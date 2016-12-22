Торговля без привязи

Нестационарная торговая сеть чаще всего присутствует в местах отдыха, где проводятся культмассовые мероприятия. Основной пик ее работы – весенне-летний сезон. Размещение нестационарной торговой сети регламентируется Федеральным законом № 381 «О государственном регулировании торговой деятельности». Есть еще приказ министерства экономического развития нашей области № 90. Но наличие законодательной базы, увы, не всегда защищает потребителей от некачественных товаров.

- Сегодня в областном центре 921 объект нестационарной торговли, - рассказывает Алексей Широбоков. – Эта цифра постоянно меняется потому, что появляются новые павильоны, киоски, передвижные тонары. 313 их них относятся к объектам сезонного размещения. В субботу проводятся ярмарки выходного дня, которые тоже являются объектами нестационарной торговой сети. Если человек желает торговать на муниципальной земле, он пишет заявление на мое имя. Мы направляем заявление в Северный или Южный округ для рассмотрения, получаем ответ. Потом собирается комиссия, рассматривает все эти заявки, решает вопрос, нужно ли на этом месте торговать. Есть объекты, которые размещаются на собственных землях, а не на муниципальных. Их около ста.

Земельный вопрос в нестационарной торговле – один из главных. До 1 марта 2015 года земельные участки под размещение нестационарных торговых объектов, включенных в схему, выделялись предпринимателям на конкурсной основе. Конкурсы проводились Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга. Теперь нестационарные торговые объекты могут находиться на участке на основании договора размещения.

- Процедура предоставления участков длительная. Для среднего бизнеса это проблема, поэтому мы решили им так помочь, - говорит Алексей Александрович. – Мы вместе с правовым отделом департамента будем заниматься оформлением таких платных договоров. Тариф будет определен.

При планировании размещения преимущество у местных товаропроизводителей. Но они, как и все другие, должны отвечать нормам: санитарные книжки, оформление ценников, температурный режим…

- После того, как ввели запрет на продажу алкоголя рядом с остановками, многие киоски прекратили продажу, бизнес стал нерентабельным. Хотя есть предприниматели, которые придумали продавать стикеры: покупаешь стикер, а к нему пиво в подарок. Сейчас такими «умниками» плотно занимается полиция, - рассказывает Алексей Александрович.

Администрация города предоставляет площади на территории рынков, комплексов. В прошлом году таких мест было 1 278, в этом году – 1 499. Дополнительно бесплатные места есть для тех, кто торговал год назад на газоне улицы Богдана Хмельницкого, - теперь они располагаются на рынке «Славянском», торговом комплексе «Медовом» и еще в 25-ти комплексах.

Но некоторым бабушкам, торгующим продуктами с дачи, не хочется идти на рынок, они привыкли сидеть рядом с домом. За это они могут, как гражданские лица, получить штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей за такую торговлю. Но, бывает, горожане сами против удаления несанкционированной торговли. Они привыкли покупать дешевле, им удобно, что рядом с подъездом есть «мини-рынок». Доводы, что у продавцов нет санитарной книжки, а у покупателя есть возможность отравиться, они не понимают. Поэтому самое простое решение проблемы: сами граждане должны перестать покупать такую продукцию.

- Может, стоит официально оформлять такие рынки в каждом районе, раз люди к ним привыкли?

- К нам поступают жалобы от жителей, что торговля залезает на участки детских садов, школ, - говорит Алексей Широбоков, – занимает места парковки, которых и так мало. Жители разделились: одних несанкционированная торговля устраивает, других – нет. Но нельзя в каждом подъезде сделать магазин. Тем более сейчас, когда есть возможность заказывать продукты на дом через Интернет.

Полиция такими торговцами не занимается, потому что это не входит в ее компетенцию. А без людей с погонами незаконную торговлю не обуздать.

- У нас в новом городском уставе прописано, что может создаваться муниципальная милиция. Я надеюсь, мы дойдем до этого, - говорит Алексей Александрович. – В Белгороде благодаря такой милиции несанкционированной торговли нет.