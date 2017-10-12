Не любопытства ради

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Открытие XXI сессии Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам при международной ассоциации академии наук и Научного совета РАН по фундаментальным географическим проблемам состоялось в Бузулуке, а затем участники научного форума переместились на территорию национального парка «Бузулукский бор».

Местом проведения столь крупного научного события, каковым является очередная сессии географического сообщества, «Жемчужина заволжских степей» была выбрана не случайно. Тем самым организаторы форума признали природное значение региона и вклад наших ученых в изучение фундаментальных географических проблем, тем более, что в этом году отмечается 100-летие заповедной системы России и 10-летие организации национального парка «Бузулукский бор».

- Юбилей заповедной системы России стал только поводом проведения этой сессии, - отметил АлександЧибилёв, сопредседатель оргкомитета форума, академик РАН, директор Института степи УрО РАН,вице-президент Русского географического общества. - Наша же задача смотреть в будущее. Сегодня у нас есть целый ряд проблем взаимоотношения человека и природы. Пути их решения мы и должны найти, опираясь на исторический опыт и современные научные наработки.Может быть на первый взгляд и кажется, что мы собираемся, говорим, и это ни к чему не приводит. Это совсем не так. Постепенно мы движемся вперёд и решаем те или иные задачи.

Бузулукский бор – это только одна из точек на карте, проблемы которой обсуждали в ходе встречи учёные из различных регионов России и Республики Беларусь. Тем множество: охрана озера Байкал и научные исследования в национальных парках Абхазии, оценка состояния водных ресурсов Урало-Каспийского бассейна и судьба заброшенныхагроландшафтов Северного Кавказа и многое другое. Конечно у всех есть актуальные вопросы природопользования и развития своих особо охраняемых природных территорий, но в большинстве своём все проблемы схожи, и практически все они возникли из-за воздействия человека. Пути решения этих проблем вот что стало главным у каждого докладчика.

Кроме научных докладов, значительной частью повестки дня форума стала экскурсионная программа. Участники сессии получили возможность ознакомиться с достопримечательностями Западного Оренбуржья: с памятниками природы Бузулукского бора, с историко-культурными объектами в Аксаково, Державино и Преображенке. Тем самым был продемонстрирован серьёзный туристический потенциал региона.

Александр Чибилёв, академик РАН, директор Института степи УрОРАН,вице-президент Русского географического общества.

На всём степном пространстве Евразии, которое протянулось с запада на восток на восемь с половиной тысяч километров, есть около двадцати уникальных песчаных массивов. Это террасные пески, на которых ещё тысячу лет назад существовали уникальные сосновые боры. К сожалению, из этих 20 сосновых боров до наших дней, пусть не в первозданном виде, но всё-таки сохранился только Бузулукский бор. При этом важно, что он уникален не только тем что он есть, но и тем, что на всём протяжении от Венгрии до Забайкалье здесь сохранились естественные сосновые насаждения.

С позиции сегодняшнего дня перспектив Бузулукского бора и всей прилегающей территории важно расставить приоритеты. Сегодня главная ценность этого лесного массива – то что осталось от первозданных сосновых боров, это заповедное ядро национального парка. Вторым приоритетом должно оставаться само назначение национального парка «Бузулукский бор», как охраняемого ландшафта, предназначенного для рекреации и туризма. На третьем месте – лесохозяйственная зона парка, которая была создана человеком. Это проблемные насаждения, созданные вопреки нормальным природным законам, так как это очень густые лесопосадки. Здесь должны проводится обязательно щадящие санитарные рубки при дальнейшем рекреационном освоении. Стоит отметить, что лесохозяйственная деятельность позволит не только оздоровить экологическую обстановку, но и обеспечить экономическое развитие национального парка. И наконец на четвёртом месте среди этих приоритетов должны оставаться остальные пользователи бора. Среди них недропользователи.

При развитии Бузулукского бора мы должны понимать, что совсем никого не пускать в Бузулукский бор нельзя. Лесорубы и нефтяники могут войти в бор только для того, чтобы ликвидировать последствия деятельности своих предшественников. Наша общая задача найти путь гармонии во взаимоотношении человека и природы и сохранить всё что нам досталось.

Владимир Котляков, академик РАН, научный руководитель Института географии РАН, почётный президент Русского географического общества.

Мы всегда обсуждаем актуальные темы. Наш совет в своё время был создан для обсуждения целого ряда географических проблем. Прежде всего, это проблемы экологического состояния территорий. Во всём мире и в нашей стране природа находится под очень большим давлением человека, что необходимо учитывать при развитии нашего общества.

Что касается этой встречи, то выездные сессии научного совета по фундаментальным географическим проблемам у нас проходят в различных городах России и других стран СНГ и мне особо приятно, что мы наконец встретились в Бузулукском бору. Дело в том, что это название мне знакомо ещё со школьной скамьи, когда мы «проходили» историю становления российской науки лесоводства, которая во многом зарождалась именно здесь.

Тарас Помогайбенко, житель Бузулукского бора, гид-проводник

Радует, что в последнее время в экологии меняется подход. Даже в ходе этой сессии значительная часть докладовимеет практическое значение.

Так, например, учёными была проведена большая исследовательская работа, в результате которой был сделан вывод, что для сохранения степных экосистем необходимо развитие популяции копытных. Следствием этого и стало разведение тех же лошадей Пржевальского в оренбургских степях, на что выделены немалые средства, а затем восстановление естественной степи. Так что, это не чья-то прихоть или любопытство, а конкретные шаги по сохранению экосистемы.

Если говорить непосредственно о Бузулукском боре, то практическим результатом деятельности учёных можно назвать подвижки во взаимодействии с нефтяниками. Можно сказать, что изменилась политика. Они более продуманно стали подходить к своим действиям.

Например, в районе Средне-Боровского яра буквально на краю 18-метрового обрыва над Боровкой старая скважина. В 1950-е годы её пробурили в 40 метрах от берега. Яр постоянно расширяется и сейчас она находится уже в 4 метрах. Если бы ремонтные работы на этой скважине проводились «по-старому», то рано или поздно произошло непоправимое – вода размыла бы грунт, труба (пусть даже заглушенная сверху)сломалась, а углеводороды из глубины вырвались бы на поверхность. Последствия этого предсказать невозможно.

Но, так как, благодаря общению с экологами, концепция нефтяников всё-таки изменилась, эта скважина была вновь заглушена не на современном её устье, а на глубине на 10 метров ниже дна реки. Теперь, после восстановления насаждений на этом месте не останется следов техногенного наследия.

Так что позитивные изменения всё-таки есть, медленно, но есть.

Для справки:

Объединённый научный совет по фундаментальным географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук

Совет учрежден в 1996 г. академиями наук 12 стран СНГ. В его состав входят представители географических учреждений национальных академий наук и ведущих университетов. В настоящее время Совет насчитывает 36 человек из 10 стран. Возглавляет его работу доктор географических наук, директор Института географии РАНакадемик РАН Владимир Котляков.

Цель Совета – консолидация усилий учёных разных стран для содействия в решении основных научных проблем в сфере фундаментальных географических исследований и проблем географического образования. Объединённый совет при МААН ведёт работу в тесном сотрудничестве с Советом по фундаментальным географическим проблемам РАН.

Ежегодно проводятся выездные научные сессии по актуальным географическим и экологическим проблемам стран СНГ.