Красная Поляна, смотри и слушай

|О ситуации на трудовом рынке корреспонденту «ОН» рассказал министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.
|Удовлетворительное состояние дырявой крыши. Быть или не быть ремонту на Ленинской, 2
|Третий год в Оренбурге для молодежи проходит проект «ART-поляна»
|Кто же скрывался под маской таинственного бледнолицего факира?
|Принято считать, что детство должно быть счастливым. Но иногда случается, что детство в одночасье перестает быть безоблачным – именно из-за взрослых. Или вовсе обрывается.
|День родной школы стал в Оренбургской области официальным праздником.
|В областном Центре медицинской профилактики прошел семинар по вопросам профилактики отказа от новорожденных в учреждениях родовспоможения.
|В конце этой весны жители села Днепровка Беляевского района стали свидетелями трагедии – во время пожара погибла местная жительница, которой скоро должно было исполниться восемьдесят лет…
|Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
|Прохожие останавливались, забывая о своих делах. Сегодня – канун годовщины начала Великой Отечественной войны.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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Красная Поляна, смотри и слушай
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17 мая в Сочи состоялось открытие заключительного тура VI фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел»
В нем участвуют более 1 700 человек, представляющих 37 дочерних обществ компании. Кроме российских талантов в творческом состязании принимают участие ребята из-за рубежа. В рамках конкурса выступит делегация из Беларуси, вне конкурса — коллективы из Китая, Франции, Германии, Словакии, Армении и Киргизии. На сценических площадках будет представлено свыше 150 номеров.
Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» представит на суд жюри наибольшее среди дочерних обществ количество номеров — 12. Эти музыкальные и хореографические композиции были признаны лучшими на зональном туре, который проходил в 2014 году в Белгороде.
В состав нашей делегации входят 64 артиста: хореографический ансамбль «Глория», детский хореографический коллектив «Маленькая страна», мужской вокальный ансамбль «Брависсимо», вокальная группа «Альянс», народный молодежный ансамбль «Зоренька» и вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт».
Председатель жюри народная артистка России, руководитель государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова отметила, что «Факел» давно перерос корпоративный фестиваль:
— Он по всем своим параметрам — организационным, творческим — гораздо выше всех фестивалей федерального уровня.
В день открытия участники и гости «Факела» приняли участие в митинге «Салют Победе!». Над площадью под аккомпанемент оркестра раздалось: «Этот день мы приближали, как могли!». Солировал приглашенный в Сочи оренбуржец, победитель «Факела» прошлых лет, а ныне студент Московской консерватории Виктор Неверов.
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