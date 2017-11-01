Задел на будущее

Наш корр.

Визит делегации наших корейских друзей, которую возглавил Генеральный консул Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Се Ун, был хоть и кратким, но продуктивным. Гости успели прочитать несколько лекций в областной библиотеке имени Крупской, а так же провести конструктивную встречу с членами областного Правительства. На ней обсуждались вопросы сотрудничества нашего региона и государства юго-восточной Азии, причем, не только на гуманитарном уровне. И здесь, как говорится, нам есть куда расти.

В частности, господин Ким Се Ун посетовал, что масштабы нашего сотрудничества во взаимодействии пока скромные. Но это, только пока. Поскольку, уже идет работа по расширению наших контактов в области поставки нефти и газа. Есть планы по взаимовыгодному сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве. Более того, новые перспективы открывает намерение Республики Корея принять участие в Евразийском экономическом союзе. А пока этот вопрос обсуждается, наша область уже договорилась о том, что в следующем году делегация Республики примет участие в очередном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».



– Наш форум ежегодно расширяет географию участников, а вместе с ними и количество партнеров на евразийском пространстве. Высокий статус форума и качество его проведения, безусловно, помогут достичь нашей главной цели – расширению евразийского сотрудничества, – отметил вице-губернатор Павел Самсонов.Так что, наш регион вновь продемонстрировал гибкость и оперативность в налаживании международных связей. И вновь доказал, что называем мы себя «сердцем Евразии» не случайно.



Справка «ОН»

14,2 миллиона долларов США - столько составил объем внешней торговли Оренбургской области с Республикой Корея в 2016 году. Оренбужье закупает в Республике Корея, в первую очередь, продукцию машиностроения.В свою очередь Южная Корея покупает у нас черные и прочие недрагоценные металлы, продукты неорганической химии.

Автор: Олег Кривенко