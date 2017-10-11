Воздушные ворота Оренбурга

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Развитие

В октябре 1992 года оренбургский аэропорт, тогда ещё именовавшийся Центральным, получило новый статус – международный. В здании международного сектора разместились службы пограничного, таможенного и санитарно-карантинного контроля. С тех пор необходимость совершать промежуточные посадки в других аэропортах для прохождения таможенных и иных процедур отпала.

- В то время единственным международным направлением являлась Чехословакия. Авиарейсы из Оренбурга выполнялись в города Брно, Братиславу, Остраву. В это же время персонал службы организации перевозок был переучен на методы работы по международным маршрутам. Сотрудники прошли обучение иностранному языку. К 1998 году полеты из Оренбурга выполнялись в 20 стран мира. Сегодня предприятие ведет работу по восстановлению потерянных ранее международных направлений, расширяет географию полетов по России, - рассказала нам Татьяна Степанова, начальник службы организации перевозок.

Сегодня аэропорт им. Ю.А. Гагарина – это не только универсальный комплекс зданий, но и уникальный объект, имеющий в своем составе два международных аэропорта в Оренбурге и Орске, авиакомпанию «Оренбуржье» с парком авиатехники в 50 единиц различных типов воздушных судов. И, конечно же, самое ценное, - штат высокоспециализированных сотрудников - 1 300 человек.

Сегодня аэрокомплекс постепенно реконструируется. Решаются вопросы о повышении его пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 400 пассажиров в час. К 2020 году планируется реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок, систем дренажа и водоотведения, объектов противопожарной безопасности и обеспечения режима, систем электроснабжения, а также замена светосигнального оборудования. Также будет проводиться реконструкция аэровокзального комплекса, в том числе расширение производственных площадей и перепланировка аэровокзальных помещений для внедрения современных технологических схем обслуживания пассажиров и багажа, обеспечивающих увеличение пропускной способности аэропорта.

Жизнь кипит

У сотрудников аэровокзала, можно сказать, ночная жизнь. Потому что самая активная работа здесь кипит по ночам.

- Особенно с трёх часов ночи и до восьми утра. В эти часы разлётка идёт порядка семи – девяти рейсов, - объяснила Татьяна Степанова.

Кстати, с августа 2008 года, внедрена автоматизированная система регистрации и пассажиры могут пользоваться электронными билетами. А сейчас все этапы, начиная от покупки билетов, заканчивая выбором места на борту самолёта, можно пройти не вставая с дивана. Через интернет. С компьютера или даже с телефона. Это безусловно удобно для пассажира. Но случаются казусы.

- Например, пассажир мог не закончить операцию. И на посадке выясняется, что его нет в списках. Поэтому нужно быть очень внимательными, - говорит Татьяна Степанова. – Электронная система регистрации возлагает очень большую ответственность. Важно очень внимательно оформить все этапы до самой посадки. Ведь, к примеру, человек мог купить билеты и не поехать. Бывает такое? Бывает. Или если вдруг мы поставили отметку, что вы улетели, могут быть очень серьезные последствия, связанные, как с безопасностью полёта, так и невозможностью сдать билет, которым вы не воспользовались. Кроме того, если вы путешествуете с багажом, всё же следует приехать в аэропорт пораньше – до окончания регистрации, а не когда уже объявляется посадка. Случалось такое, что пассажиры приезжают на посадку, когда регистрация уже закрыта и говорят: «Ну, мы же зарегистрировались». А багаж? Нам ведь нужно найти вашу историю, внести в неё ваш багаж. А его же ещё нужно взвесить, оформить, загрузить. Важно понимать, что каждое действие службы организации перевозок да и всех сотрудников аэропорта связано с безопасностью.

Каждую минуту в здании аэровокзала кипит жизнь. Причём порой пассажиры даже не замечают сколько работы проводится, чтобы людям было комфортно и чтобы свести к минимуму какие-либо неудобства.