Ташлинский район: Точка роста начинается с человека

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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Ташлинский район: Точка роста начинается с человека
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Визитной карточкой Ташлинского района является наличие полного цикла агропромышленного производства, т.е. тут продукты проходят все стадии от поля до прилавка.
Агропромышленный комплекс - крупнейший сектор экономики района. В Ташле производится 26 видов сельскохозяйственной продукции. Основные показатели по производству превышают средне областной уровень. В этом году производственники выдали 65 тысяч тонн молока, 190 тысяч тонн зерна, более 350 тонн свежей рыбы. Тут и крупы, и мясные изделия, и колбасы. В итоге все это реализуется через местные торговые сети.
Ташлинский район находится в десятке лучших по высоким результатам в образовании, культуре, спорте. Именно поэтому свои главные инвестиции сотрудники администрации района вкладывают в людей, именно в них они видят точку роста. Отсюда и появился такой новый, уникальный инвестиционный проект - инвестиции в человеческий капитал.
Его - создать условия для формирования эффективного гражданина. Для того, чтобы это получилось, прежде всего, нужно вкладывать в образование, в здоровье, в культуру. И речь не только о государственных средствах, это и деньги инвесторов. К примеру, ташлинцы, вкладываясь в будущее поколение, по-другому видят систему дополнительного образования, которое соответствовало бы веяниям времени.
И здесь не только слова, есть конкретные дела. Это, прежде всего, директор ЗАО «Степное» Ташлинского района Анатолий Гарифуллин. Он не только готов инвестировать в человеческий капитал, у него уже есть определенный опыт в этом направлении. Он в своем поселке реконструировал сельский дом культуры.
Если говорить о районе, то благодаря программе «Модернизация сельских Домов культуры», в районном ДК заменили свет, купили музыкальные инструменты. Кстати, это одна из немного территорий, где есть три народных оркестра – духовой, эстрадный и русско-народный. Что касается частных инвестиций, то Анатолий Гарифуллин, о котором мы говорили выше, также принял посильное участие в увеличении дополнительных мест в детских садах. В итоге, в школе поселка Степной, Ташлинского района, последние три года формируются два первых класса. Да и самих школьников прибавилось, более чем на восемьдесят человек. Более того, в этом году все выпускники школ выбрали профессии, которые связаны с агропромышленным комплексом, никто не пошел ни на юристов, ни на экономистов. Это говорит о том, что молодежь планирует вернуться и работать на родной ташлинской земле.
Справка ОН
Итоги 2016 года показали, что социально-экономические показатели района улучшаются. Объем промышленного производства в районе увеличился на 11,1 процента;
- объем инвестиций увеличился на 5,3 процента;
- объем ввода жилья увеличился на 5,3 процента;
- заработная плата выросла на 12,5 процента, увеличились доходы на душу населения;
- рождаемость превышает смертность на 41 чел.;
- увеличилась прибыль предприятий на 43,4 процента по сравнению с 2015 годом. Объем продукции в сельском хозяйстве увеличился на 38,4 процента.
Цифры и факты
Автор: Евгения Топорова
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