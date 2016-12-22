По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши

- Уже в течение трех лет ежемесячно плачу по 447,08 рубля якобы за содержание жилья и текущий ремонт. Живу на улице Ленинской, 2, в однокомнатной квартире. Крыша течет, электропровода настолько старые, что уже не держат лампы. В таком возрасте я не в состоянии бегать туда-сюда, чтобы писать заявления и разбираться, почему все в таком плачевном состоянии. К 9-му Мая у нас даже подъезд не привели в порядок, все заброшено. Между прочим, я еще и труженик тыла. Почему я должна платить какие-то деньги, когда уже который раз вызываю сотрудников ЖКХ, но пользы никакой? Каждый раз приезжают для вида. Хочу узнать, за что мы все платим? За какое содержание жилья и текущий ремонт, когда на самом деле наш дом разваливается? – говорила в трубку Вера Ивановна.

Чтобы помочь нашей читательнице, редакция отправила официальный запрос информации на имя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Татьяны Малышевой. Примерно через неделю мы получили такой ответ за подписью Татьяны Сергеевны:

«По информации, предоставленной ООО «Оренбургская управляющая компания», квартира заявителя расположена на втором этаже четырехэтажного дома. Протекания с крыши в указанной квартире отсутствуют и никогда не имелись. Крыша указанного дома находится в удовлетворительном состоянии (акт весеннего осмотра имеется). Обращения от жителей дома в компанию и в обслуживающую организацию не поступали. Финансовый итог денежных средств по статье «Содержание и текущий ремонт» на 01.01.2015 составляет минус 96 670,13 руб.

Собственники жилого дома с 01.07.2012 года не утверждали планы текущего ремонта и, соответственно, увеличение платы за него. Однако обязательные работы по содержанию имущества жителям предоставлялись, аварийные ситуации устранялись в срок...»

Я позвонила Вере Ивановне и пересказала суть ответа начальника управления ЖКХ. Она очень расстроилась и настояла на том, чтобы корреспондент «ОН» посетил этот дом и убедился в истинности ее слов.

Действительно, ситуация оказалась какой-то уж слишком противоречивой. По этой причине я решила узнать, как на самом деле живется обитателям дома на Ленинской, 2.

* * *

Несмотря на то, что улица Ленинская находится в Центральном районе Оренбурга, дом № два расположен чуть подальше от шумных и многолюдных магистралей. Может быть, именно поэтому дому не захотели уделить должного внимания?

В четырехэтажном здании всего два подъезда, и когда я с фотоаппаратом наперевес подошла к первому подъезду, меня узнали сразу. Вера Ивановна порадовалась вниманию прессы и для начала предложила зайти в ее квартиру. Пока бабушка снова вкратце рассказала о сложившиеся ситуации, к нам присоединились ее соседи. Большинство жителей дома – преклонного возраста. Они все с готовностью отвечали на мои вопросы и показывали, в каком состоянии дом и квартиры. Некоторые жильцы говорили: если после нашей встречи хоть что-то изменится, то они редакции будут бесконечно благодарны. Это печально, когда газета становится последней надеждой. Но другие были уверены, что давно уже нет никакой надежды, что это всего лишь Сизифов труд.

Прежде чем войти в здания, я осмотрела дом снаружи. Облезлый фасад говорил о том, что даже косметического ремонта тут не было давно.

- Фундамент скоро рассыплется. На зиму пришлось самому кое-как привести его в порядок, потому что оттуда сильно дует, – показал приложенные к полуразрушенному фундаменту доски, защищающие от ветра и мороза, 89-летний житель дома Иван Бондарев.

- Он уже такой пожилой, вы сами видите, еле слышит, и ему приходится заниматься ремонтом самостоятельно! – обратилась ко мне из открывшегося окна первого этажа его соседка.

К тому моменту, когда я зашла в подъезд, народу собралось много. Сперва мне показали провода. На каждом этаже одно и то же: горит лампочка, а в пяти – десяти сантиметрах от нее висят многочисленные провода: оголенные или замотанные изоляционной лентой. О противопожарной безопасности говорить здесь не приходится, как вы понимаете. Окна, расположенные между этажами никак не откроешь, не закроешь. Треснувшие стекла, не исключено, при сильном ветре безжалостно снесут голову всякому, кто окажется рядом.

