Идеи новаторов работают

Светлана Николаева

В 2014 году от работников поступило девять рацпредложений, направленных на улучшение работы оборудования, его надежность, снижение энергопотребления, безопасность труда.

Так, усовершенствованная схема контроля влажности гелия на установках тонкой очистки исключила потери «солнечного» газа. Внедрение преобразователя частоты в электропривод насоса питьевой воды позволило сэкономить 340 тысяч рублей.

Наиболее активные рационализаторы гелиевого завода – начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Геннадий Мозалев, старший мастер цеха электроснабжения Павел Терник, молодой электромонтер цеха электроснабжения Александр Горбань.

На VIII научно-практической конференции молодых работников гелиевого завода, прошедшей в мае этого года, идея начинающего рационализатора Александра Горбаня «Перспективы применения системы плавного безударного пуска компрессоров на пропано-холодильной установке 2-й очереди гелиевого завода» заняла первое место.

ЦИФРЫ

Более 48 миллионов рублей составил экономический эффект от использования изобретений и полезных моделей в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2014 год.

69 рацпредложений внедрено в производство за минувший год.

135 человек занимается сегодня рационализацией на предприятии.