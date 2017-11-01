Пятёрка к финалу

Наш корр.

Каждая команда должна была презентовать собственную идею по повышению инвестиционной привлекательности своего района или города. Из всех оренбургских муниципалитетов в полуфинал смогли пройти лишь 10. В финал вышли:

Сорочинский городской округ со своим «Портфелем проектов» и целью повысить «Индекс счастья» набрал 71 балл.

Ташлинский район, кроме уже существующих и работающих, предложил еще пару новых интересных идей. «Агротехнопарк», где взрослые смогут повысить свои профессиональные навыки, а дети получат возможность всесторонне и быстро развиваться. Причём для ребят предусмотрена программа по типу летнего лагеря, с возможностью круглосуточного нахождения. Ташлинцы заработали 81 балл.

Илекский район планирует создать и развивать собственный бренд «Илекская FishКА», который поможет развить туризм в районе, улучшить экологическую обстановку и состояние водных ресурсов. А также создать полносистемное рыбное производство. Их проект оценили в 93 баллаОрская команда придумала «Виртуальные деньги» и с этим проектом набрала 95 баллов.

И безусловным лидером полуфинала стал город Бузулук, набравший 119 баллов. Великолепная и по подаче, и по содержанию презентация будущей реконструкции исторического здания в сердце города, для создания в нём огромной галереи искусств. Кстати, эта команда за десять дней, предшествовавших полуфиналу, практически создали новый проект.Потому как на предыдущем этапе жюри в пух и прах разбомбило их презентацию.

Те команды, которые успешно защитят свои проекты на форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», получат государственную поддержу для развития.

За бортом

Из оставшихся полуфиналистов за бортом оказались команды Оренбургского, Адамовского, Беляевского, Тоцкого районов и Бугуруслана. Не смогли чётко сформулировать цели, задачи. Да и некоторые проекты вызвали сомнение по поводу их актуальности и целесообразности. Оренбургский район презентовал «Центр управления проектами». В финал они не вошли, но не смотря на это свою идею будут реализовывать, правда с учетом тех замечаний, которые им высказали эксперты. Тоцкий район озвучил грандиозные предложения – борьба с мусорными свалками, особенно стихийными. Идея построить «комплекс по переработке пластиковых отходов». На вопрос, как может заводик по переработке пластиковых бутылок улучшить экологическую, социальную и экономическую обстановку в районе, ответа чёткого не последовало. И поэтому проект был отправлен на доработку.

Прямая речь

Татьяна Силантьева, глава Ясненского городского округа: - Большинство предложений приближены к нашей реальности и имеют возможность дальнейшего развития. Я считаю, что каждый проект должен иметь в себе социальную и экономическую составляющую.

Наталья Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области: - Из всех муниципалитетов, мы выбрали десятку лучших. Не забывайте об этом. Главное, чтобы все поверили в свои проекты и эти проекты жили.

Татьяна Мошкова, министр финансов региона: - Такой обмен идеями, своего рода, мозговой штурм. Огромный фронт работ проделан. Мы много нового увидели. Отрадно, что Бузулук сумел учесть все предварительные замечания. Но, к большому сожалению, были презентации, которые были неинтересны по форме представления. Хотя, возможно, сами по себе они могут быть интересными. И это тоже нужно учитывать на будущее – нужно уметь себя презентовать. Мне понравились проекты, которые направлены на повышение уровня счастья.

Автор – Наталья Русинова, фото автора