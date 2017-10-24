Есть, где поиграть

Наш корр.

18 октября нам показали небольшой дворик возле дома №1 по улице Мало-Восточная. Если раньше здесь детям негде было поиграть, то сейчас ребятня уже осваивает новые карусели и горки. – Мы так рады, что теперь нашему Мише есть место для прогулок, – радуется Виктория Суворова, молодая мама. - До ближайшего парка отсюда слишком далеко, и мы с полуторагодовалым сыном могли только ходить туда и обратно вдоль улицы на коляске.

Сейчас далеко ходить не нужно – все радости для ребёнка имеются возле дома. Жители сами стали инициаторами, и благодаря их активности и настойчивости дворик возле их дома преобразился.

- Отрадно, что в приоритетном проекте обращается внимание на старые многоэтажные дома и «хрущевки», - говорит Татьяна Малышева, начальник УЖКХ администрации Оренбурга. - Две малые дворовые территории на Мало-Восточной, 1 и на Всесоюзной, 10 станут примером для благоустройства таких дворов в Оренбурге в ближайшие годы. На территории первой улицы очень постарались сетевые компании: заменили водо- и газоотведение, канализацию, чтобы не заходить сюда с ремонтом долгое время. Также здесь уложили износостойкий асфальт крупной фракции, оборудовали современные контейнеры на площадке для сбора мусора. По просьбам жителей установили прогулочную площадку для домашних животных, а на территории игровой и спортивной зон уже готово цветное резиновое покрытие, установлена детская песочница и горки.

Дворик на улице Мало-Восточной подрядчики постарались сделать по мотивам сказки «Дюймовочка». Зона отдыха состоит из двух площадок, по обе стороны дома. Одна - в форме ласточки с теремком и горкой. На другой – качели для детей и спортивный городок с тренажерами, рассчитанными на возраст старше 14 лет. Сейчас строители наносят последние штрихи, заканчивают отделочные работы и монтаж игрового и спортивного оборудования. И в ближайшие дни двор торжественно откроют, устроив небольшой праздник для жителей.

Наталья Русинова, фото автора и Дмитрия Чернова