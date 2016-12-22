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|Принято считать, что детство должно быть счастливым. Но иногда случается, что детство в одночасье перестает быть безоблачным – именно из-за взрослых. Или вовсе обрывается.
|День родной школы стал в Оренбургской области официальным праздником.
|В областном Центре медицинской профилактики прошел семинар по вопросам профилактики отказа от новорожденных в учреждениях родовспоможения.
|В конце этой весны жители села Днепровка Беляевского района стали свидетелями трагедии – во время пожара погибла местная жительница, которой скоро должно было исполниться восемьдесят лет…
|Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
|Прохожие останавливались, забывая о своих делах. Сегодня – канун годовщины начала Великой Отечественной войны.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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Дождь нам в помощь
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6 июня в Оренбуржье завершились весенне-полевые работы. Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 3,412 миллиона гектаров. Об обеспечении продовольственной безопасности рассказал в понедельник министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаил Маслов.
Выполнить план посевной помогло наличие семян хорошего качества. Сегодня в Оренбуржье 49 семеноводческих хозяйств прошли добровольную сертификацию. Всего семян у нас 4 тысячи тонн – 104 процента от потребности.
Вся техника была вовремя отремонтирована и подготовлена к началу посевной кампании. На полях области работали 17,3 тысячи тракторов, 16,5 тысячи сеялок и 7,5 тысячи культиваторов. За первые пять месяцев этого года товаропроизводители закупили 183 трактора, из которых только 22 – зарубежные. Предпочтение отдается отечественной продукции.
Но какой техникой ни обрабатывай посевную площадь, с сорняками и саранчой бороться все равно приходится. Сельхозтоваропроизводители области приобрели 281,6 тысячи тонн гербицидов, или 36 процентов от плана. Пока только 19 процентов от общей площади обработано средствами против сорняков. Всего же планируется обработать 1,2 миллиона гектаров.
Для борьбы с саранчой выделили, как и в прошлом году, 47 миллионов рублей. Их потратят на приобретение инсектицидов для обработки площади в 229 071 гектар. А нашествие саранчи уже началось! С 5 июня ввели режим чрезвычайной ситуации в Илекском районе, а с 8 июня – в Светлинском.
Посевная кампания в этом году прошла оперативно, поэтому проблем с урожаем быть не должно.
- Мы надеемся, что в июле будут дожди, - говорит Михаил Маслов. – Они помогут нам повысить урожайность. Мы должны выровнять экономическую ситуацию в сельском хозяйстве. Для этого уже началась заготовка кормов для животных.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям на 8 июня перечислено свыше 3,25 миллиарда рублей господдержки – это в 1,8 раза выше уровня прошлого года. В том числе из средств федерального бюджета – 2,1 миллиард (в прошлом году – 800 миллионов), из областного бюджета – 1,15 миллиарда рублей (в прошлом году – 1 миллиард).
Ну и о животноводстве. В этом году количество крупного рогатого скота сократилось на 25 тысяч голов. Но Михаил Маслов заверил: такая цифра ни на что не влияет – в Оренбуржье производится 585 тонн молока каждый день, как и в 2014 году. Остались, видимо, самые производительные головы.
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