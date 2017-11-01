Светлый солнечный

Наш корр.

Губернатор поставил задачу сделать Оренбургскую область российским лидером в «зеленой» энергетике. Уже построены солнечные электростанции в Переволоцке, Соль-Илецке, Орске. В планах строительство станции в Светлинском районе, мощностью 10 МегаВатт.

Если говорить о производственном секторе, то новая экономическая реальность диктует новые правила, и Буруктальский никелевый завод (основное предприятие для района) на них отвечает. На предприятии введена новая технология, которая позволяет обрабатывать ферроникель кричным методом. А это 450 рабочих мест. Уже достигнута договоренность с ОАО «УралГрит» о создании предприятия по производству абразивов и силикатных полых микросфер. Это даст плюсом 50 новых рабочих мест.

Еще одно перспективное направление – разработка Игизского месторождения кварцитов. Это позволит наладить производство глинозема и огнеупорных материалов (шамотные изделия). Поиск инвесторов - задача на ближайшую перспективу.

Впрочем, и малому и среднему бизнесу здесь тоже уделяют внимание. В Светлинском районе предусмотрены льготы на аренду объектов муниципальной собственности. Предоставляются гранты на развитие. Оказывается помощь начинающим фермерам и семейно-животноводческим фермам.

Справка ОН

По данным статистики, за последние два года объем инвестиций в Светлинский район вырос в 3 раза;

Сданы в эксплуатацию 164 квартиры, общей площадью 7 287 кв. метров;

Построен газопровод по ул.Чкалова в пос. Светлый;

Кстати

На территории района расположены достаточно крупные месторождения никель-кобальтовых руд, кварцитов, хромитов, каолина, гранита, строительного камня, меди, золота.

Владимир Тараканов, глава Светлинского района: — В настоящее время разработана программа комплексного развития поселка Светлый. Но создание новых производств напрямую зависит от реализации «вспомогательных» проектов, предполагающих создание инвестплощадок со всей необходимой инфраструктурой, а это газ, вода, дороги. Здесь мы надеемся на поддержку Фонда развития моногородов. В программу включены не только проекты по развитию производств, но и проекты социального характера. Раньше мечты о современном спортивном комплексе, стадионе казались неисполнимыми, а сейчас - это реальность, причем активно востребованная жителями района. Стоит отметить, что в программу развития поселка Светлый включен проект по строительству крытого плавательного бассейна. Все эти практические шаги служат большой цели – созданию на Светлинской земле условий для счастливых людей, живущих в достатке и гармонии. Ведь инвестиции – это не только деньги, это комфортные условия и приятные, видные глазу изменения. Это в первую очередь, эмоциональное состояние жителей района, наших гостей, друзей и деловых партнеров. Для этого подготовлены конкретные шаги по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда», а значит, по-новому заживут дворы многоэтажек, центральные улицы, парки. Статус моногорода поселка Светлый позволяет использовать такой инструмент развития, как создание так называемой территории опережающего развития, который подразумевает существенные налоговые льготы для инвесторов. Работа по его созданию намечена на 2019 год.

Светлинский район – это уникальная территория. Здесь есть природные ресурсы и инфраструктура, здесь живут талантливые люди. И самое главное – есть огромное желание сделать район лучше. А значит, это обязательно осуществится!

Светлинские чудеса

Поражает красота необозримых просторов Светлинской степи. Здесь, на сравнительно небольшом участке Урало-Тобольского плато расположено несколько десятков водоемов. Озеро Шалкар-Ега-Кара (диаметр котловины около 11 км) и озеро Жетыколь (площадь более 5000 га), самые большие в Оренбуржье.

В разрешённые сроки озеро Шалкар-Ега-Кара славится поистине царской охотой на пролётную дичь далеко за пределами Оренбургской области. Но всё же уникальность этих мест состоит в том, что за один весенний день можно услышать и увидеть более ста различных видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Оренбургской области.

Исключительно своеобразный памятник природы Светлинского района республиканского значения - гора «Верблюд», находящаяся в 10 км от поселка Восточный.

Легенда о горе «Верблюд»

«В древние времена проходил по этим местам караван. Люди искали привольные плодородные земли, чтобы поселиться. Труден был их путь, не было воды, высохла трава и люди, как и животные, начали гибнуть. Остался один измученный верблюд. Много дней он шел он по выжженной земле, и, наконец, перед ним блеснула лента реки Тобол. Прилег верблюд отдохнуть, да так и окаменел».