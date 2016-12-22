Живем, пока работают заводы

В прошлую среду 27 мая в конференц-зале областной библиотеки имени Крупской предприниматели сравнивали, как жила страна в советское время с тем, что есть сейчас, когда часть заводов стоит. Нужно решать проблемы доступности кредитования, износа оборудования, изменения законодательной базы. А тут еще и молодежь не рвется в рабочие.

Сергей Липаткин, исполняющий обязанности первого заместителя министра экономического развития области, начальник Управления промышленности, энергетики и транспорта, говорил, что уже в 2007 году практически все заводы у нас в регионе работали и, казалось бы, в промышленных вопросах можно было поставить точку, а не вопросительный знак. Но сейчас ситуация изменилась. Многие западные партнеры отказались покупать продукцию российских предприятий, и этот факт создал ряд проблем для нашей экономики.

- Совсем недавно президент Путин отметил, что действенный стимул для бизнеса – это постоянно обновлять, ликвидировать устаревшие механизмы, которые мешают развиваться. В этом плане Министерство промышленности и торговли России в последние годы проявило активность. К 2020 году будет создано производство не менее 800 изделий, которые помогут снизить влияние западных санкций на российскую экономику, - говорит Сергей Николаевич.

Он уверен, что новые механизмы для развития бизнеса существуют и в нашем регионе. В Оренбурге есть предприятия, которые нормально функционируют даже в сегодняшних сложных условиях и могут заменить иностранные оборудование и товары на отечественные.

- У нас есть индустриальные парки, в том числе фабрика пуховых платков, есть Агентство кредитных гарантий, возможность безналогового кредитования. Но результаты пока достаточно скромные, - считает Сергей Липаткин.

На встрече коснулись итогов работы московской бизнес-площадки «Деловая Россия», на которой Владимир Путин отвечал на вопросы предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов рассказал, что всего было собрано и передано президенту 232 предложения. Много вопросов к работе контрольно-надзорных органов.

- Это одна из основных проблем, которые ожидают нас в ближайший год. Поэтому я бы сосредоточил ваше внимание на том, что у нас в контрольно-надзорной деятельности будет революция. Будет выполняться модернизация замещения импорта, - говорит Виктор Александрович.

За последние четыре года количество предприятий, занятых в экономике, сократилось на 70 процентов. В регионе благодаря тем условиям, которые сейчас сложились, есть тенденция к созданию 4 тысяч рабочих мест, к появлению новых предприятий. Об этом рассказал заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

- Мы все знаем: чтобы производить хорошую продукцию, необходимы профессиональные кадры. Молодежь сейчас неохотно идет в рабочие профессии из-за зарплаты, - объясняет Ярослав Анатольевич. – Средняя зарплата в сельском хозяйстве – 10 700 рублей, в машиностроении – 20 тысяч, в строительстве – 22,5 тысячи рублей. А средняя зарплата по области – 23 900 рублей.

Если верить этим цифрам, то, получается, рабочие профессии по праву не пользуются спросом у молодых кадров.

На заседании круглого стола споры между предпринимателями затронули и проблемы сельского хозяйства. По мнению исполнительного директора Агропромышленного союза Оренбургской области Сергея Козки, именно оно должно создавать основу для хорошей работы предпринимателей. Еще один пока не решенный вопрос – незаконная добыча ресурсов. Она лишает бюджет области значительной части поступлений. Некоторые предприниматели поспешили обвинить во всех бедах науку: мол, это в ней много недоработок. Но все приглашенные за круглый стол согласились с заместителем генерального директора ПО «Стрела» Александром Савельевым, который сказал, что нужно подключать к решению проблем общественность. Ведь именно общественное мнение может подвигнуть власть к изменению правил и законов, подсказать правильный выход из самой сложной ситуации.