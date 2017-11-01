Отходы станут доходом

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Для жителей промышленного Орска – это значимое событие. С начала работы в городе никелевого комбината в 1938 году, на протяжении 75 лет рядом с ним накапливались горы отходов и шлака. Последний применяли только для отсыпки дорог в зимнее время года, еще более ухудшая экологическое состояние городской среды. На каждого жителя Орска ежегодно приходилось по 500 кг пыли. В памяти горожан красно-кирпичный снег и специфичный привкус в воздухе.

Группа компаний «Уралгрит» предложила правительству региона проект реновации территории и переработки многолетних отходов производства цветной металлургии в абразивную продукцию нового поколения, востребованную российской промышленностью. До недавнего времени в качестве абразивного порошка применялся кварц. Однако учёными было доказано, что кварцевый песок вызывает онкологические заболевания и в производстве абразивных материалов от него отказались, заменив на гранатовый. Последний производится только за границей. Продукция абразивного завода в Орске позволит заменить импортную продукцию отечественной.

– Новый завод «Уралгрита» в Орске является самым крупным в холдинге, – сообщила генеральный директор ГК «УралГрит» Надежда Перевалова. – Он превосходит два других предприятия не только по мощности, но и по уровню оснащения оборудованием. Предприятие будет производить в год сотни тысяч тонн абразивного порошка. Это позволит группе компаний выйти на суммарную выработку до одного миллиона тонн продукции в год.

Глубина переработки исходного сырья составит 97 процентов! Таких показателей пока не может достичь ни одно предприятие на всём постсоветском экономическом пространстве.

Каков он – новый завод?

Здание завода представляет собой металлоконструкцию размерами 32х24х14 метров. В нём разместились грохоты, сушильный барабан для промывки и сушки сырья, участок дробления и фасовки. На заводе установлено современное пылеулавливающее оборудование, состоящее из стандартных циклонов и рукавных фильтров.

На территории завода предусмотрены автомобильные и железнодорожные подъездные пути. В перспективе предполагается строительство отапливаемого депо и приобретение собственного маневрового тепловоза. Это позволит оперативно подавать и убирать подвижной состав во время отправки готовой продукции, экономить время и средства.

Для работников завода построено бытовое здание, где разместились столовая, душевая и гардеробная.Руководитель компании сообщила, что объём инвестиций в реализацию орского проекта составил 150 миллионов рублей.География поставок продукцииГлавными потребителями абразивной и гидроабразивной продукции завода являются страны ЕАЭС и СНГ. Продукция (абразивные порошки) будет поставляться на предприятия, которые занимаются антикоррозийной обработкой металлоконструкций. Это объекты газоснабжения, нефтепроводы, судостроение, мотостроение, дорожное строительство.

Марина Сулим, фото автора