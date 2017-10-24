Наш корр.

Автор: Руслан Чукеев

Ереван буквально в середине октября встречал гостей на втором международном форуме Евразийской интеграции. И наш Оренбург не останется в стороне, и в ноябре этого года вновь огласит, так громко звучащую идею «Сердца Евразии».

Специалисты уверены, что собираясь вместе на подобных площадках, обсуждая направления партнерства, перенимая передовой опыт, будет наращиваться инновационный и технологический потенциал региона.

На сегодняшний день известно, что уже подано более 80 заявок от организаций из регионов России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщают организаторы, в рамках форума пройдет международная выставка инвестиционных и инновационных проектов "Эффективность и качество". Также внимание гостей будет приковано к XVI Российско-Казахстанской выставке "Европа - Азия. Сотрудничество без границ". Специальной выставкой белорусских товаров и демонстрацией новых изделий белорусской легкой промышленности, разделом "Зеленый квадрат. Детский экологический дизайн", посвященного детскому творчеству в сфере экологии, инициатором которого стала детская школа искусств "Дизайн-центр", презентацией книги Семена Уралова "Миропорядок по-русски" и книги доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Евгения Чернова "Каргалы - забытый мир" - будет разбавлен официоз мероприятия. В работе VII Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии" примут участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС, а также влиятельные международные и российские бизнесмены, эксперты, представители авторитетных деловых организаций. Напомним, что форум проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии. "Оренбуржье - сердце Евразии" станет знаковым событием деловой жизни России и евразийского пространства.

Справка ОН

Международный форум «Оренбуржье-Сердце Евразии» проходит 7 год подряд, форум закрепил за собой статус эффективной международной площадки по вопросам развития евразийского сотрудничества и проблемам социально-экономического развития. Ежегодно его участниками, гостями и экспертами становятся более 3000 человек. С каждым годом количество желающих принять участие увеличивается, расширяется география - уже более 12 стран. В рамках форума обсуждаются вопросы многих сфер деятельности это и экономика, технологии, развитие бизнеса, медицина, сельское хозяйство, молодежная политика и др., проходят круглые столы, мастер-классы, выставки.