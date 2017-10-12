Попробуй, поднимись

|Произвести качественный продукт – задача сложная. А пробиться в торговые сети, миссия, порой, невыполнимая. О том, насколько тернист путь от поля до прилавка, и насколько защищен местный товаропроизводитель, мы говорим с директором крупного перерабатывающего предприятия из Ростова-на Дону Любовью Железной.
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Традиция привлекать население для охраны общественного порядка в нашей стране существует не одно столетие. Народная охрана была во время коронаций Александра III в 1881 году и Николая II в Российской империи, сельские исполнители и бригады содействия милиции - в Советской России, а с конца 1950-х на предприятиях и в учебных заведениях стали создаваться добровольные народные дружины. Такая дружина, а вернее оперативный комсомольский отряд действовала и в Бузулукском индустриально-педагогическом техникуме.
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Оренбургские активисты общероссийского народного фронта решили провести круглый стол, по теме «Доступная среда». Пригласили в библиотеку имени Крупской экспертов и инвалидов-колясочников. В итоге Павлу Самсонову, вице-губернатору, пришлось извиняться перед инвалидами, потому что те не смогли подняться в зал – лифт не работал.
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На днях во дворе домов по переулку Свободина, 1 и Кобозева, 50 появилось объявление, вызвавшее возмущение жителей. В нём сообщались правила поведения на детской площадке. Но дело в том, что как таковой игровой площадки во дворе вышеозначенных домов нет. Есть кусок заасфальтированной земли, в которую врыт столб с кольцами для баскетбола. Больше никакого «игрового оборудования».
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В кабинете директора Волго-Уральского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа Андрея Ронжина висит картина – маэстро дирижирует симфоническим оркестром. Речь не о музыкальных пристрастиях хозяина кабинета, а о глубинном смысле картины: добиться успеха можно только тогда, когда коллектив работает слаженно, как оркестр.
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В рамках деловой программы 19-й Российской агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень» проходят отраслевые конкурсы по различным номинациям. Традиционно оренбургские предприятия занимают почетные места. Свою продукцию представила на конкурс Бузулукская группа компаний «Городской торг». Качество новинок и уже традиционных продуктов, которые продаются в фирменной торговойсети, впечатлило экспертное жюри. О секретах вкуса и качества, которые сохраняются уже на протяжении многих лет, мы пообщались с директором предприятия, Натальей Бергман.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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Попробуй, поднимись
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Оренбургские активисты общероссийского народного фронта решили провести круглый стол, по теме «Доступная среда». Пригласили в библиотеку имени Крупской экспертов и инвалидов-колясочников. В итоге Павлу Самсонову, вице-губернатору, пришлось извиняться перед инвалидами, потому что те не смогли подняться в зал – лифт не работал.
В этом году фронтовики мониторили больше 20 самых важных маршрутов в Оренбурге, Бузулуке, Соль-Илецке и в Абдулино. Проверяли насколько эти маршруты адаптированы для передвижения инвалидов. Положительные изменения в нашей области имеются – безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями формируется. Однако полностью доступных маршрутов для инвалидов фронтовики не нашли. То тут, то там попадались то высокие бордюры, то ограждения. Где-то не обнаруживалось необходимых спусков для колясочников, а для слабовидящих не было тактильных знаков. Про пандусы – отдельный разговор. Часто они обустроены настолько непрофессионально, что пользоваться ими могут только экстремалы.
- Сегодня мы подводим итоги мониторинга в форс-мажорных условиях, – сказала Надежда Корнеева представитель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области.
- О финансовых проблемах бюджетного учреждения стало известно летом – из-за недофинансирования была приостановлена работа системы кондиционирования воздуха и лифтов. Однако в августе необходимые средства были найдены. И по данному ЧП будет проведено тщательное расследование, - заверил Павел Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике.
Елена Иоффе передвигается по городу на коляске и пожаловалась, что о своих безуспешных попытках пройти обучение на компьютерных курсах. Потому как занятия проводились на втором этаже, а подняться туда она так и не смогла.
К слову о доступной среде в целом. Что говорить про инвалидов, когда местами здоровый человек пройти не может? Например, те же подземные переходы для мам с маленькими детьми в колясках – вполне себе доступная среда. Только для тех, кто хочет поупражняться в тяжёлой атлетике.
Про общественный транспорт, где большая часть автобусов и троллейбусов абсолютно недоступны для людей с колясками, вообще можно долго и выразительно молчать. Потому как запас нормативной лексики по этой теме давно иссяк.
Справка «ОН»
Активисты ОНФ проверили 20 социально важных маршрутов в Оренбурге, Бузулуке, Абдулино и Соль-Илецке. 77 процентов признаны непригодными для передвижения инвалидов. В Оренбурге на маршрутах общественного транспорта имеется только 42 низкопольных автобуса и троллейбуса. В большинстве случаев колясочники вынуждены передвигаться с помощниками.
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