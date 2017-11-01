Орск - центр промышленного потенциала региона

Наш корр.

Андрей Одинцов, глава города Орска: — У нас есть свободные земли, транспортные развязки, запас мощности электроэнергетики и, конечно же, люди. В едином государственном реестре значатся более четырех тысяч орских предприятий и организаций всех отраслей экономики. Разумеется, для того, чтобы развиваться и далее, нужны капитальные вложения. Орск открыт для сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами в таких сферах как металлургия, машиностроение, нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство. Постоянное наращивание объемов производства в ведущих отраслях промышленности уже привлекли в наш город солидных инвесторов. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям города в расчете на одного работника в 2016 году составила – 24 824,2 руб. Среднедушевой доход в городе в 2016 году составил 21 297 руб. в месяц.В целях развития предпринимательства в городе уже много лет работает бизнес-инкубатор, который дает возможность начинающим предприятиям встать на ноги. Филиалы Торговой промышленной палаты оказывают консультативную помощь. В МФЦ нашего города организовано предоставление 153 государственных и муниципальных услуг, в том числе, связанных со сферой предпринимательской деятельности. Безусловно, основными плательщиками в бюджет города являются крупные предприятия, такие как АО «Орскнефтеоргсинтез», АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Механический завод», Орский щебеночный завод – филиал АО «Первая нерудная компания», АО «Орское карьероуправление», АО «РЖД» и другие. Малый и средний бизнес вносит свой ощутимый вклад в формирование городской казны. Мне приятно, что наши предприниматели откликаются на любую инициативу, и готовы поддержать интересные начинания, которые сделают Орск красивее и удобнее для горожан.





ОАО «Орское карьероуправление» производит добычу минерального сырья и переработку его на фракционный щебень. Товарная продукция используется предприятиями дорожной и строительной индустрии Республик Марий-Эл, Чувашии, Татарстана, Мордовии, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской и Московской областей. Более 30 процентов от объемов произведенного щебня используется на строительных и ремонтных работах Южно-Уральской, Приволжской и Куйбышевской железных дорогах.

Орский щебеночный завод – филиал АО «Первая нерудная компания». Производит щебень фракций: 25-60 мм; 5-20 мм; 3-10 мм. Потребителями продукции завода являются предприятия ОАО «РЖД», строительно-дорожные организации.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» является одним из ведущих предприятий тяжёлого машиностроения России. Его деятельность сосредоточена в трех отраслях: черная и цветная металлургия; горнодобывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс (нефтегазодобывающая отрасль, энергетика).

АО «Орский машиностроительный завод» производит замки для бурильных труб.Предприятие является ведущим российским производителем, и сертифицировано американским институтом нефти (API) по международным стандартам качества. Завод также производит баллоны для сжатого газа, гидроцилиндры для комплектования различной техники.

АО «Механический завод» - одно из ключевых предприятий машиностроительной отрасли, располагает новым высокопроизводительным оборудованием для производства и контроля качества продукции, отвечающей требованиям самых жестких мировых стандартов. Более 200 наименований марок военной продукции, а так же продукции для нефтепромысловой отрасли, которая пользуется спросом на внутреннем и международном рынках.

ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы» специализируется на изготовление и оптовых поставках современной бытовой техники, а именно холодильников, морозильников и торгового оборудования ТМ «ОРСК».За последние несколько лет на предприятии была проведена комплексная модернизация, в результате которой было установлено современное высокотехнологичное оборудование и разработан новый современный дизайн холодильников.

ООО «Орский завод металлоконструкций» - производство строительных металлических и стальных конструкций;- оптовая торговля прочими строительными материалами.

ООО «Орский мясокомбинат». На предприятии производственный цикл имеет все основные виды переработки мяса: первичную переработку мяса, производство полуфабрикатов и субпродуктов как в охлажденном, так и в замороженном виде, колбасное и консервное производство, производство технических фабрикатов.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» осуществляет переработку нефти и производство нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, масла, нефтяной битум, мазут, газы углеводородные сжиженные, вакуумный газойль). Сырьем для предприятия является смесь Западно-Сибирских, Оренбургских и Саратовских нефтей, кроме того, предприятие имеет возможность перерабатывать газовый конденсат. Крупными рынками сбыта продукции являются: дальнее зарубежье, страны СНГ, Приволжский федеральный округ.

ЗАО « Завод синтетического спирта» является одним из крупнейших производителей изопропилового спирта, углеводородных газов, органических компонентов и присадок к моторным маслам. Экспортные поставки осуществляются в Финляндию, Италию, Китай, Турцию, Венгрию, Румынию, Чехию, Казахстан, Узбекистан и страны Прибалтики.

ЗАО «Орский завод электромонтажных изделий» является производителем электрощитовой продукции. Основным видом являются комплектные трансформаторные подстанции. Сотрудничает с российскими предприятиями энергетического и оборонного комплекса, химической и нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, нефтегазодобывающими, горнодобывающими, металлургическими и машиностроительными предприятиями, организациями жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а так же с республикой Казахстан.

Автор: Светлана Комарова



