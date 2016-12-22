Косари против сорняков

Борьба с сорной и карантинной растительностью в Оренбурге проходит в два этапа. Первый шаг – покос травы, который начался с мая на главных улицах, второй – уничтожение очагов сорной растительности. Экологи выявляют очаги распространения сорняков и составляют карты. Далее механизированные бригады по графику очищают от бурьяна неухоженные места: пустыри, окраины города, поймы рек.

В Южном округе площадь покоса – 985 тысяч квадратных метров. Каждый день в любую погоду на этой территории работают до 25 человек. Они очищают 107 улиц механизированным способом, то есть с помощью механических и ручных бензокосилок, а на больших пустырях применяют роторные косилки. На цветочных газонах работникам приходится трудиться вручную.

– Недавно был проведен конкурс «Лучший газонокосильщик – 2015» на призы главы администрации, – рассказывает Владимир Решетов, первый заместитель главы Южного округа. – В этом году в нем приняли участие 58 мастеров покоса из 28 предприятий, расположенных нашего округа. Было выкошено более 120 тысяч квадратных метров. Таким образом, администрация сэкономила для своего бюджета 160 тысяч рублей.

Главными критериями оценки были качество и ровность покоса, быстрота выполнения объема работ, экипировка, знание технологии косьбы. Лучшим газонокосильщиком стал Евгений Толокольников, рабочий по озеленению МБУ «Благоустройство и озеленение». Победителям и призерам вручили благодарственные письма, дипломы, ценные подарки.

После 20 июня начнется уничтожение амброзии, горчака, паслена и другой сорной и карантинной растительности. В Северном округе в это время тоже начнется второй этап покоса.

– Мы ведем работу также по частному сектору, – говорит Геннадий Борисов, первый заместитель главы Северного округа. – Отделы по работе с населением с мая выдали жителям более 167 предписаний о необходимости устранения всех замечаний, касающихся растительности. Мы ведем уборку прилегающих территорий, железнодорожных путей, прибрежных территорий у реки Сакмары. Но в первую очередь наводим порядок в скверах и парках, чтобы создать приятную атмосферу для отдыхающих.

– Много проблем в частном секторе, – присоединяется Владимир Решетов. – Люди не всегда убирают прилегающую к их жилью территорию. Впервые в этом году проведены торги среди предприятий, которые будут осуществлять покос травы на заброшенных пустырях.

За все лето планируется провести 36 покосов. Но если будет много осадков, газонокосильщики увеличат объем своей работы. В их обязанности входит выкашивание городской территории только до пешеходных тротуаров. А вот территории около домов и дворы – это уже работа управляющей компании или ТСЖ.

Летом в рамках мероприятий по противодействию распространению наркотических средств запланировано проведение обследований вместе с территориальным органом полиции пустырей, оврагов, лесополос, гаражно-строительных и погребных кооперативов, строящихся объектов: не растет ли где-нибудь конопля без всякого контроля?