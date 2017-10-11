Молочные реки Бузулука

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Предприятие «Бузулукское молоко» вошло в числе тех, кто вернулся с выставки «Золотая осень» с наградами. Четыре золотых медали пополнили копилку молокозавода, чья продукция пользуется спросом у оренбуржцев.

Оренбургские покупатели могут похвастаться тем, что у них есть возможность покупать не только качественное молоко, но и по разумной цене. Продукция ООО «Бузулукское молоко» широко представлена в магазинах нашей области, и давно полюбилась оренбуржцам. При этом стоит отметить, что предприятие работает исключительно на местном сырье. В сутки перерабатывает 60-65 тонн молока, летом объемы вырастают до ста тон и более. Высокое качество исходного сырья и своевременная оплата поставщикам – эти два требования, которые неукоснительно соблюдаются в ежедневной работе. Благодаря этому ООО «Бузулукское молоко» характеризует себя как надежный партнер. За последние годы предприятие наращивает производство, модернизируется оборудование и расширяются рынки сбыта. Поставки производятся не только по нашей области, но и за пределы региона. Например, сухое молоко уходит в Москву, Санкт-Петербург, на Дальний Восток и в другие регионы России.

На настоящий момент молочная продукция из Бузулука представлена в более чем 400 торговых точек. Продукция поставляется в дошкольные и лечебные учреждения. Мониторинг качества обеспечивает собственная лаборатория, которая анализирует как входящее сырье, так и готовую продукцию.

Продуктовая линейка постоянно расширяется, и находит положительный отклик у покупателей. Впрочем, по достоинству качество Бузулукского молока оценили эксперты выставки «Золотая осень».

У предприятия большие планы на будущее, но во многом они зависят от тех мер поддержки, которые оказываются со стороны региональных и федеральных властей. Впрочем, в этом направлении сделаны уже серьезные шаги, и результаты этой работы мы видим на прилавках магазинов. Молочное производство расширяется в ассортименте, при этом, не теряя в качестве.

На выставке в Москве, жители и гости столицы тоже могли оценить качество продукции ООО «Бузулукское молоко»

Татьяна Степанова, пенсионер (г. Москва).

- Очень вкусные йогурты. Чувствуется что натуральные. Очень хорошая консистенция. Если бы у нас они продавались в магазинах, то с удовольствием покупала бы себе на завтрак. Вкусно и недорого.

Наталья Бурдакова, домохозяйка (г. Москва)

- Очень понравилось сливочное масло. Давно такого вкусного и натурального не видела в продаже. Как правило, на упаковке пишут, что масло, а когда попробуешь, понимаешь, что там только одно название. А здесь нет. Чувствуется вкус настоящих сливок. Все что написано на упаковке на 100% соответствует содержимому. Думаю, что теперь в Оренбургскую область нужно ездить не только за пуховыми платками, но и за маслом в город Бузулук.

Подобную оценку от столичных жителей, где большой ассортимент продуктов из разных регионов, вдвойне приятно получать. Это результат слаженной работы всего коллектива, где трудится более 200 человек. На настоящий момент ООО «Бузулукское молоко» по праву является одним из самых награждаемых производителей в области. Любовь и доверие многочисленных покупателей служит лучшим доказательством высокого качества продукции.