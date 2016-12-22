Идеи новаторов работают

|О ситуации на трудовом рынке корреспонденту «ОН» рассказал министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.
|Удовлетворительное состояние дырявой крыши. Быть или не быть ремонту на Ленинской, 2
|Третий год в Оренбурге для молодежи проходит проект «ART-поляна»
|Кто же скрывался под маской таинственного бледнолицего факира?
|Принято считать, что детство должно быть счастливым. Но иногда случается, что детство в одночасье перестает быть безоблачным – именно из-за взрослых. Или вовсе обрывается.
|День родной школы стал в Оренбургской области официальным праздником.
|В областном Центре медицинской профилактики прошел семинар по вопросам профилактики отказа от новорожденных в учреждениях родовспоможения.
|В конце этой весны жители села Днепровка Беляевского района стали свидетелями трагедии – во время пожара погибла местная жительница, которой скоро должно было исполниться восемьдесят лет…
|Помните, в фильме «Осенний марафон» персонаж Евгения Леонова допытывается у иностранца: «А у вас в Дании грибные леса есть?» Мне всегда было любопытно: есть ли за границей степь, и какая она? Как выяснилось, это чрезвычайно интересно не только дилетантам, но и ученым-степеведам: какая она, степь за родными пределами? Интерес к степям вообще в последние годы очень вырос, особенно на международном уровне. Потому что степи, по мнению специалистов, сыграв огромную роль в истории человечества, изрядно пострадали и нуждаются в повышенной защите как никакая другая экосистема на планете.
|Прохожие останавливались, забывая о своих делах. Сегодня – канун годовщины начала Великой Отечественной войны.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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Идеи новаторов работают
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На гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» внедряются 13 идей прошлых лет. Их экономический эффект – свыше 10,7 миллиона рублей.
В 2014 году от работников поступило девять рацпредложений, направленных на улучшение работы оборудования, его надежность, снижение энергопотребления, безопасность труда.
Так, усовершенствованная схема контроля влажности гелия на установках тонкой очистки исключила потери «солнечного» газа. Внедрение преобразователя частоты в электропривод насоса питьевой воды позволило сэкономить 340 тысяч рублей.
Наиболее активные рационализаторы гелиевого завода – начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Геннадий Мозалев, старший мастер цеха электроснабжения Павел Терник, молодой электромонтер цеха электроснабжения Александр Горбань.
На VIII научно-практической конференции молодых работников гелиевого завода, прошедшей в мае этого года, идея начинающего рационализатора Александра Горбаня «Перспективы применения системы плавного безударного пуска компрессоров на пропано-холодильной установке 2-й очереди гелиевого завода» заняла первое место.
ЦИФРЫ
Более 48 миллионов рублей составил экономический эффект от использования изобретений и полезных моделей в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2014 год.
69 рацпредложений внедрено в производство за минувший год.
135 человек занимается сегодня рационализацией на предприятии.
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