Орский мясокомбинат – снова в лидерах!

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Участие в этом ежегодном смотре стало для многих производителей делом престижа, здесь они представляют продукцию, которая по праву является национальной гордостью и своего рода «визитной карточкой» предприятия. Победить в конкурсе, где претендентами на медали и дипломы являются лучшие российские переработчики, задача не из легких, но Орский мясокомбинат с ней отлично справился и в очередной раз доказал высокое качество своей продукции, способной конкурировать с продукцией самых известных мясоперерабатывающих предприятий страны.

ООО «Орский мясокомбинат» - предприятие хорошо известное не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Это производитель и поставщик вкусных и качественных мясных и мясорастительных консервов, ветчины, паштетов и мучных полуфабрикатов. Предприятие на российском рынке существует уже без малого 80 лет: мясокомбинат стоял у самых истоков мясоперерабатывающей промышленности страны. За заслуги в развитии пищевой отрасли и активную внешнеэкономическую деятельность Орский мясокомбинат в 90-х годах был удостоен престижных международных наград: «Золотая звезда Европы» и премия «Золотой Меркурий». На сегодняшний день продукция Орского мясокомбината пользуется заслуженной популярностью во многих регионах России. Главным залогом успеха компании является постоянное стремление вперед, динамичное развитие и самосовершенствование.

За высокое качество продукция Орского мясокомбината не раз удостаивалась высоких наград на областных и российских конкурсах, и награды московской выставки в очередной раз подтвердили высокий статус предприятия. Справка ОН Орский мясокомбинат на ежегодной выставке «Золотая осень -2017» (г. Москва) получил очередную Золотую медаль за продукцию: - консервы мясорастительные «Каша гречневая с говядиной», - консервы мясные рубленые «Завтрак туриста» из говядины, - консервы мясные кусковые «Говядина тушеная», высший сорт, - «Конина тушеная», высший сорт. - консервы «Паштет печеночный со свиным жиром», - консервы «Каша перловая с говядиной», - консервы «Свинина тушеная», высший сорт, - консервы «Говядина тушеная», высший сорт

Ассортимент продукции мясокомбината постоянно расширяется, включая в себя известные и полюбившиеся покупателям мучные полуфабрикаты, такие как пельмени, вареники, манты, хинкали, а также мясные полуфабрикаты: колбаски гриль, купаты, зразы, котлеты, шашлыки и т.д