Феонида Другова позвала в свою квартиру, где на трубах красовались заржавевшие следы от протечек:

- Я давно тут живу. Трубы в ужасном состоянии. А в доме номер четыре почему-то все хорошо. Там все меняют и делают вовремя… Представьте себе, канализационные отходы выплескиваются в нашу квартиру. Раньше была здоровая, куда только не обращалась и пусть незначительных результатов, но добиться смогла. А когда сломала ногу, то могла только по телефону звонить – у меня теперь нет возможности обращаться в управляющую компанию лично и писать заявления.

Феонида Михайловна не поленилась и достала квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за май текущего года. В графе «Содержание жилья и текущего ремонта» значится сумма 603,33 рубля.

Да и другие жильцы дома убедили меня в том, что они не злостные неплательщики, а действительно немало своих кровных отдают на то, чтобы жить как цивилизованные и достойные граждане. Если верить квитанциям, то примерно от 400 до 800 рублей в месяц с каждой квартиры уходит на содержание жилья и текущего ремонта. Но следов хоть каких-то строительных работ на Ленинской, 2 не заметно.

Жилец Лев Толстой, тезка и однофамилец великого русского писателя, принес экземпляр заявления, написанного им еще 25 апреля 2013 года. Лев Алексеевич писал, что в связи с износом канализационных сливных и водопроводных труб просит их поменять. Обращение отправлял на имя директора ООО «Оренбургская управляющая компания» Константина Ремнёва. Печать компании доказывает, что заявление было принято к рассмотрению.

Лев Толстой держит в руке отчет управляющей компании о выполнении договора управления за 2014 год. Судя по этой бумаге, доходы по начислению 2014 года составили 223 448 рублей, а расходов оказалось на 100 455 рублей больше. То есть расходы превысили доходы! В таблице есть перечень работ, их стоимость и периодичность выполнения. Жильцы дома не согласились с приведенными данными. Да и как тут согласиться, когда крыша в буквальном смысле слова разваливается? В этом я убедилась сама, когда мы все поднялись на четвертый этаж. Мужчины открыли дверь на чердак, и оттуда на наши головы посыпалась куча мусора – как впоследствии выяснилось, птичий помет.

Вместе с Львом Алексеевичем я поднялась на чердак и ахнула. Думала, такое бывает только в фильмах ужасов. В крыше множество дыр самых разных размеров. Самая большая дыра вообще выглядит как оконная рама, а остальные – так, «просто» дополнительные источники света. Словом, чердак неплохо освещен без всяких искусственных источников света. Яркие лучи предательски рассказали всю правду о крыше дома, которая по акту весеннего осмотра, напомнит ответ из городского управления ЖКХ, находится «в удовлетворительном состоянии». Интересно, если это удовлетворительное состояние, то как же выглядит неудовлетворительное?..

На давно заброшенном чердаке есть свои жильцы – голуби. За те 10 – 15 минут, что мы тут простояли, слышалось их непрерывное бурное воркованье. Видимо, птицы были недовольны, что на их территорию вторглись чужие. Обитают голуби здесь давно, и осмотров здесь не было давно. Смею предположить, что вообще никогда. Иначе как объяснить толстый слой помета – местами 20 – 30 сантиметров? А о чем говорят вот эти отвалившиеся с крыши куски шифера? Смешно даже не утверждение, а одно только предположение о том, что протеканий с крыши никогда не имелось…

* * *

Надо сказать, что жители дома производят самое лучшее впечатление. Квартиры, в которые я успела заглянуть, оказались чистыми и убранными. Поэтому с уверенностью замечу: дом в таком удручающем состоянии вовсе не из-за недобросовестности собственников. Скорее наоборот – они более чем заинтересованы в улучшении жилищных условий.

Потому и спрашивают:

- Сколько еще продержится эта ветхая крыша, прежде чем окончательно рухнет?

- Сколько еще пенсионерам ждать, чтобы дом привели в порядок, в настоящий порядок, а не так, чтобы, покрасив дряхлые трубы, скрыть их возраст?

- Что должно произойти, чтобы людей, наконец, услышали?

- И не глумление ли это над собственным народом?

А вот теперь редакция «ОН» ждет настоящего ответа с реальными сроками ремонта дома, а не благостной отписки. Ждет от вас, Константин Рудольфович Ремнёв. И от вас, Татьяна Сергеевна Малышева. Считайте эту статью официальным запросом информации. Согласно Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации», сроку на ответ вам отводится ровно неделя. В следующем номере газеты мы ваши ответы опубликуем. Или же напишем, что вы и не подумали проявить внимание и уважение к жильцам дома по Ленинской, 2. Тут уж всё зависит только от вас.