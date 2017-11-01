Переволоцкий район – в ногу со временем

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Работа на благо людей

Переволоцкая земля всегда славилась своими землепашцами. Этой традиции верны и современные аграрии. Сегодня площадь сельскохозяйственных угодий составляет 245,1 тысяч гектар. Это богатство крестьяне используют с умом, уделяя внимание не только растениеводству, но и наращивая поголовье скота.

Сегодня в районе работает 11 ферм, где содержится почти четыре тысячи голов крупного рогатого скота. Стабильно развивают свое производство ООО «Партнер», ООО «Краснополье», ЗАО им. Дзержинского, крестьянские хозяйства А.А. Дистанова, А.И.Герцен, В.В. Саликова и многие другие. Успешно развиваются и новые направления, например, радует своими успехами ООО «Птицекомплекс «Алексеевский».

И результат, как говорится, налицо. За 9 месяцев нынешнего года валовая продукция сельского хозяйства составила 1626,3 млн. рублей (110% к уровню 2016 года), в том числе по животноводству – 537 млн. рублей, растениеводству – 1089,3 млн. рублей. Надои молока на одну корову составили 2754 кг.

Впрочем, в районе всегда считали - хочешь быть успешным, развивай не только производство, но и переработку. Переволоцкий пищепром достойно представляют ООО «Родник», ООО «Хлебозавод», ОАО «Переволоцкий элеватор». Всего же предприятия пищевой промышленности района ежегодно производят до 1,5 тонн масла животного, до 12 тонн твердых сыров, более 410 тонн хлебобулочных изделий, 25 тыс. тонн муки.

Хотя подобные показатели не могут не радовать, только предприятиями переработки дело не ограничилось. Пример тому - ООО «Механический завод», который производит технику для сельскохозяйственных предприятий (в частности, измельчители соломы на комбайны, навесные снегоуборочные машины).

При этом хотелось бы отметить, что производство в районе развивают не ради победных реляций. Все направлено на решение главной задачи – сделать все, чтобы люди жили лучше.

А во все времена главными критериями благосостояния села были школа, клуб и больница. С этим в Переволоцком районе все более чем хорошо.

В 19 детских садах и 22 общеобразовательных школах воспитатели и педагоги учат ребят разумному, доброму, вечному.

Если вдруг прихворнул, то всегда на помощь придут фельдшеры и врачи 2 больниц, 29 ФАПов, 6 амбулаторий. К тому же, ежедневно до 600 человек в смену готова принять поликлиника Переволоцкой ЦРБ. А кроме этого в районе еще действует лечебно-восстановительный комплекс. Но, помощь нуждающимся оказывают не только врачи. На учете Центра социальной защиты населения района находится более 400 человек.

Особого внимания заслуживают и учреждения культуры района. Кстати, далеко не каждый город может похвастаться таким их количеством. Ежедневно открывают свои двери 34 клуба, 27 библиотек. И, как не упомянуть о такой достопримечательности Переволоцка, как краеведческий музей.

Еще один показатель того, что жить в районе комфортно, а для России один из главных показателей – это дороги. Все центральные усадьбы хозяйств связаны с Переволоцком асфальтированными дорогами. Их протяженность 384 км, это почти три процента от общей площади автомобильных дорог области.

Только вперед!

Разговор о социально-экономических преобразованиях в Переволоцком районе можно вести долго. Но лучше привести несколько примеров, которые говорят сами за себя.

- Построен КСК «Газовик» в Татищевском сельсовете.

- В 2014 году введен в действие новый цех по переработке гречневой крупы в ОАО «Переволоцкий элеватор», а в I квартале 2015 года – цех по производству манной крупы.

- 20 мая 2015 года состоялся пуск солнечной электростанции, первой в Оренбуржье, да и во всей европейской части России. Установленная мощность станции составляет 5 МВт, этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией не менее тысячи частных домов. Выработанную энергию Переволоцкая СЭС поставляет напрямую на оптовый рынок электрической энергии и мощности.

- По программе «Переселение граждан из аварийного жилья в 2013-2017 году» построено три многоквартирных дома, в которых справила новоселье 81 семья.

- Ведутся проектные работы по строительству инженерных сетей Юго-Восточной части п. Переволоцкий.

Все флаги в гости к нам

Естественно, столь масштабные преобразования, только силами одного района не осуществить. Поэтому в районе ведут большую работу по улучшению инвестиционного климата. Не случайно, Переволоцкий

район активный участник Евразийского экономического форума «Оренбуржье – сердце Евразии». И участник не только активный, но и успешный. В 2013 году район награжден дипломом I степени за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области.

В 2014 году завоевывает I место как лучшее муниципальное образование Оренбургской области по инвестиционной привлекательности.

В 2015 году Переволоцкий район занимает II место в областном конкурсе муниципальных образований по инвестиционной привлекательности.

Отрадно отметить, что предприятиям района даже в сложных экономических условиях удается реализовать свои инвестиционные проекты, которые позволяют вести дальнейшую модернизацию и расширение производства.

Кстати, в прошлом году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 206,3 млн. рублей или 152% к 2015 году.

Вот, что сказал об инвестиционной привлекательности Переволоцкого района его глава Николай Иванович Сорокин :

«Мы рады сотрудничать с инвесторами и в форме государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства, а также в форме концессионных соглашений. На сегодняшний день у нас заключено семь концессий, планируется еще пять. Основная отрасль данных соглашений - ЖКХ.

Мы считаем, что во всем, что будет способствовать росту экономики нашего района, его инвестиционной привлекательности, мы - абсолютные союзники со всем бизнесом. Вклад в человеческий капитал, развитие промышленных производств и развитие инфраструктуры Переволоцкого района – это и есть выполнение обязательств перед жителями по созданию комфортных условий жизни».

Историческая справка «ОН»

Место перегрузки - переволок

В 1738 году Переволоцк основал Иван Кириллович Кириллов. На территории поселка был основан торговый путь, связывающий Европу с Азией. Он шел по Волге, далее по Самаре, возле водокачки лодки перегружали и везли на верблюдах на реку Камыш-Самару, которая впадала в Урал. Довозили до Оренбурга, до станции Меновой двор. Место перегрузки называли переволоками, так и закрепилось название Переволоцк.

Автор: Евгения Топорова