«Путь к успеху»: Сорочинский городской округ – новая эпоха развития

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Приумножая богатства

Без всяких скидок на высокие слова можно сказать – «богата Сорочинская земля». Богата своей историей, вековой дружбой народов, населяющих ее, культурными традициями и трудовыми свершениями людей, рачительно использующих ресурсы, которыми природа в полной мере одарила сорочинскую землю, щедрую на нефть и высокие урожаи. К несомненным плюсам стоит отнести и выгодное транспортное положение округа. Его главная экономическая ось – железная дорога Москва-Самара-Оренбург. Через центральную часть округа проходит участок федеральной трассы М-5 Оренбург-Самара протяженностью почти 44 километра.

Однако богатые ресурсы, удобная транспортная инфраструктура, пусть и весомые слагаемые успешного развития, но, без консолидации всех составляющих, без четкого вектора развития, невозможно в полной мере использовать весь имеющийся потенциал. И огромный шаг в том направлении был сделан 1 июня 2015 года, когда прошло объединение района и города в МО Сорочинский городской округ. А 6 ноября 2015 года была избрана глава муниципального образования Сорочинский городской округ Татьяна Петровна Мелентьева. Собрав команду настоящих профессионалов, глава поставила перед ними главную задачу развития округа, которую назвали просто, но емко – "Путь к успеху". Только так можно оправдать надежды более 40 тысяч жителей объединенных территорий, вступивших в новую эпоху развития округа. Высокая цель была не просто декларацией, ее достижение основано на солидной социальной и экономической базе, созданной в округе.

Основу экономического потенциала городского округа сегодня представляют такие предприятия, как ООО Мясокомбинат «Сорочинский», ООО «Бенгаз», ООО «Сорочинский элеватор», ООО «Терминал Сервис», ООО «Терминал Транспорт», ПАО «Оренбургнефть», ОАО «Горизонт», ООО «Птицефабрика «Родина», ООО «Сорочинский хлебокомбинат». В сельском хозяйстве работают 2 крупных сельскохозяйственных предприятия» (ООО «Бурдыгинское», ООО «А7 Агро»), 9 малых, 30 – КФХ, 5,9 тыс. – ЛПХ. И стоит отметить, база округа будет только активно развиваться.

Стратегия социально-экономического развития до 2030 года определяет главной целью привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, средний и малый бизнес. В Сорочинском городском округе создан благоприятный климат для инвесторов, необходимые условия для комфортного и свободного «вхождения» бизнеса на территорию округа.

Ярким примером стала реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур. В сентябре 2015 года в Сорочинске был введен в эксплуатацию новый маслоэкстракционный завод Группы компаний «Нижегородский масложировой комбинат». Мощность нового завода – 400 тыс. тонн маслосемян в год. На сегодняшний день ООО «Сорочинский МЭЗ» производит 120 тыс. тонн подсолнечного масла, 160 тыс. тонн высокопротеинового подсолнечного шрота и до 30 тыс. тонн гранулированной лузги. С открытием маслоэкстракционного завода объёмы производства растительного масла в Оренбургской области увеличились в два раза. Завод ориентирован как на российский рынок, так и на экспорт.

Сегодня на маслоэкстракционном заводе реализуется проект по увеличению мощности переработки масличных культур до 1600 тонн в сутки. Стоимость проекта составляет 93,0 млн. рублей.

Планируется строительство нового сушильно-очистительного комплекса семян подсолнечника. Объем инвестиций составит 450,0 млн. руб. Так же в планах строительство цеха по выпуску лецитина – препарата, широко применяемого в косметологии, пищевой промышленности, медицине. Стоимость проекта составляет 162,0 млн. рублей.

Планов громадье

Но, только маслоэкстракционным заводом инвестпроекты округа не ограничиваются. В ближайших планах:

- Строительство солнечной электростанции, установленной мощностью 60 МВт. Инициатором проекта является ПАО «Т Плюс», объем инвестиций 6,9 млрд. рублей. Под строительство станции выделен земельный участок площадью 200 га;

- Строительство ветеринарно-санитарного утилизационного завода (ВСУЗ). Инициатором проекта является ООО «Агропром Оренбург», объем инвестиций составит 500,0 млн. руб. В настоящее время ведутся процедуры межевания земельного участка и постановки на кадастровый учет;

- Строительство откормочной площадки для КРС на 2700 голов.Инициатором проекта является ООО «А7 Агро», объем инвестиций составит 233,9 млн. руб.

Работать на благо людей

В ближайшие два года в округе планируется реализовать 55 социально-ориентированных проектов, которые сгруппированы в 5 так называемых «портфелях»: «Эко-город», «Здоровое завтра начинается сегодня», «Комфортная городская среда», «Успешная экономика – успешный округ» «Образование, культура, спорт». Названия говорят сами за себя и отражают самые важные интересы граждан, начиная от воспитания и учебы детей до обеспечения рабочими местами. В августе по программе «Формирование комфортной городской среды» в Сорочинском городском округе началось благоустройство дворовых территорий, получивших асфальтированные проезды и парковочные места, клумбы, газонные ограждения, игровые и спортивные площадки, беседки, тротуары.

В 2017 году администрацией городского округа в рамках федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах» были поданы заявки для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Все четыре проекта, связанные с благоустройством территорий, были высоко оценены и прошли конкурсный отбор Правительственной комиссии.

И труд, и отдых

Есть в Сорочинском округе и свои рекреационные ресурсы. Например, горнолыжная трасса на горе Маяк, которую знают далеко за пределами Оренбургской области. Сегодня идет активная реконструкция базы, будут установлены два подъемника. Планируется, что уже в декабре обновленная горнолыжная база встретит любителей активного отдыха. Перспективным направлением развития территории является развитие внутреннего туризма, в том числе сельский экотуризм. На территорию Войковского территориального отдела завезены 210 маралов – благородных оленей. Владельцем является ООО «Агропредприятие «Сборовское».Уникальным объектом является Сорочинское водохранилище. Излюбленное место отдыха жителей и гостей округа, где ежегодно проводятся чемпионаты и кубки Оренбургской области по рыболовному спорту, причем, как в летнее, так и зимнее время, в которых принимают участие и представители из других регионов России.



Как видим, Сорочинский городской округ можно считать универсальной площадкой, где можно успешно реализовать самые разнообразные инвестпроекты, как в сфере сельского хозяйства и промышленного производства, так и в сфере спортивных и туристических направлений. А созданный в округе, по-настоящему благоприятный климат для инвесторов, делает его действительно привлекательным для развития бизнеса.

Автор: Олег Кривенко