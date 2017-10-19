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Произвести качественный продукт – задача сложная. А пробиться в торговые сети, миссия, порой, невыполнимая. О том, насколько тернист путь от поля до прилавка, и насколько защищен местный товаропроизводитель, мы говорим с директором крупного перерабатывающего предприятия из Ростова-на Дону Любовью Железной.
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Качественный продукт. Быть или не быть?
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Произвести качественный продукт – задача сложная. А пробиться в торговые сети, миссия, порой, невыполнимая. О том, насколько тернист путь от поля до прилавка, и насколько защищен местный товаропроизводитель, мы говорим с директором крупного перерабатывающего предприятия из Ростова-на Дону Любовью Железной.
— На одной из дискуссий в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» Вы сделали громкое заявление, что качественному продукту не место в торговых сетях.
— Критерием всего является цена. Торговые сети считают, что только ценник может определять спрос. Мы в своей отрасли добиваемся, чтобы рядом с дешевым продуктом лежал продукт хороший. Не всегда нас слышат, объясняя это тем, что дорогой товар, пусть и сто раз качественный, не купят. Люди сейчас считают деньги, и если в торговой сети средний чек 300 рублей, то выше он не поднимется. Да, принято решение на правительственном уровне о поддержке сетей. Но почему им должны помогать? На поставщике все затраты, а именно: на запуск новых продуктов, получение сертификатов, фасовку и упаковку, на кредитование торговых сетей, а также вопросы по отсрочке платежа, штрафным санкциям и возврату и т.д. Например, мы поставляли в «Магнит» чечевицу за двадцать шесть рублей, а они продавали за восемьдесят девять. Накрутка в три раза. Мы обратились в УФАС. Сеть заплатила штраф, 2,5 млн рублей в бюджет страны, но они после этого расторгли всяческие с нами отношения. Нельзя сказать, что везде так, где-то наценка небольшая, а где-то, бывает, доходит и до 300 %. Когда мы просим пересмотреть договор, то Сети практически не идут на уступки. Они нам говорят: «не хочешь, не приходи». Когда мы предлагаем новый продукт, нам отвечают, у нас нет этого в ассортименте. То, что было утверждено 10 лет назад, то и продают. Во всем мире новый продукт пользуется спросом, а у нас нет. Новый продукт не находит у нас покупателя, потому что торговые сети вытеснили магазины шаговой доступности.
— Все крупные торговые сети предлагают покупателям линейку своих продуктов. Как правило, они заметно дешевле разрекламированных брендов. И стоит отметить, что многие из них неплохого качества.
— Да, торговые сети запустили свою линейку продуктов, но это мы ее производим. Они приходят к нам и предлагают фасовать под их брендом. И мы теряем свое имя и отчество, скоро и фамилию потеряем. Нам ставят жесткие условия, которые мы должны соблюдать, главным критерием является цена. Себестоимость должна быть очень низкой. А как нам развиваться? Ведь для того, чтобы запустить новый продукт нужно его вырастить, получить сертификаты, наладить производство и т.д. Мы много ездим по выставкам, где показываем свой товар. Нас покупатели всегда спрашивают – где можно купить вашу продукцию? И я их понимаю, потому что потребитель соскучился по хорошему и качественному продукту. Для того, чтобы переломить ситуацию, поставщики начали объединяться, чтобы представлять свои интересы сообща.
— Нужен ли «зеленый коридор» для тех продуктов, которые завоевали на выставках медали, чтобы они в упрощенном порядке попадали в торговую сеть. Преференции для производителей титулованных продуктов?
— Хорошая идея. Мы берем золотые медали за рубежом, а в своей стране не можем пробиться к покупателю.
Кстати: Внешний вид так называемых объектов нестационарной торговли (ларьки и павильоны) должны стать более привлекательными. По словам Евгения Арапова, ларьки и павильоны должны приносить не только доход в бюджет, но и не портить внешний вид Оренбурга.
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