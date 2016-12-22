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Лето. Самое время устроиться на работу
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В этом году по сравнению с 2014-м увеличилось число обращений граждан в службу занятости и снизилась потребность работодателей в кадрах. О ситуации на трудовом рынке корреспонденту «ОН» рассказал министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.
Если в январе – апреле в среднем за неделю рост числа безработных в нашей области составлял 155 человек, то в мае – июне неработающих граждан становилось, напротив, меньше – в среднем на 77 человек в неделю. Сегодня 30 процентов безработных – люди с высшим образованием.
Потребность в рабочей силе возросла по сравнению с началом года на 2 700 человек. На рынке труда востребованы высококвалифицированные специалисты: врачи (не хватает 2,5 тысячи медицинских работников!), инженеры, учителя. На одного специалиста этих профессий приходится от двух до 40 вакансий.
Ситуация с занятостью на предприятиях несколько улучшилась. В июне число наблюдаемых в рамках мониторинга предприятий, работники которых находятся под риском увольнения, сократилось с 41 до 24. Сегодня в режимах вынужденной неполной занятости находятся 1,5 тысячи работников.
– Сейчас требуется большое количество людей на сенокос, – говорит Вячеслав Кузьмин. – В этом заключается одна из проблем: люди в районах не хотят официально устраиваться на работу. Они получают пособие по безработице, подзарабатывают на сенокосе, и им этих заработков вполне достаточно.
По данным Оренбургстата, задолженность по заработной плате на 1 июня составила более 33 миллионов рублей. Почти 70 процентов задолженности приходится на предприятия-банкроты.
В области действуют несколько программ по обеспечению занятости населения. Благодаря им планируется трудоустроить 30 826 человек, обучить 2 710 жителей области востребованным на рынке труда профессиям (около 70 специальностей) и оказать профориентационные услуги 25 тысячам граждан.
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