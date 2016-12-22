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Наталия Веркашанцева
Великая степь не знает границ
Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
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Идеи новаторов работают
Светлана Николаева

На гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» внедряются 13 идей прошлых лет. Их экономический эффект – свыше 10,7 миллиона рублей.

В 2014 году от работников поступило девять рацпредложений, направленных на улучшение работы оборудования, его надежность, снижение энергопотребления, безопасность труда.

Так, усовершенствованная схема контроля влажности гелия на установках тонкой очистки исключила потери «солнечного» газа. Внедрение преобразователя частоты в электропривод насоса питьевой воды позволило сэкономить 340 тысяч рублей.

Наиболее активные рационализаторы гелиевого завода – начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Геннадий Мозалев, старший мастер цеха электроснабжения Павел Терник, молодой электромонтер цеха электроснабжения Александр Горбань.

На VIII научно-практической конференции молодых работников гелиевого завода, прошедшей в мае этого года, идея начинающего рационализатора Александра Горбаня «Перспективы применения системы плавного безударного пуска компрессоров на пропано-холодильной установке 2-й очереди гелиевого завода» заняла первое место.

ЦИФРЫ

Более 48 миллионов рублей составил экономический эффект от использования изобретений и полезных моделей в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2014 год.

69 рацпредложений внедрено в производство за минувший год.

135 человек занимается сегодня рационализацией на предприятии.

Газпромгазпромгелиевый заводОренбурграцпредложения
  • Опубликовано на сайте 22 июня 2015 г.
  • Опубликовано в газете "Оренбургская неделя" № 25
    24 июня 2015 г.
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