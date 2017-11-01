«В центре Европы и Азии»: Приграничные стратегии Оренбурга

Наш корр.

- Евгений Сергеевич, как Вы считаете, сегодня оренбургские предприниматели, представители бизнеса и инвесторы достаточно плотно взаимодействуют с соседними странами, особенно Казахстаном. Или есть куда стремиться?

- Всегда есть куда стремиться. Приграничное сотрудничество представляет собой согласованные действия органов власти, направленные на укрепление взаимодействия в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий, укрепления дружбы и добрососедства между государствами. Малый и средний бизнес нашего города играет важную роль в приграничном и международном сотрудничестве, осуществляя ускоренный и даже несколько упрощённый обмен производимой продукцией и новыми "малыми" технологиями, чем обеспечиваются более привлекательные рыночные стратегии каждой сотрудничающей стороны. Практика показывает, что развитие предпринимательства, ориентированного на внешнеэкономические связи, способствует привлечению инвестиций, новых технологий, созданию новых рабочих мест и, в итоге, улучшению социально-экономического положения. Эффект влияния приграничного сотрудничества на предпринимательскую активность в последние годы в городе Оренбурге проявляется ярче.



- Вы можете назвать наиболее «ярких представителей» сферы бизнеса, которые работают в данном направлении?

- В сентябре этого года оренбургские товаропроизводители представили свою продукцию и услуги на выставке-ярмарке «Казахстан - Россия. Приграничное сотрудничество регионов» (II Казахстанско-Российская международная выставка) в г. Уральске. Успешно сотрудничает с партнерами Республики Казахстан ООО «Пластик», руководитель Гончаров. В географии поставок труб РВК, производимых предприятием, значимая доля принадлежит Республике Казахстан. Это работа с монтажными, строительными, торговыми организациями. Пластиковые трубы РВК установлены на ответственных объектах, одним из которых является Резиденция Президента Республики Казахстан «Кендерли». ООО «Оренбургский профметалл», директор Александр Гончаров присутствует на Казахстанском рынке производства строительных материалов с 1996 года. А сегодня предприятие имеет возможность возводить модульные здания, выполняя все виды работ, что позволяет реализовывать потребности заказчиков и доводить объекты до полной функциональности.ООО «Сордес», директор Сергей Дерич представляет свою продукцию в Казахстане с 2014 года. Первоначально договор был заключен на поставку семян подсолнечника. В настоящее время ассортиментный перечень поставляемой продукции значительно расширен. Это несколько видов семян подсолнечника, очищенные семена, различные орехи и смеси.

- А есть в Оренбурге предприятия с участием казахстанского капитала?

- Есть. Например, кондитерская студия «Ваниль», сеть магазинов «Юрта» - это первые магазины, открывшиеся в Оренбурге с 2011 года с огромным ассортиментом кондитерских изделий из Казахстана, которые пользуются популярностью среди горожан. В Актобе работает филиал ООО «Оренбургские пуховницы», филиал компании «Real Touch» - производство цветов, которые не отличить от живых, даже потрогав.Тем не менее, потенциал для расширения сотрудничества есть. И в Оренбурге созданы все условия, чтобы связи между нашими городами укреплялись и выходили на новый виток развития, не говоря уже о гуманитарных и культурных связях, которые существуют и развиваются между нашими городами.

- Много говорится в последнее время о развитии сотрудничества в рамках ЕврАзЭс. Как на этой площадке себя чувствуют оренбургские компании?

- Поставки собственной продукции на экспорт в страны ближнего зарубежья осуществляют многие компании. Они хорошо себя зарекомендовали. В качестве примеров могу привести такие предприятия как «Оренбургский радиатор» (осуществляет многолетнее сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь по поставке радиаторов и теплообменников различных серий собственного производства для дорожно-строительной и спецтехники), «Завод бурового оборудования», компания «Пластик», «Завод «Инвертор». Кстати, «Инвертор» осуществляет поставки продукции собственного производства для строительства атомных электростанций.

Автор: Ольга Александрова