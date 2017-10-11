ВолгоУралНИПИгаз: вчера, сегодня, завтра

Вот уже четыре десятилетия ВолгоУралНИПИгаз именно так и работает. Его рождение связано с открытием Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Высокое содержание сероводорода в добываемом сырье осложняет работу газовиков. Поэтому был создан Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа, прародителями которого стали Уральский отдел ВНИИГАЗа, Оренбургский отдел комплексного проектирования института «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и ЦНИЛ "Оренбурггазпром". Его появление помогло разрешить многие проблемы при разработке и освоении уникального месторождения.

Сегодня, как и 40 лет назад, задача института – обеспечивать устойчивую, безопасную и безаварийную работу Оренбургского газодобывающего комплекса.

- Мы до сих пор поддерживаем геологическую модель Оренбургского месторождения. Знаем, как оно живёт, чем «дышит», - рассказывает Андрей Ронжин. - Это живой организм, который постоянно изменяется. У нас имеется специальная база данных о состоянии каждой скважины. 40 лет назад приходилось решать одни проблемы, сейчас – другие. Сегодня основной упор приходится делать на ноу-хау, помогающие извлекать газ и конденсат в стадии падающей добычи.

Новое время диктует новые условия. Помимо ООО «Газпром добыча Оренбург» институт сотрудничает и с другими компаниями, разрабатывает новые проекты за пределами области, которые успешно реализуются при освоении и эксплуатации месторождений не только в России, но и за рубежом. Если вы слышали о газопроводе «Сила Сибири», голубое топливо по которому будет поставляться в Китай, знайте, что в создании этой стратегической магистрали участвовали и наши земляки. Они создали проект разработки Ковыктинского месторождения – перспективного газоконденсатного месторождения в Иркутской области, являющегося одним из основных элементов сырьевой базы "Силы Сибири". Помимо промышленных объектов, также, ведётся проектирование объектов жилищной и социально-культурной сферы. По проектам, выполненным специалистами института, построены Ростоши и посёлок Газодобытчиков.

Осваивая новые виды деятельности, сотрудники института, применяют высшие достижения мирового опыта, используют новейшие программы и современные разработки. В коллективе работает около 380 человек. Половина коллектива – люди до 35 лет, поэтому в институте действует система наставничества, которая отлично зарекомендовала себя ещё во времена социализма. К каждому молодому специалисту прикреплён более опытный коллега. Практика показывает, что такой тандем даёт наилучшие результаты.

- Ведь проектировщиков не готовит ни один институт. Проектировщиками становятся не в процессе учёбы, а в процессе работы, - говорит Андрей Ронжин. - Проекты, которые мы создаём, в основном, особо опасные производственные объекты. Они находятся под надзором контролирующих органов, которые следят за экологической и промышленной безопасностью. Специфика нашей работы требует высококлассных и ответственных работников. И они у нас есть. Помимо своей основной деятельности, наши сотрудники преподают в оренбургских вузах - ОГПУ и ОГУ. Сотрудничаем с филиалом Губкинского института, каждый год принимаем у выпускников госэкзамены. Мы родились во времена СССР. И до сих пор во многом остались в Советском Союзе. В институте сохранилась профсоюзная организация. Взаимоотношения регулируются коллективным договором. У нас, как и в прежние времена существуют выезды на природу, спортивные соревнования. Мы достойно провожаем пенсионеров на заслуженный отдых, выплачивая хорошее пособие.

ВолгоУралНИПИгаз уверенно смотрит в будущее. Впереди ещё много интересной и сложной работы.