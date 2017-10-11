«Бутылки на детской площадке не оставлять!»

На днях во дворе домов по переулку Свободина, 1 и Кобозева, 50 появилось объявление, вызвавшее возмущение жителей. В нём сообщались правила поведения на детской площадке. Среди прочего говорилось о том, что перед тем, как пользоваться игровым оборудованием, нужно убедиться в его безопасности (разумное предупреждение, с этим не поспоришь). Далее значилось: что игровым оборудованием запрещается пользоваться «лицам более 16 лет» и весом больше 70 килограммов. Не сорить, не курить, не оставлять стеклянные бутылки (распивать, стало быть, можно, если тару заберёшь с собой?), не использовать игровое оборудование не по назначению. С некоторыми оговорками, вроде всё справедливо.

Но дело в том, что как таковой игровой площадки во дворе вышеозначенных домов нет. Есть кусок заасфальтированной земли, в которую врыт столб с кольцами для баскетбола. Больше никакого «игрового оборудования». Здесь и этому рады. Раньше на месте, с позволения сказать, площадки были сожжённые дровяные сараи. На этом пятачке один известный предприниматель, находящийся ныне под следствием, собирался построить жилой многоквартирный дом с подземной парковкой. (Потому в один прекрасный день сараи-то и вспыхнули). Но жители отстояли территорию двора. И в ходе череды выборов в городские органы власти шаг за шагом выпрашивали у кандидатов в депутаты подачки. Один снёс обугленные сараи, другой поставил новый забор взамен рухнувшего. Третий вбил столб с кольцами. Так появился какой никакой уголок для детворы. Поэтому и рассердились обитатели двора на «заботливых» авторов объявления: вы сначала поставьте «игровые сооружения», а потом учите жить!

Особенно цинично это выглядит после того, как 20 апреля нынешнего года жильцы обратились в администрацию Оренбурга с просьбой включить их дворовую территорию в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Но получили отказ. По какой причине – неизвестно. Никто не счёл нужным объясниться, почему они остались за бортом «всенародной» программы, которую президент РФ Владимир Путин называет ключевой на сегодняшний день и на которую из бюджета страны выделено ни много, ни мало - 25 миллиардов рублей. А в Оренбуржье, по свидетельству первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина, на реализацию этого проекта выделено 600 миллионов. По какому принципу они будут тратиться? По каким критериям будут отбираться граждане, достойные жить в комфортной среде? И судьи кто?

И, наконец, почему обойдён этот крошечный дворик, в самом центре города? Прямо позади Дома Советов. Почему дети, живущие в этом дворе, должны довольствоваться этим убожеством? (См. фото) Кстати, люди много и не просят: хотя бы чтобы отделили сеткой площадку. Чтобы там не парковали автомобили. И чтобы дети не лупили мячом по стоящим возле площадки машинам.

Детская площадка – не единственная проблема этого двора. Дорога, ведущая во двор, разбита до невозможности - яма на яме. И отремонтировать её не могут вот уже несколько лет. А всё потому, что один дом, а именно по Кобозева, 50 обслуживает управляющая компания «Оренбургская», другой, по Свободина, 1 – «Южная». Кивая одна на другую, они саботируют ремонт асфальтового покрытия двора. Вот и выглядит дорога во двор, как после бомбёжки.

Зная, что в администрации Оренбурга внимательно читают «Оренбургскую неделю», просим читать эту статью официальным запросом. Помогите, наконец, коммунальщикам обеих компаний придти к консенсусу, придав им ускорения в работе. Чтобы жители злосчастного двора могли в конце концов приобщиться к «комфортной среде».