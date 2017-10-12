Попробуй, поднимись

Наш корр.

В этом году фронтовики мониторили больше 20 самых важных маршрутов в Оренбурге, Бузулуке, Соль-Илецке и в Абдулино. Проверяли насколько эти маршруты адаптированы для передвижения инвалидов. Положительные изменения в нашей области имеются – безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями формируется. Однако полностью доступных маршрутов для инвалидов фронтовики не нашли. То тут, то там попадались то высокие бордюры, то ограждения. Где-то не обнаруживалось необходимых спусков для колясочников, а для слабовидящих не было тактильных знаков. Про пандусы – отдельный разговор. Часто они обустроены настолько непрофессионально, что пользоваться ими могут только экстремалы.

- Сегодня мы подводим итоги мониторинга в форс-мажорных условиях, – сказала Надежда Корнеева представитель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области.

- О финансовых проблемах бюджетного учреждения стало известно летом – из-за недофинансирования была приостановлена работа системы кондиционирования воздуха и лифтов. Однако в августе необходимые средства были найдены. И по данному ЧП будет проведено тщательное расследование, - заверил Павел Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике.

Елена Иоффе передвигается по городу на коляске и пожаловалась, что о своих безуспешных попытках пройти обучение на компьютерных курсах. Потому как занятия проводились на втором этаже, а подняться туда она так и не смогла.

К слову о доступной среде в целом. Что говорить про инвалидов, когда местами здоровый человек пройти не может? Например, те же подземные переходы для мам с маленькими детьми в колясках – вполне себе доступная среда. Только для тех, кто хочет поупражняться в тяжёлой атлетике.

Про общественный транспорт, где большая часть автобусов и троллейбусов абсолютно недоступны для людей с колясками, вообще можно долго и выразительно молчать. Потому как запас нормативной лексики по этой теме давно иссяк.

Справка «ОН»

Активисты ОНФ проверили 20 социально важных маршрутов в Оренбурге, Бузулуке, Абдулино и Соль-Илецке. 77 процентов признаны непригодными для передвижения инвалидов. В Оренбурге на маршрутах общественного транспорта имеется только 42 низкопольных автобуса и троллейбуса. В большинстве случаев колясочники вынуждены передвигаться с помощниками.