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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
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Максим и Ирина Григорьевы 14 лет живут в Москве. Но считают себя оренбургскими художниками. Каждое лето приезжают в Оренбург и работают в деревне Петропавловка. Нынешний пленэр завершился персональными выставками обоих в галерее искусств «На Пушкинской». Сначала с творческим отчётом выступила Ирина. Чуть позже состоялся вернисаж Максима. Чтобы поговорить о творчестве и не только, мы встретились с семейным дуэтом в ресторане «Ностальгия».
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Мы продолжаем цикл материалов, посвященных истории «Оренбургской недели», которой, напомним, скоро «стукнет» 45 лет. А с кем лучше всего перелистывать славные страницы прошлого, как не с людьми, которые жизнь газеты знают, как говорится, изнутри. И, по нашему скромному разумению, этот человек – главный редактор издания. Так что встречайте: Вячеслав Геннадьевич Моисеев, журналист, писатель, издатель. Но для нас этот человек ценен еще и тем, что с 2009 по 2015 годы стоял у руля «Оренбургской недели».
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Орск - центр промышленного потенциала региона
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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
Андрей Одинцов, глава города Орска: — У нас есть свободные земли, транспортные развязки, запас мощности электроэнергетики и, конечно же, люди. В едином государственном реестре значатся более четырех тысяч орских предприятий и организаций всех отраслей экономики. Разумеется, для того, чтобы развиваться и далее, нужны капитальные вложения. Орск открыт для сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами в таких сферах как металлургия, машиностроение, нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство. Постоянное наращивание объемов производства в ведущих отраслях промышленности уже привлекли в наш город солидных инвесторов. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям города в расчете на одного работника в 2016 году составила – 24 824,2 руб. Среднедушевой доход в городе в 2016 году составил 21 297 руб. в месяц.В целях развития предпринимательства в городе уже много лет работает бизнес-инкубатор, который дает возможность начинающим предприятиям встать на ноги. Филиалы Торговой промышленной палаты оказывают консультативную помощь. В МФЦ нашего города организовано предоставление 153 государственных и муниципальных услуг, в том числе, связанных со сферой предпринимательской деятельности. Безусловно, основными плательщиками в бюджет города являются крупные предприятия, такие как АО «Орскнефтеоргсинтез», АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Механический завод», Орский щебеночный завод – филиал АО «Первая нерудная компания», АО «Орское карьероуправление», АО «РЖД» и другие. Малый и средний бизнес вносит свой ощутимый вклад в формирование городской казны. Мне приятно, что наши предприниматели откликаются на любую инициативу, и готовы поддержать интересные начинания, которые сделают Орск красивее и удобнее для горожан.
ОАО «Орское карьероуправление» производит добычу минерального сырья и переработку его на фракционный щебень. Товарная продукция используется предприятиями дорожной и строительной индустрии Республик Марий-Эл, Чувашии, Татарстана, Мордовии, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской и Московской областей. Более 30 процентов от объемов произведенного щебня используется на строительных и ремонтных работах Южно-Уральской, Приволжской и Куйбышевской железных дорогах.
Орский щебеночный завод – филиал АО «Первая нерудная компания». Производит щебень фракций: 25-60 мм; 5-20 мм; 3-10 мм. Потребителями продукции завода являются предприятия ОАО «РЖД», строительно-дорожные организации.
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» является одним из ведущих предприятий тяжёлого машиностроения России. Его деятельность сосредоточена в трех отраслях: черная и цветная металлургия; горнодобывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс (нефтегазодобывающая отрасль, энергетика).
АО «Орский машиностроительный завод» производит замки для бурильных труб.Предприятие является ведущим российским производителем, и сертифицировано американским институтом нефти (API) по международным стандартам качества. Завод также производит баллоны для сжатого газа, гидроцилиндры для комплектования различной техники.
АО «Механический завод» - одно из ключевых предприятий машиностроительной отрасли, располагает новым высокопроизводительным оборудованием для производства и контроля качества продукции, отвечающей требованиям самых жестких мировых стандартов. Более 200 наименований марок военной продукции, а так же продукции для нефтепромысловой отрасли, которая пользуется спросом на внутреннем и международном рынках.
ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы» специализируется на изготовление и оптовых поставках современной бытовой техники, а именно холодильников, морозильников и торгового оборудования ТМ «ОРСК».За последние несколько лет на предприятии была проведена комплексная модернизация, в результате которой было установлено современное высокотехнологичное оборудование и разработан новый современный дизайн холодильников.
ООО «Орский завод металлоконструкций» - производство строительных металлических и стальных конструкций;- оптовая торговля прочими строительными материалами.
ООО «Орский мясокомбинат». На предприятии производственный цикл имеет все основные виды переработки мяса: первичную переработку мяса, производство полуфабрикатов и субпродуктов как в охлажденном, так и в замороженном виде, колбасное и консервное производство, производство технических фабрикатов.
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» осуществляет переработку нефти и производство нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, масла, нефтяной битум, мазут, газы углеводородные сжиженные, вакуумный газойль). Сырьем для предприятия является смесь Западно-Сибирских, Оренбургских и Саратовских нефтей, кроме того, предприятие имеет возможность перерабатывать газовый конденсат. Крупными рынками сбыта продукции являются: дальнее зарубежье, страны СНГ, Приволжский федеральный округ.
ЗАО « Завод синтетического спирта» является одним из крупнейших производителей изопропилового спирта, углеводородных газов, органических компонентов и присадок к моторным маслам. Экспортные поставки осуществляются в Финляндию, Италию, Китай, Турцию, Венгрию, Румынию, Чехию, Казахстан, Узбекистан и страны Прибалтики.
ЗАО «Орский завод электромонтажных изделий» является производителем электрощитовой продукции. Основным видом являются комплектные трансформаторные подстанции. Сотрудничает с российскими предприятиями энергетического и оборонного комплекса, химической и нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, нефтегазодобывающими, горнодобывающими, металлургическими и машиностроительными предприятиями, организациями жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а так же с республикой Казахстан.
Автор: Светлана Комарова
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