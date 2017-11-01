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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
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Максим и Ирина Григорьевы 14 лет живут в Москве. Но считают себя оренбургскими художниками. Каждое лето приезжают в Оренбург и работают в деревне Петропавловка. Нынешний пленэр завершился персональными выставками обоих в галерее искусств «На Пушкинской». Сначала с творческим отчётом выступила Ирина. Чуть позже состоялся вернисаж Максима. Чтобы поговорить о творчестве и не только, мы встретились с семейным дуэтом в ресторане «Ностальгия».
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Мы продолжаем цикл материалов, посвященных истории «Оренбургской недели», которой, напомним, скоро «стукнет» 45 лет. А с кем лучше всего перелистывать славные страницы прошлого, как не с людьми, которые жизнь газеты знают, как говорится, изнутри. И, по нашему скромному разумению, этот человек – главный редактор издания. Так что встречайте: Вячеслав Геннадьевич Моисеев, журналист, писатель, издатель. Но для нас этот человек ценен еще и тем, что с 2009 по 2015 годы стоял у руля «Оренбургской недели».
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Отходы станут доходом
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Летом в Орске заработало новое промышленное предприятие – Орский абразивный завод.
Для жителей промышленного Орска – это значимое событие. С начала работы в городе никелевого комбината в 1938 году, на протяжении 75 лет рядом с ним накапливались горы отходов и шлака. Последний применяли только для отсыпки дорог в зимнее время года, еще более ухудшая экологическое состояние городской среды. На каждого жителя Орска ежегодно приходилось по 500 кг пыли. В памяти горожан красно-кирпичный снег и специфичный привкус в воздухе.
Группа компаний «Уралгрит» предложила правительству региона проект реновации территории и переработки многолетних отходов производства цветной металлургии в абразивную продукцию нового поколения, востребованную российской промышленностью. До недавнего времени в качестве абразивного порошка применялся кварц. Однако учёными было доказано, что кварцевый песок вызывает онкологические заболевания и в производстве абразивных материалов от него отказались, заменив на гранатовый. Последний производится только за границей. Продукция абразивного завода в Орске позволит заменить импортную продукцию отечественной.
– Новый завод «Уралгрита» в Орске является самым крупным в холдинге, – сообщила генеральный директор ГК «УралГрит» Надежда Перевалова. – Он превосходит два других предприятия не только по мощности, но и по уровню оснащения оборудованием. Предприятие будет производить в год сотни тысяч тонн абразивного порошка. Это позволит группе компаний выйти на суммарную выработку до одного миллиона тонн продукции в год.
Глубина переработки исходного сырья составит 97 процентов! Таких показателей пока не может достичь ни одно предприятие на всём постсоветском экономическом пространстве.
Каков он – новый завод?
Здание завода представляет собой металлоконструкцию размерами 32х24х14 метров. В нём разместились грохоты, сушильный барабан для промывки и сушки сырья, участок дробления и фасовки. На заводе установлено современное пылеулавливающее оборудование, состоящее из стандартных циклонов и рукавных фильтров.
На территории завода предусмотрены автомобильные и железнодорожные подъездные пути. В перспективе предполагается строительство отапливаемого депо и приобретение собственного маневрового тепловоза. Это позволит оперативно подавать и убирать подвижной состав во время отправки готовой продукции, экономить время и средства.
Для работников завода построено бытовое здание, где разместились столовая, душевая и гардеробная.Руководитель компании сообщила, что объём инвестиций в реализацию орского проекта составил 150 миллионов рублей.География поставок продукцииГлавными потребителями абразивной и гидроабразивной продукции завода являются страны ЕАЭС и СНГ. Продукция (абразивные порошки) будет поставляться на предприятия, которые занимаются антикоррозийной обработкой металлоконструкций. Это объекты газоснабжения, нефтепроводы, судостроение, мотостроение, дорожное строительство.
Марина Сулим, фото автора
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