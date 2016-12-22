«Налоговые каникулы» для бизнесменов. В Оренбуржье начали действовать новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства

В Доме Советов, в зале заседаний правительства области в этот день собрались представители малого или среднего бизнеса. Равнодушных здесь, как вы понимаете, не было – только те, кого волновала дальнейшая судьба наших небольших предприятий. Именно по этой причине все были готовы к открытому диалогу, не только выступали с подготовленными докладами, но и принимали активное участие в обсуждении нововведений.

Во вступительной речи губернатор Юрий Берг сообщил очень хорошую новость. Он рассказал о принятии областного закона «Об установлении налоговой ставки в размере 0 (ноль! – Э.А.) процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения». Иными словами, для начинающих бизнесменов будут действовать так называемые «налоговые каникулы».

- На повестке дня правительства области – продление срока микрокредита с одного года до трех лет и увеличение его суммы с 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Пока эта инициатива обсуждается на федеральном уровне, но как только она обретет статус закона, мы в кратчайшие сроки откликнемся на нее, – сказал губернатор.

Первый вопрос заседания был посвящен предоставлению поручительств Гарантийным фондом Оренбургской области и совместной работе с Агентством кредитных гарантий. Было отмечено, что роль Гарантийного фонда постепенно возрастает. Фонд через ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”» дает возможность предпринимателям получать микрозаймы и поручительства. Юрий Берг подчеркнул: наш регион одним из первых подписал соглашение с этим федеральным институтом развития, дав тем самым хороший шанс оренбургским предпринимателям.

Более подробную информацию об этом способе поддержки бизнеса присутствующие узнали из выступления исполнительного директора НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» Альмиры Куприяновой. В этом году фонд финансирует строительство жилого комплекса «Молодежный» в поселке Пригородном под Оренбургом, создание индустриального парка «Оренбургский пуховый платок», открытие предприятия ООО «Орлан» по инкубации и продаже племенной сельскохозяйственной птицы, строительство завода по производству комбикорма и кормовых смесей для животных.

Второй вопрос касался проблем моногородов. Министр экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталья Безбородова рассказала, что сейчас в нашей области семь моногородов, три из них – Новотроицк, Кувандык и Светлый – расположены в «красной» зоне. Это территории с наибольшими рисками. По этой причине здесь инвестиционные проекты требуют особого внимания. Существует Фонд развития моногородов, основное направление работы которого – софинансирование строительства объектов инфраструктуры и участие в новых инвестпроектах.

- Во всех семи моногородах нашей области реализуются комплексные инвестиционные планы, где поддержке и развитию субъектов предпринимательства отведена особая роль. Чтобы оценить уровень внимания местных властей к этой работе, в Кувандыке, Светлом, Соль-Илецке и Ясном Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства проведены исследования. Оценены состояние малого предпринимательства, потенциально привлекательные рынки для организации собственного бизнеса, определены потребности в обучающих мероприятиях. Методом анкетирования опрошено 200 респондентов, деятельность лишь одной восьмой из которых связана с градообразующим предприятием. Причем наибольшее значение эта доля составляет в Светлом и Ясном, а наименьшее – в Кувандыке, – сказала Наталья Безбородова и представила презентацию с итогами проведенного опроса.

Выяснилось: для развития бизнеса наиболее востребована финансовая поддержка в виде грантов, микрозаймов, субсидий и поручительства. Еще опрошенные нуждаются в информационной поддержке при бизнес-планировании и поиске рынков сбыта. Предпринимателей, работающих на рынке больше 10 лет, больше всего волнуют механизмы имущественной поддержки (бизнес-инкубаторы, технопарки).­­

Опрос выявил и другие проблемы. Больше половины респондентов отметили низкий уровень взаимодействия между органами власти муниципального образования и предпринимательским сообществом. Лишь 17 процентов контактируют с муниципальными органами власти. Из-за этого многие предприниматели не участвуют в процедурах государственных и муниципальных закупок.

С докладами выступили и другие участники заседания. По первому вопросу – о поручительствах гарантфонда – пришли к выводу: толчком к развитию станет продолжение работы с банками-партнерами фонда по привлечению малого и среднего бизнеса в программу предоставления поручительств. Что до второго вопроса, то совет решил: главы моногородов должны вести постоянную работу по поиску и формированию инвестиционных площадок на своих территориях. А региональному министерству экономразвития поручили разработать и внедрить механизм оценки эффективности глав муниципальных образований в поддержке развития малого и среднего предпринимательства. В том числе в монотерриториях области.