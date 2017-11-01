«Оренбуржье – сердце Евразии»: Как это было раньше?

Наш корр.



Жанна Ермакова, ректор ОГУ: — Первая стратегия социально-экономического развития Оренбургской области на период до 2030 года была разработана в 2010 году. На тот момент, будучи директором НИИ региональной экономики ОГУ, я с коллегами активно включилась в общественно-научную экспертизу проекта. Проект пережил несколько больших этапов в своем развитии. И, несомненно, огромную роль в этом сыграл наш экономический форум, который приобретал масштабность, стал играть существенную роль в экономической и бизнес-сфере, причем, не только нашего региона. Форум стал площадкой, на которой «Стратегия развития» широко обсуждалась, она вызывала очень много дискуссий. Они велись и на втором, и на третьем экономическом форуме. Горячие споры выходили за рамки регламента. Крайне важно было то, что в этом разговоре участвовали власть, бизнес, научное сообщество, и они слышали друг друга. Стратегия не застывший документ, она должна уточняться, расширяться, конкретизироваться в планах мероприятий, бюджете области. Подобные документы пересматриваются либо раз в 5-7 лет, либо по наступлению критических событий, которые должны быть отражены. Большую роль в актуализации «Стратегии развития» сыграло и активное взаимодействие Правительства области, министерства экономического развития региона с Агентством стратегических инициатив. Кстати, в дальнейшем наш НИИ региональной экономики совместно с Агентством стратегических инициатив разрабатывал уже стратегию инвестиционного развития Оренбургской области, которая явилась с одной стороны приемником стратегии социально-экономического развития, а с другой, акцентировала и уточняла такую важнейшую часть как инвестиции в реальный сектор экономики.



Артем Молчанов, начальник правового управления ФАС России: — В условиях развития экономики необходимо говорить о конкуренции, но, прежде всего, о стандартах развития конкуренции. Это один из ключевых элементов и механизмов, который был предложен регионам Правительством Российской Федерации. Это, если хотите, рецепт того, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию с монополизмом на тех или иных рынках, какие меры принять, чтобы повысить качество и удовлетворенность потребителя теми или иными товарами, работами и услугами.Естественно, не все регионы готовы к таким переменам. Многие сетуют, что рынки уже поделены, и новых игроков уже не ждут. Однако следует учесть и тот факт, что с 2015 года в оценку деятельности губернаторов вошел показатель внедрения стандартов развития конкуренции. Соответственно, не только региональная власть, но и муниципальная оценивается теперь еще и по параметру того, как и что они делают для развития конкуренции. В качестве положительного примера, хотелось бы привести ваш регион, Оренбургскую область. Здесь есть понимание, вы участвуете в процессе, предлагаете дорожные карты, проводятся мониторинги. Вы не боитесь задаваться вопросом, довольны ли мы ситуацией с конкуренцией на рынках в Оренбургской области, довольны мы качеством предложений и качеством товаров, сколько существует субъектов политики, и как они работают со своими потребителями. И эти положительные практики надо использовать, делиться ими с другими. В этом отношении Евразийский форум отличная площадка для подобной работы.



Николай Левицкий, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»: — Чем уникален форум «Оренбуржье – сердце Евразии», так это тем, что каждый раз здесь поднимаются проблемы и темы, о которых ты порой не задумываешься, но, вникая в которые понимаешь, как это интересно и важно. Показателен в этом отношении круглый стол, посвященный историческим аспектам развития предпринимательства, о людях, которые составляют славу оренбургского предпринимательства. Встреча вышла далеко за рамки регламента, настолько разговор не оставил никого равнодушным, и в него были вовлечены практически все участники стола.Можете спросить, зачем говорить о прошлом, если бизнес практически ежегодно трансформируется, меняется и всегда менялся. Что нового даст российскому предпринимателю опыт предков? Но позволю с такими возражениями не согласиться. Круглый стол показал, насколько сильны традиции в России. И просто диву даешься, когда узнаешь, что в XIX веке предприниматели сталкивались с проблемами, актуальными по сей день - стоимость кредита и отношение с властями, госзаказ и коррупция, административное избыточное давление - все, что у нас сейчас на повестке дня, все было и у предпринимателей позапрошлого века.И отрадно, что тема предпринимательства, решение проблем, тормозящих его развитие, в рамках Евразийского форума обсуждается очень широко. И важно, что обсуждение это ведется на высоком уровне. Видно заинтересованное отношение власти к предпринимателям, идет диалог, в котором принимают участие на равных власть, бизнес, общественные организации. Видеть это и участвовать в этом очень приятно, а все вместе это вселяет надежды на светлое будущее.



Авторы: Елена Файман, Руслан Чукеев, Олег Кривенко