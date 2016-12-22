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|Принято считать, что детство должно быть счастливым. Но иногда случается, что детство в одночасье перестает быть безоблачным – именно из-за взрослых. Или вовсе обрывается.
|День родной школы стал в Оренбургской области официальным праздником.
|В областном Центре медицинской профилактики прошел семинар по вопросам профилактики отказа от новорожденных в учреждениях родовспоможения.
|В конце этой весны жители села Днепровка Беляевского района стали свидетелями трагедии – во время пожара погибла местная жительница, которой скоро должно было исполниться восемьдесят лет…
|Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
|Прохожие останавливались, забывая о своих делах. Сегодня – канун годовщины начала Великой Отечественной войны.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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На год – в школу жизни
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В минувшее воскресенье 14 июня в Оренбурге в парке «Салют, Победа!» прошел митинг по случаю торжественной отправки призывников в ряды Вооруженных сил России. Армейскую форму надели 45 человек со всей области. 30 из них отправятся в сухопутные войска, а 15 – на Черноморский флот, в Город-герой Севастополь.
Народ собрался в парке еще за полчаса до начала митинга. В основном родственники и друзья призывников, однако проводить парней пришли и кадеты, и ветераны и просто жители Оренбурга. Митинг начался с гимна России в исполнении оркестра. Военные, даже те, что стояли на входе у парка, отдали честь.
Проводить земляков в армию на целый год пришел вице-губернатор Дмитрий Кулагин. Он отметил, что этот призыв – особенный еще и потому, что буквально месяц назад страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вице-губернатор напомнил призывникам, что спокойствие их родителей – самое главное, поэтому очень важно найти минутку, чтобы написать им письмо или позвонить.
Поздравили завтрашних солдат военный комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко и депутат Государственной думы генерал-полковник Виктор Заварзин. На митинге присутствовали и представители духовенства. Руководитель социальной службы Духовного управления мусульман Оренбургской области Фарат Зубаиров и председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоирей Андрей Страйков отметили, что вера и патриотизм неделимы.
- В Коране сказано, что человек не должен нападать, но обязан защищать интересы своего дома и страны, - объясняет Фарат Абдулбариевич.
Парни в армейском строю разные. У одних на лицах волнение, у других – грусть. Но большая часть все же улыбается. Многие из них понимают, что на целый год расстаются с родными и близкими, однако уверены: служба в армии нужна каждому, кто хочет стать настоящим мужчиной. Так же считают их родственники.
- Армия – это школа жизни, - говорит дядя одного из призывников. – Она помогает человеку сформироваться и взглянуть на вещи под другим углом.
Призывник Арслан считает, что сильная армия необходима в нынешних политических условиях. Он рад, что его отправляют именно туда, куда он хотел:
- Я после техникума пошел в армию. По профессии я автомеханик, планирую работать водителем. Иду служить с желанием. Наверное, даже если бы и не нужно было, все равно бы пошел. Армия меня изменит, надеюсь, в лучшую сторону.
После митинга Дмитрий Кулагин и Виктор Заварзин подарили всем призывникам командирские часы. А вокально-инструментальная группа «Комбат» исполнила песни о военной службе.
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