Кто в продуктах знает толк, тот всегда идет в ГОРТОРГ

Наш корр.

Наталья Бергман, директор ООО «Городской торг»:

Мы принимаем участие в выставке «Золотая осень» с 2005 года. И на протяжении этих лет, каждую осень привозим награды и медали. Они заслуженные. Это высокая оценка нашей работы. Стоит отметить, что мы принимаем участие в выставке не только для того, чтобы себя показать, а чтобы посмотреть на опыт других регионов. И каждый раз мы привозим из Москвы новые идеи, которые потом воплощаются на нашем производстве.

В этом году, на суд экспертов мы представили широкую продуктовую линейку. Это колбасные и хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция. Особенно понравился жюри наша фигурная сдоба и горчичный хлеб, который, к слову сказать, производится опарным методом, соблюдая требования ГОСТа. Никаких улучшителей и консервантов, все только натуральное. Для того, чтобы выдержать такие высокие требования на нашем хлебном производстве работают в четыре смены. Хлеб вмагазины мы завозим 3 раза в день, а летом и того чаще. Мы очень гордимся тем, что можем предложить нашим покупателям свежую и качественную продукцию, которая произведена в Оренбуржье. И главное, по низким ценам. Удерживать такой баланс качества и доступной цены нам позволяет собственное производство. Постоянно расширяем продуктовую линейку, которая будет востребована у покупателей и рентабельна для нас.

Приятно понимать, что наши покупатели ценят наш труд. И выбирая магазин, они делают выбор в пользу нашей сети. Впрочем, продукцию группы компаний «Городской торг» любят не только жители Бузулука, но и всего Оренбуржья. Когда приезжаем на региональную выставку «Меновой двор», то ее посетители всегда задают нам вопрос: «а где в Оренбурге можно купить Горторговскую колбасу или кондитерские изделия?» Сейчас в Оренбурге три торговые точки, где можно приобрести продукцию собственного производства «Городского торга»: ул. Салмышская,41 ТК "Новый Мир», ул. Восточная,29 Тонар "Горторг», ул. Карагандинская,22 ТК "Сокол" .

Если говорить о планах, то будем расширять географию продаж. Для этого нам нужны партнеры, которые смогут выполнять наши требования. Мы очень серьезно контролируем свою сеть, и для нас очень важно, чтобы высокие стандарты, по которым работаем уже много лет, соблюдались в городах или поселках нашей области, где будут работать наши представители.

В сторону развития группа компаний «Городской торг» делает серьезные шаги. Приведу пример: мы сейчас поменяли павильоны на торговые киоски. Предпринимателям, которые принимают решение о совместном сотрудничестве, мы отдаем их за символическую плату. При этом мы не против, того, что там будет представлена продукция других производителей, главное, чтобы это было оренбургские предприятия. Только так мы сможем обеспечить оренбуржцев свежими и качественными продуктами и по доступной цене, а сельхозтоваропроизводителей, которых в нашей области немало – рынками сбыта, а те в свою очередь людей работой и хорошим заработком.

Справка ОН

Награды на выставке «Золотая осень - 2017» г. Москва

Золотыми и серебряной медалями «Золотой осени - 2017» отмечена продукция группы компаний «Городской торг», представленная на конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». По решению экспертной комиссии, золотых медалей удостоена продукция кулинарного цеха «Городского торга»: пончики «Творожные», блины «С сыром и ветчиной», кондитерского цеха: печенье «Курабье» и «Топлёное молоко», хлебного цеха: хлеб «Горчичный» и сдоба «Фигурная», колбасного цеха: сосиски «Из индейки». Колбаса полукопчёная «Фирменная от Горторг» завоевала серебро.