Илекский район: «Накормим себя и другие страны»

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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Илекский район: «Накормим себя и другие страны»
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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Инвестиции с умом
- Кормить не только себя, но и другие страны – реальная задача, которую ставит перед нами Президент РФ Владимир Путин, - уверен глава муниципального образования «Илекский район» Владимир Карпенко.
Но, для этого, прежде всего, необходимо задействовать все механизмы и грамотно выстроить систему мер поддержки инвесторов. На мой взгляд, в нашем районе это удалось сделать, что позволило активизировать инвестиционный процесс.
В качестве примера можно привести, подписанное в 2016-м году соглашение о социально-экономическом партнёрстве между Правительством Оренбургской области, администрацией Илекского района и ООО «А7Агро».
Справка «ОН»
Компания «А7Агро» – крупнейший агропроизводитель в Оренбуржье, специализирующийся на растениеводстве (зерноводство, овощеводство), животноводстве (мясное и молочное), хранении и упаковке сельскохозяйственной продукции, производстве молочной и кисломолочной продукции, бакалеи и хлебобулочных изделий. Предприятие с полным циклом производственного процесса. От полей, фермы, до переработки и поставки готовой продукции в точки продаж.
«А7Агро» как инвестор была выбрана не случайно. В районе был накопленный опыт компании по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. К тому же было важно, что в компании особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия.
Как говорится, результат не заставил себя ждать. В 2015-2016 гг. инвестор провел реконструкцию оросительных систем в селах Шутово на площади 60 га и Кардаилово на площади 240 га. Уже в нынешнем году было введено 1400 га орошаемых участков. А в перспективе стоит задача увеличить площади орошаемых участков до 3000 га. Помимо этого в ближайших планах строительство молочного комплекса на 2700 голов.
Как подчеркивает глава Илекского района, высокие экономические показатели, не самоцель. За каждым из таких проектов – решение сложных социальных вопросов.
Как говорит Владимир Карпенко – «Современные технологии выращивания и переработки сельхозпродукции, которые применяются ООО «А7Агро», дают возможность экономического роста муниципального образования, развитию производства, а также, что, крайне важно, позволяют создавать новые рабочие места.
Кстати, следует отметить и такой отрадный факт, что реализация своих инвестиционных проектов в сложных экономических условиях, позволяет многим действующим местным предприятиям расширять, модернизировать, реконструировать и серьезно перевооружать существующие производства.
Так, например, ООО «Мир» в настоящее время проводит реконструкцию бывшего хлебокомбината. Уже в этом году будет не только возобновлена выпечка хлеба, но и открыты производства новых видов пищевой продукции. Считаю это достойным примером. Так что можно с полным правом сказать, социальная значимость данных проектов колоссальна для нашего района».
Есть куда расти
Впрочем, несмотря на то, что аграрный сектор был и остается приоритетным направлением развития в районе справедливо считают, только им точки роста не исчерпываются. Одно из направлений, которое сегодня можно активно развивать – строительный бизнес. Для этого в Илекском районе есть все необходимые ресурсы: богатые запасы кирпичных глин и песчано-гравийных смесей.
Однако Илекская земля это не только житница и кладовая полезных ископаемых. Район, не только самый распаханный, но и самый лесистый в степной зоне области. Здесь обитают лоси, косули, кабаны, куницы, бобры, гнездятся филины и орланы-белохвосты. Уникальна и история края. Именно здесь находится знаменитый Филипповский курганный могильник, памятник раннесарматской культуры, вошедший в анналы культуры мировой. Немало в местных окрестностях и других природных и архитектурных памятников, которые способствуют развитию внутреннего туризма. Кстати, именно инвестпроект по созданию собственного бренда района и развитию внутреннего туризма, позволил району выйти в финал конкурса, итоги которого подведут на VII Международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии».
Кстати, возвращаясь к евразийской теме, нельзя не упомянуть о предложении Владимира Карпенко, касающемся эффективного использования больших возможностей, которое открывает соседство с приграничным Казахстаном. По мнению главы, Илекский район мог бы стать отличной площадкой для строительства распределительного центра, организации здесь международного транспортно-логистического узла. Этому способствует географическое положение района, который граничит на западе с Ташлинским районом, на востоке с Оренбургским и Соль-Илецким районами, на севере с Новосергиевским и Переволоцким, на юге - с Западно-Казахстанской областью республики Казахстан.
Добрые соседи, верные друзья
Вообще, соседство с Казахстаном, для илекчан особая тема. С братской республикой их связывают по-настоящему добрососедские взаимоотношения, причем, касаются они не только взаимовыгодных экономических связей, но и культурных проектов.
Кстати, настоящей визитной карточкой Илекского района стал ежегодный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост России». На праздник съезжается свыше 3 тыс. гостей из разных регионов нашей страны, в том числе Крыма и соседней республики Казахстан. И всегда получают самый теплый и радушный прием илекчан, которые и работать умеют, и широкий праздник устроить для друзей.
Поэтому так искренни слова Владимира Карпенко, которые он адресует землякам.
«Я люблю свою землю, своих односельчан и очень хочу, чтобы наша многонациональная земля стала богатой, развитой, а наши земляки – счастливыми. Ради этого стоит трудиться и проводить масштабные праздники, строить планы и реализовывать даже самые смелые и амбициозные проекты!»
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