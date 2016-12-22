На год – в школу жизни

Рауль Альмухамбетов

Народ собрался в парке еще за полчаса до начала митинга. В основном родственники и друзья призывников, однако проводить парней пришли и кадеты, и ветераны и просто жители Оренбурга. Митинг начался с гимна России в исполнении оркестра. Военные, даже те, что стояли на входе у парка, отдали честь.

Проводить земляков в армию на целый год пришел вице-губернатор Дмитрий Кулагин. Он отметил, что этот призыв – особенный еще и потому, что буквально месяц назад страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вице-губернатор напомнил призывникам, что спокойствие их родителей – самое главное, поэтому очень важно найти минутку, чтобы написать им письмо или позвонить.

Поздравили завтрашних солдат военный комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко и депутат Государственной думы генерал-полковник Виктор Заварзин. На митинге присутствовали и представители духовенства. Руководитель социальной службы Духовного управления мусульман Оренбургской области Фарат Зубаиров и председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоирей Андрей Страйков отметили, что вера и патриотизм неделимы.

- В Коране сказано, что человек не должен нападать, но обязан защищать интересы своего дома и страны, - объясняет Фарат Абдулбариевич.

Парни в армейском строю разные. У одних на лицах волнение, у других – грусть. Но большая часть все же улыбается. Многие из них понимают, что на целый год расстаются с родными и близкими, однако уверены: служба в армии нужна каждому, кто хочет стать настоящим мужчиной. Так же считают их родственники.

- Армия – это школа жизни, - говорит дядя одного из призывников. – Она помогает человеку сформироваться и взглянуть на вещи под другим углом.

Призывник Арслан считает, что сильная армия необходима в нынешних политических условиях. Он рад, что его отправляют именно туда, куда он хотел:

- Я после техникума пошел в армию. По профессии я автомеханик, планирую работать водителем. Иду служить с желанием. Наверное, даже если бы и не нужно было, все равно бы пошел. Армия меня изменит, надеюсь, в лучшую сторону.

После митинга Дмитрий Кулагин и Виктор Заварзин подарили всем призывникам командирские часы. А вокально-инструментальная группа «Комбат» исполнила песни о военной службе.