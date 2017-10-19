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Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
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В начале октября в Москве прошла традиционная Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Она всегда была и остается главным событием для работников сельскохозяйственной отрасли, настоящим праздником урожая и достижений.
Участие в этом ежегодном смотре стало для многих производителей делом престижа, здесь они представляют продукцию, которая по праву является национальной гордостью и своего рода «визитной карточкой» предприятия. Победить в конкурсе, где претендентами на медали и дипломы являются лучшие российские переработчики, задача не из легких, но Орский мясокомбинат с ней отлично справился и в очередной раз доказал высокое качество своей продукции, способной конкурировать с продукцией самых известных мясоперерабатывающих предприятий страны.
ООО «Орский мясокомбинат» - предприятие хорошо известное не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Это производитель и поставщик вкусных и качественных мясных и мясорастительных консервов, ветчины, паштетов и мучных полуфабрикатов. Предприятие на российском рынке существует уже без малого 80 лет: мясокомбинат стоял у самых истоков мясоперерабатывающей промышленности страны. За заслуги в развитии пищевой отрасли и активную внешнеэкономическую деятельность Орский мясокомбинат в 90-х годах был удостоен престижных международных наград: «Золотая звезда Европы» и премия «Золотой Меркурий». На сегодняшний день продукция Орского мясокомбината пользуется заслуженной популярностью во многих регионах России. Главным залогом успеха компании является постоянное стремление вперед, динамичное развитие и самосовершенствование.
За высокое качество продукция Орского мясокомбината не раз удостаивалась высоких наград на областных и российских конкурсах, и награды московской выставки в очередной раз подтвердили высокий статус предприятия.
Справка ОН
Орский мясокомбинат на ежегодной выставке «Золотая осень -2017» (г. Москва) получил очередную Золотую медаль за продукцию:
- консервы мясорастительные «Каша гречневая с говядиной»,
- консервы мясные рубленые «Завтрак туриста» из говядины,
- консервы мясные кусковые «Говядина тушеная», высший сорт,
- «Конина тушеная», высший сорт.
- консервы «Паштет печеночный со свиным жиром»,
- консервы «Каша перловая с говядиной»,
- консервы «Свинина тушеная», высший сорт,
- консервы «Говядина тушеная», высший сорт
Ассортимент продукции мясокомбината постоянно расширяется, включая в себя известные и полюбившиеся покупателям мучные полуфабрикаты, такие как пельмени, вареники, манты, хинкали, а также мясные полуфабрикаты: колбаски гриль, купаты, зразы, котлеты, шашлыки и т.д
Однако, несмотря на это, неизменным остается один критерий – отличное качество плюс безопасность продукции. Этому способствует и жесткий контроль на всех этапах производства: на предприятии существует лицензированная производственная лаборатория, где все входящее сырье проходит строгий микробиологический и физико-химический контроль, а впоследствии такой же проверке на качество подвергается и готовая продукция. Помимо этого, на комбинате разработана и внедрена система качества ИСО 22000 с элементами ХАССП. Стоит отметить, что на Орском мясокомбинате международная система ХАССП принимается обязательной для обеспечения производства безопасной продукции. Она базируется на анализе рисков и выявлении критических контрольных точек на всех этапах производства. В настоящее время это - основная модель управления качеством и безопасностью продуктов во всех промышленно - развитых странах мира.
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