Красная Поляна, смотри и слушай

Валерия Никонова

В нем участвуют более 1 700 человек, представляющих 37 дочерних обществ компании. Кроме российских талантов в творческом состязании принимают участие ребята из-за рубежа. В рамках конкурса выступит делегация из Беларуси, вне конкурса — коллективы из Китая, Франции, Германии, Словакии, Армении и Киргизии. На сценических площадках будет представлено свыше 150 номеров.

Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» представит на суд жюри наибольшее среди дочерних обществ количество номеров — 12. Эти музыкальные и хореографические композиции были признаны лучшими на зональном туре, который проходил в 2014 году в Белгороде.

В состав нашей делегации входят 64 артиста: хореографический ансамбль «Глория», детский хореографический коллектив «Маленькая страна», мужской вокальный ансамбль «Брависсимо», вокальная группа «Альянс», народный молодежный ансамбль «Зоренька» и вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт».

Председатель жюри народная артистка России, руководитель государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова отметила, что «Факел» давно перерос корпоративный фестиваль:

— Он по всем своим параметрам — организационным, творческим — гораздо выше всех фестивалей федерального уровня.

В день открытия участники и гости «Факела» приняли участие в митинге «Салют Победе!». Над площадью под аккомпанемент оркестра раздалось: «Этот день мы приближали, как могли!». Солировал приглашенный в Сочи оренбуржец, победитель «Факела» прошлых лет, а ныне студент Московской консерватории Виктор Неверов.