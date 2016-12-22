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Почему плакал маэстро
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Афиша Оренбургского театра музыкальной комедии пополнилась еще одним мюзиклом – и каким! – «Биндюжник и Король». Не может быть, чтобы вы о нем не знали. Он появился на свет 28 лет назад. И у него богатая история. Его поставили на театральных подмостках нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья 40 раз. А в 1990 году появился фильм, в котором снялись Зиновий Гердт, Роман Карцев, Татьяна Васильева, Армен Джигарханян.
В Оренбург, на премьеру, которая состоялась 24 мая, приехал автор музыки Александр Журбин. Вы и его, конечно, знаете! Если не как автора трех балетов, камерной музыки, вокальных циклов, ораторий и кантат, 30 мюзиклов, оперетт, рок-опер, музыки к полусотне художественных фильмов, то хотя бы как автора эстрадных песен. Достаточно назвать один из последних хитов - «Тучи в голубом». Не будем скрывать, Оренбург рад встрече с музыкантом. Рад и музыкант
- Я здесь когда-то бывал, но еще до революции 90-х годов, - рассказывает Александр Борисович. – Это мое первое сотрудничество с оренбургским театром. Я слышал про него. А когда Ким Брейтбург стал работать с вашим театром, то стал слышать довольно много, поскольку мы дружим с Кимом. Я очень рад, что мой мюзикл «Биндюжник и Король» поставлен и здесь. Каждая постановка – это новая жизнь, новое видение. Я считаю, что это произведение близко к шедевру, уж извините, что я вынужден так говорить о своем мюзикле. Во-первых, у него замечательное либретто, которое написал Асар Эппель, великолепный мастер. Во-вторых, музыка удалась. Пьеса Исаака Бабеля оказалась удивительно подходящей для мюзикла. Там кипят страсти – любовь, ревность, борьба за наследство Менделя. Яркие персонажи, которые просто просятся на музыку. Музыка получилась адекватная персонажам. Она сочетает простенькие одесские мотивчики и мощные, абсолютно симфонические куски.
Ким Брейтбург, известный российский композитор, который курирует Оренбургский театр музыкальной комедии, на пресс-конференции перед премьерой назвал этот спектакль данью уважения, подношением автору, к которому относится с большим уважением.
- Я считаю, Александр Борисович – один из основоположников российского мюзикла. Он посвятил этому всю свою жизнь, - сказал Ким Александрович. – У нас в стране никому не удается работать лучше в этом жанре, чем Журбину. Он кладезь знаний. Долгое время на радио «Орфей» Александр Борисович вел очень популярную программу «Звуки мюзикла». Являясь поклонником этой программы, я слушал ее много раз, убеждаясь в том, что он делает очень полезное и нужное дело. Во многом, благодаря ему этот жанр сейчас становится частью нашей культуры. К мюзиклу привыкли относиться, как к легкому жанру, где все должно быть весело. Но «Биндюжник и Король» по жанру больше напоминает драму. Такие, я бы сказал, многомерные произведения в репертуаре театра должны существовать. Мне кажется, режиссер отлично справился с непростой задачей. Я рассчитываю, что при хорошем стечении обстоятельств Александр Борисович пригласит оренбургский театр в Москву, чтобы показать этот спектакль на своем фестивале, посвященном его 70-летию.
Для постановки мюзикла театр музыкальной комедии пригласил из Новосибирска режиссера Александра Лебедева, отнюдь не новичка в театральном деле. Дипломант Национальной театральной премии «Золотая маска», он поставил более 60 спектаклей во многих театрах страны. Его имя хорошо известно в музыкальном мире России, ассоциируется с яркими, запоминающимися воплощениями классических опер, оперетт и современных мюзиклов. Но перед премьерой в присутствии автора Александр Юрьевич заметно волновался. Ведь его «Биндюжник и Король» - 41-й в истории постановок этого мюзикла. А он помнит, чем заканчивается повесть Бориса Лавренева под названием «Сорок первый», пошутил режиссер.
На вопрос о том, как оренбургским актерам давались образы одесситов, Александр Юрьевич ответил, что они не стремились играть одесситов. Во-первых, история, которая произошла на Молдаванке в 1913 году, могла произойти в любое другое время, даже во времена Шекспира, и в любом другом месте. Так что местечковость, по его мнению, здесь не так уж обязательна. Во-вторых, очень трудно убедительно сыграть одесситов не одесситам.
- Одесситы смотрят фильм «Ликидация», и у них есть претензии, - говорит постановщик. - Поэтому мы решили не повторять чужих ошибок. Хотя, конечно, одесский аромат и колорит присутствуют. Особенность одесской речи невозможно обойти. Да и как его обойти, если музыка Журбина немного перебивается текстом Бабеля? Мне очень понравилось работать в этой труппе и вообще в Оренбурге. К сожалению, не во всех театрах испытываешь такие чувства.
Театр тоже испытал сильные чувства, работая над этой постановкой, сотрудничая с профессионалами высокой пробы.
- Я безумно рада за нашу труппу, - признается директор театра Светлана Борисова. – Это для нас абсолютно новое направление. Шаг в глубокую драматургию. Зрители привыкли видеть наших артистов веселыми, жизнерадостными. Сегодня они увидят их абсолютно другими. И, надеюсь, оценят потрясающие актерские работы. Это новый рубеж для нашего театра. Возможно, спорный. Кто-то примет, кто-то нет. Но я рада за ту школу, которую получили наши артисты. И горжусь тем, что они способны на новое.
Похоже, оренбургским артистам предстоит еще немало интересных творческих поисков. Будет продолжено сотрудничество с Кимом Брейтбургом. Осенью театр приступит к постановке его мюзикла «Дубровский», в работу над которым хотят привлечь, помимо театральной труппы, студентов института искусств имени М. и Л. Ростроповичей. Губернатор Юрий Берг, поздравляя театр с премьерой, сказал, улыбаясь, что думает, как бы прописать Кима Брейтбурга в Оренбурге.
- А вам, Александр Борисович, низкий поклон, - сказал глава региона, обращаясь к Журбину. – Всегда рады видеть вас.
Поддержала губернатора и Евгения Шевченко, министр культуры и внешних связей Оренбургской области:
- Надеемся, что совместное творчество станет традицией. Дружить мы умеем. Оренбургская область – это место, которое притягивает сотворчество, содружество. Будем надеяться, что так оно и будет.
И вот – премьера. Вы спросите, как она прошла? На этот вопрос уже ответил автор мюзикла Александр Журбин:
- Это, как вы знаете, не новое произведение. Оно игралось в разных городах и странах. Но сегодня я заново все переживал благодаря замечательным артистам и музыкантам, всем, кто в этом участвовал. Несколько раз я заплакал, пустил, что называется, скупую мужскую слезу, потому что получилась очень трогательная история.
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