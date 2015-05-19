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Наталия Веркашанцева
Великая степь не знает границ
Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
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Красная Поляна, смотри и слушай
Валерия Никонова

17 мая в Сочи состоялось открытие заключительного тура VI фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел»

В нем участвуют более 1 700 человек, представляющих 37 дочерних обществ компании. Кроме российских талантов в творческом состязании принимают участие ребята из-за рубежа. В рамках конкурса выступит делегация из Беларуси, вне конкурса — коллективы из Китая, Франции, Германии, Словакии, Армении и Киргизии. На сценических площадках будет представлено свыше 150 номеров.

Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» представит на суд жюри наибольшее среди дочерних обществ количество номеров — 12. Эти музыкальные и хореографические композиции были признаны лучшими на зональном туре, который проходил в 2014 году в Белгороде.

В состав нашей делегации входят 64 артиста: хореографический ансамбль «Глория», детский хореографический коллектив «Маленькая страна», мужской вокальный ансамбль «Брависсимо», вокальная группа «Альянс», народный молодежный ансамбль «Зоренька» и вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт».

Председатель жюри народная артистка России, руководитель государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова отметила, что «Факел» давно перерос корпоративный фестиваль:

— Он по всем своим параметрам — организационным, творческим — гораздо выше всех фестивалей федерального уровня.

В день открытия участники и гости «Факела» приняли участие в митинге «Салют Победе!». Над площадью под аккомпанемент оркестра раздалось: «Этот день мы приближали, как могли!». Солировал приглашенный в Сочи оренбуржец, победитель «Факела» прошлых лет, а ныне студент Московской консерватории Виктор Неверов.

ГазпромОренбургфестивали
19 мая 2015 г.
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