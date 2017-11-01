Задел на будущее

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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
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Максим и Ирина Григорьевы 14 лет живут в Москве. Но считают себя оренбургскими художниками. Каждое лето приезжают в Оренбург и работают в деревне Петропавловка. Нынешний пленэр завершился персональными выставками обоих в галерее искусств «На Пушкинской». Сначала с творческим отчётом выступила Ирина. Чуть позже состоялся вернисаж Максима. Чтобы поговорить о творчестве и не только, мы встретились с семейным дуэтом в ресторане «Ностальгия».
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Задел на будущее
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Примечательно, что буквально накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» нашу область посетила делегация Республики Корея. Как выяснилось, визит этот проходил вне рамок форума, но с прицелом на будущее участие в нем.
Визит делегации наших корейских друзей, которую возглавил Генеральный консул Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Се Ун, был хоть и кратким, но продуктивным. Гости успели прочитать несколько лекций в областной библиотеке имени Крупской, а так же провести конструктивную встречу с членами областного Правительства. На ней обсуждались вопросы сотрудничества нашего региона и государства юго-восточной Азии, причем, не только на гуманитарном уровне. И здесь, как говорится, нам есть куда расти.
В частности, господин Ким Се Ун посетовал, что масштабы нашего сотрудничества во взаимодействии пока скромные. Но это, только пока. Поскольку, уже идет работа по расширению наших контактов в области поставки нефти и газа. Есть планы по взаимовыгодному сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве. Более того, новые перспективы открывает намерение Республики Корея принять участие в Евразийском экономическом союзе. А пока этот вопрос обсуждается, наша область уже договорилась о том, что в следующем году делегация Республики примет участие в очередном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».
– Наш форум ежегодно расширяет географию участников, а вместе с ними и количество партнеров на евразийском пространстве. Высокий статус форума и качество его проведения, безусловно, помогут достичь нашей главной цели – расширению евразийского сотрудничества, – отметил вице-губернатор Павел Самсонов.Так что, наш регион вновь продемонстрировал гибкость и оперативность в налаживании международных связей. И вновь доказал, что называем мы себя «сердцем Евразии» не случайно.
Справка «ОН»
14,2 миллиона долларов США - столько составил объем внешней торговли Оренбургской области с Республикой Корея в 2016 году. Оренбужье закупает в Республике Корея, в первую очередь, продукцию машиностроения.В свою очередь Южная Корея покупает у нас черные и прочие недрагоценные металлы, продукты неорганической химии.
Автор: Олег Кривенко
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