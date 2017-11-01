Ташлинский район: Точка роста начинается с человека

Наш корр.

Агропромышленный комплекс - крупнейший сектор экономики района. В Ташле производится 26 видов сельскохозяйственной продукции. Основные показатели по производству превышают средне областной уровень. В этом году производственники выдали 65 тысяч тонн молока, 190 тысяч тонн зерна, более 350 тонн свежей рыбы. Тут и крупы, и мясные изделия, и колбасы. В итоге все это реализуется через местные торговые сети.

Ташлинский район находится в десятке лучших по высоким результатам в образовании, культуре, спорте. Именно поэтому свои главные инвестиции сотрудники администрации района вкладывают в людей, именно в них они видят точку роста. Отсюда и появился такой новый, уникальный инвестиционный проект - инвестиции в человеческий капитал.

Его - создать условия для формирования эффективного гражданина. Для того, чтобы это получилось, прежде всего, нужно вкладывать в образование, в здоровье, в культуру. И речь не только о государственных средствах, это и деньги инвесторов. К примеру, ташлинцы, вкладываясь в будущее поколение, по-другому видят систему дополнительного образования, которое соответствовало бы веяниям времени.

И здесь не только слова, есть конкретные дела. Это, прежде всего, директор ЗАО «Степное» Ташлинского района Анатолий Гарифуллин. Он не только готов инвестировать в человеческий капитал, у него уже есть определенный опыт в этом направлении. Он в своем поселке реконструировал сельский дом культуры.

Если говорить о районе, то благодаря программе «Модернизация сельских Домов культуры», в районном ДК заменили свет, купили музыкальные инструменты. Кстати, это одна из немного территорий, где есть три народных оркестра – духовой, эстрадный и русско-народный. Что касается частных инвестиций, то Анатолий Гарифуллин, о котором мы говорили выше, также принял посильное участие в увеличении дополнительных мест в детских садах. В итоге, в школе поселка Степной, Ташлинского района, последние три года формируются два первых класса. Да и самих школьников прибавилось, более чем на восемьдесят человек. Более того, в этом году все выпускники школ выбрали профессии, которые связаны с агропромышленным комплексом, никто не пошел ни на юристов, ни на экономистов. Это говорит о том, что молодежь планирует вернуться и работать на родной ташлинской земле.

Справка ОН

Итоги 2016 года показали, что социально-экономические показатели района улучшаются. Объем промышленного производства в районе увеличился на 11,1 процента;

- объем инвестиций увеличился на 5,3 процента;

- объем ввода жилья увеличился на 5,3 процента;

- заработная плата выросла на 12,5 процента, увеличились доходы на душу населения;

- рождаемость превышает смертность на 41 чел.;

- увеличилась прибыль предприятий на 43,4 процента по сравнению с 2015 годом. Объем продукции в сельском хозяйстве увеличился на 38,4 процента.

Цифры и факты

Основная доля обрабатывающих производств приходится на производство пищевых продуктов - 99,4 процента от общего объема. Среди предприятий пищевой промышленности самым крупным является ООО Молокоперерабатывающий завод «Ташлинский», который занимается производством молочной, мукомольно-крупяной и колбасной продукцией.

Объем инвестиций в 1 полугодии 2017 года составил 203,3 млн.рублей (95,0 процентов), в том числе инвестиции в жилищное строительство 41,6 млн.рублей, введено 1 484 кв.м. жилья, к 2016 году 71,0 процент. Инвестиции в сельское хозяйство составили 42,0 млн.рублей.

В сельском хозяйстве во всех категориях хозяйств объем валовой продукции в сопоставимых ценах составил 767,4 млн. рублей - 95,4 процента к уровню прошлого года.

Численность населения района на 01.07.2017 г. составила 23,964 тыс. человек.

Средняя заработная плата в месяц одного работника составляет 17629 руб., рост к этому же периоду прошлого года на 2,1 процента.

Автор: Евгения Топорова