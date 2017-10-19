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Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
В начале октября в Москве прошла традиционная Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Она всегда была и остается главным событием для работников сельскохозяйственной отрасли, настоящим праздником урожая и достижений.
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Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
ОНлайн

В начале октября в Москве прошла традиционная Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Она всегда была и остается главным событием для работников сельскохозяйственной отрасли, настоящим праздником урожая и достижений.

Участие в этом ежегодном смотре стало для многих производителей делом престижа, здесь они представляют продукцию, которая по праву является национальной гордостью и своего рода «визитной карточкой» предприятия. Победить в конкурсе, где претендентами на медали и дипломы являются лучшие российские переработчики, задача не из легких, но Орский мясокомбинат с ней отлично справился и в очередной раз  доказал высокое качество своей продукции, способной  конкурировать с продукцией самых известных мясоперерабатывающих предприятий страны.

ООО «Орский мясокомбинат» - предприятие хорошо известное не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Это производитель и поставщик вкусных и качественных  мясных и мясорастительных консервов, ветчины, паштетов и мучных полуфабрикатов. Предприятие на российском рынке существует уже без малого 80 лет: мясокомбинат стоял у самых истоков мясоперерабатывающей промышленности страны. За заслуги в развитии пищевой отрасли и активную внешнеэкономическую деятельность  Орский мясокомбинат в 90-х годах был удостоен престижных международных наград:  «Золотая звезда Европы» и премия «Золотой Меркурий». На сегодняшний день продукция Орского мясокомбината пользуется заслуженной популярностью во многих регионах России. Главным залогом успеха компании  является постоянное стремление вперед, динамичное развитие и самосовершенствование.

За высокое качество продукция Орского мясокомбината не раз удостаивалась высоких наград на областных и российских конкурсах, и награды московской выставки в очередной раз подтвердили высокий статус предприятия.  

Справка ОН

Орский мясокомбинат  на ежегодной  выставке  «Золотая осень -2017» (г. Москва)  получил очередную Золотую медаль за продукцию:

- консервы мясорастительные «Каша гречневая с говядиной»,

- консервы мясные рубленые «Завтрак туриста» из говядины,

- консервы мясные кусковые «Говядина тушеная»,  высший сорт,

- «Конина тушеная»,  высший сорт. 

- консервы «Паштет печеночный со свиным жиром»,

- консервы «Каша перловая с говядиной»,

- консервы «Свинина тушеная»,  высший сорт,

- консервы «Говядина тушеная»,  высший сорт

 

Ассортимент продукции мясокомбината постоянно расширяется, включая в себя известные и полюбившиеся покупателям мучные полуфабрикаты, такие как пельмени, вареники,  манты, хинкали,  а также мясные полуфабрикаты: колбаски гриль, купаты,  зразы, котлеты, шашлыки  и т.д

Однако,  несмотря на это, неизменным остается один критерий – отличное  качество плюс безопасность продукции. Этому способствует и жесткий контроль на всех этапах производства: на предприятии существует лицензированная производственная лаборатория, где все входящее сырье проходит строгий микробиологический и физико-химический контроль, а впоследствии такой же проверке на качество подвергается и готовая продукция. Помимо этого, на комбинате разработана и внедрена система качества ИСО 22000 с элементами ХАССП. Стоит отметить, что на Орском мясокомбинате международная система ХАССП принимается обязательной для обеспечения производства безопасной продукции. Она базируется на анализе рисков и выявлении критических контрольных точек на всех этапах производства. В настоящее время это - основная модель управления  качеством и безопасностью продуктов во всех промышленно - развитых странах мира.

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  • Опубликовано на сайте 19 октября 2017 г.
  • Опубликовано в газете "Оренбургская неделя" № 42
    18 октября 2017 г.
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