«Оренбуржье – Сердце Евразии»

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Технопарк «Сколково» вновь на этой неделе стал центром притяжения. Здесь в одно время можно было встретить и премьер-министров разных стран, ведущих сотрудников транснациональных корпораций, финансистов и дизайнеров, профессоров ведущих в мире университетов и специалистов по кибербезопасности. В течение двух дней участники форума «Открытые инновации - 2017» вместе с экспертами решали, как сделать «технопрыжок» в цифровое будущее.
|Произвести качественный продукт – задача сложная. А пробиться в торговые сети, миссия, порой, невыполнимая. О том, насколько тернист путь от поля до прилавка, и насколько защищен местный товаропроизводитель, мы говорим с директором крупного перерабатывающего предприятия из Ростова-на Дону Любовью Железной.
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Главная тенденция последнего времени – кадровое «омоложение» вертикали власти. Сегодня предпочтительным считается политик до 40 лет, инициативный, перспективный, владеющий IT-технологиями и прочая, прочая, прочая. Помимо этих «плюсов», многие отмечают еще один положительный фактор. Во власть приходят молодые управленцы, не связанные (хочется надеяться!) различными коррупционным схемами. Данная концепция «озеленения» кадров закономерна, но, насколько продумана и эффективна в плане реализации, это другой вопрос. И, прежде всего, вопрос этот в том, насколько власть на местах готова к таким переменам.
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Традиция привлекать население для охраны общественного порядка в нашей стране существует не одно столетие. Народная охрана была во время коронаций Александра III в 1881 году и Николая II в Российской империи, сельские исполнители и бригады содействия милиции - в Советской России, а с конца 1950-х на предприятиях и в учебных заведениях стали создаваться добровольные народные дружины. Такая дружина, а вернее оперативный комсомольский отряд действовала и в Бузулукском индустриально-педагогическом техникуме.
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Оренбургские активисты общероссийского народного фронта решили провести круглый стол, по теме «Доступная среда». Пригласили в библиотеку имени Крупской экспертов и инвалидов-колясочников. В итоге Павлу Самсонову, вице-губернатору, пришлось извиняться перед инвалидами, потому что те не смогли подняться в зал – лифт не работал.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
|Вечером в дверь длинно позвонили и начали бить кулаком: «Такой-то здесь живет?» Такой-то, то есть я, был еще на работе, о чем жена стучавшим и сообщила. А те сообщили, что они судебные приставы и пришли взыскать с меня неуплаченный штраф.
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«Оренбуржье – Сердце Евразии»
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Чем активнее разворачиваются события, тем больше появляются площадки, где все чаще говорят о практических сторонах всепоглощающей идеи евразийской интеграции.
Автор: Руслан Чукеев
Ереван буквально в середине октября встречал гостей на втором международном форуме Евразийской интеграции. И наш Оренбург не останется в стороне, и в ноябре этого года вновь огласит, так громко звучащую идею «Сердца Евразии».
Специалисты уверены, что собираясь вместе на подобных площадках, обсуждая направления партнерства, перенимая передовой опыт, будет наращиваться инновационный и технологический потенциал региона.
На сегодняшний день известно, что уже подано более 80 заявок от организаций из регионов России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщают организаторы, в рамках форума пройдет международная выставка инвестиционных и инновационных проектов "Эффективность и качество". Также внимание гостей будет приковано к XVI Российско-Казахстанской выставке "Европа - Азия. Сотрудничество без границ". Специальной выставкой белорусских товаров и демонстрацией новых изделий белорусской легкой промышленности, разделом "Зеленый квадрат. Детский экологический дизайн", посвященного детскому творчеству в сфере экологии, инициатором которого стала детская школа искусств "Дизайн-центр", презентацией книги Семена Уралова "Миропорядок по-русски" и книги доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Евгения Чернова "Каргалы - забытый мир" - будет разбавлен официоз мероприятия. В работе VII Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии" примут участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС, а также влиятельные международные и российские бизнесмены, эксперты, представители авторитетных деловых организаций. Напомним, что форум проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии. "Оренбуржье - сердце Евразии" станет знаковым событием деловой жизни России и евразийского пространства.
Справка ОН
Международный форум «Оренбуржье-Сердце Евразии» проходит 7 год подряд, форум закрепил за собой статус эффективной международной площадки по вопросам развития евразийского сотрудничества и проблемам социально-экономического развития. Ежегодно его участниками, гостями и экспертами становятся более 3000 человек. С каждым годом количество желающих принять участие увеличивается, расширяется география - уже более 12 стран. В рамках форума обсуждаются вопросы многих сфер деятельности это и экономика, технологии, развитие бизнеса, медицина, сельское хозяйство, молодежная политика и др., проходят круглые столы, мастер-классы, выставки.
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