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Будущее пришло
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Вчера, 20 мая в Переволоцком районе состоялся пуск первой не только в Оренбуржье, но и в европейской части России солнечной электростанции (СЭС). В торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию приняли участие губернатор Юрий Берг, генеральный директор компании «Хевел» Игорь Ахмеров, члены правительства области, главы муниципалитетов, представители энергокомпаний.
Площадка для строительства СЭС в Переволоцком районе выбрана неслучайно. Здесь есть большие равнинные пространства, распределительные электросети и высокий уровень инсоляции – то бишь солнечного облучения. Оренбуржье, сообщает сайт pogoda.ru.net, вообще по количеству солнечных дней в году (221) превосходит даже Сочи (190).
Поздравляя участников торжественной церемонии с первенцем солнечной энергетики региона, Юрий Берг отметил, что гелиосистемы рассматриваются сегодня как дополнительные источники энергии, а мировая практика, между тем, показывает, что у альтернативной энергетики большое будущее.
- Эти передовые технологии, которые успешно используются в Европе и США, доказали свою эффективность. Мы учли этот опыт и поддержали инициативу инвесторов по строительству в Оренбуржье девяти сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 95 мегаватт. Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Переволоцкая электростанция – первая ласточка из этих девяти. Полным ходом идет строительство солнечной электростанции в Орске мощностью 25 мегаватт – это будет крупнейший объект альтернативной энергетики в стране, - уточнил глава региона.
У генерального директора компании «Хевел» - инвестора и генподрядчика строительства СЭС – Игоря Ахмерова, в свою очередь, тоже большие планы на плодотворное сотрудничество с оренбуржцами. Он считает, что Переволоцкая СЭС – только первый шаг на большом пути строительства солнечных электростанций в нашем регионе.
- В Оренбургской области есть факторы, необходимые для успешной реализации серьезного инвестиционного проекта. Во-первых, поддержка и готовность к сотрудничеству со стороны региональной власти. Во-вторых, грамотные специалисты, способные построить объект с соблюдением всех стандартов и сроков – наши подрядчики. Эта станция была возведена достаточно быстро и с очень высоким качеством. Я построил много СЭС по всему миру. Мне есть с чем сравнивать, - утверждает Игорь Ахмеров.
Строительно-монтажные работы выполнены подрядной организацией ООО «Исток Электро-КИПиА» (Оренбург).
- Для нас это первый опыт строительства масштабного объекта солнечной генерации. Но тот опыт, который наше предприятие наработало почти за четверть века своего существования, позволил достаточно легко и быстро построить эту станцию, - сказал Игорь Коровяковский, генеральный директор ООО «Исток Электро-КИПиА». – Мы гордимся, что удалось выполнить работы в срок, и собираемся участвовать в конкурсах на строительство других объектов.
Игорю Вячеславовичу действительно есть чем гордиться. Еще осенью здесь был пустырь, а сейчас сверкают глянцевыми поверхностями 20 200 солнечных панелей, которые прольют новый свет на энергетику Оренбуржья. Станция занимает 14 гектаров – это более 20 футбольных полей! В строительстве и монтаже использовано почти 100 километров кабеля, 150 тонн алюминиевых конструкций, забито в землю 7,5 тысячи свай, чтобы установить оборудование. Более половины комплектующих для строительства электростанции, включая солнечные модули, инверторное оборудование и опорные конструкции, произведено в России. Выбор поставщиков оборудования и комплектующих проводился на конкурсной основе. Число строителей на площадке – в основном их набирали из числа местного населения – доходило до 100 человек. На строительство станции не потрачено ни копейки бюджетных денег. Только привлеченные инвестиции. Общий объем инвестиций составил 500 миллионов рублей, которые при доходности в 12 – 14 процентов годовых окупятся за 15 лет.
Установленная мощность станции – 5 мегаватт. Как уже сообщала «ОН», этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией не менее 1 тысячи частных домохозяйств. При этом солнечная электростанция – экологически чистый источник энергии. Ввод в эксплуатацию одного такого объекта позволяет сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год.
Выработанную энергию Переволоцкая СЭС будет поставлять напрямую на оптовый рынок электрической энергии и мощности. Строительство новой 10-киловольтной линии для подключения построенной электростанции к объединенной энергосистеме выполняет филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».
Глава Переволоцкого района Вадим Виноградов отметил, что его земляки гордятся строительством на их малой родине первой солнечной электростанции в Оренбуржье и третьей в России. Ввод электростанции в строй стал подарком к 80-летию района, которое отмечается в этом году. Ведь новый объект – это дополнительные рабочие места и увеличение налоговых поступлений, а значит, хорошее подспорье в решении социальных вопросов территории.
В день открытия солнечной станции с солнцем повезло не очень. Показавшись с утра пораньше, светило спряталось за тучами, грозившими проливным дождем. Заместитель генерального директора компании «Хевел» Олег Шуткин тучи, конечно, разогнать не смог, а вот журналистов, озаботившихся вопросом, будут ли работать солнечные батареи в хмурую погоду, успокоил: электроэнергия вырабатывается не только когда солнечно, но и когда пасмурно. И уж совсем развеял сомнения, когда рассказал о самом северном их объекте – станции на острове Валаам в Карелии. Имея небольшую мощность, всего 60 киловатт, она может выдавать электроэнергию даже в белые ночи.
Когда-то об этом писали фантасты: в будущем человечество станет получать энергию не с Земли, а с Солнца. Будущее пришло. И мы в Оренбуржье к нему готовы.
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