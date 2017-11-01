Илекский район: «Накормим себя и другие страны»

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Инвестиции с умом

- Кормить не только себя, но и другие страны – реальная задача, которую ставит перед нами Президент РФ Владимир Путин, - уверен глава муниципального образования «Илекский район» Владимир Карпенко.

Но, для этого, прежде всего, необходимо задействовать все механизмы и грамотно выстроить систему мер поддержки инвесторов. На мой взгляд, в нашем районе это удалось сделать, что позволило активизировать инвестиционный процесс.

В качестве примера можно привести, подписанное в 2016-м году соглашение о социально-экономическом партнёрстве между Правительством Оренбургской области, администрацией Илекского района и ООО «А7Агро».

Справка «ОН»

Компания «А7Агро» – крупнейший агропроизводитель в Оренбуржье, специализирующийся на растениеводстве (зерноводство, овощеводство), животноводстве (мясное и молочное), хранении и упаковке сельскохозяйственной продукции, производстве молочной и кисломолочной продукции, бакалеи и хлебобулочных изделий. Предприятие с полным циклом производственного процесса. От полей, фермы, до переработки и поставки готовой продукции в точки продаж.

«А7Агро» как инвестор была выбрана не случайно. В районе был накопленный опыт компании по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. К тому же было важно, что в компании особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия.

Как говорится, результат не заставил себя ждать. В 2015-2016 гг. инвестор провел реконструкцию оросительных систем в селах Шутово на площади 60 га и Кардаилово на площади 240 га. Уже в нынешнем году было введено 1400 га орошаемых участков. А в перспективе стоит задача увеличить площади орошаемых участков до 3000 га. Помимо этого в ближайших планах строительство молочного комплекса на 2700 голов.

Как подчеркивает глава Илекского района, высокие экономические показатели, не самоцель. За каждым из таких проектов – решение сложных социальных вопросов.

Как говорит Владимир Карпенко – «Современные технологии выращивания и переработки сельхозпродукции, которые применяются ООО «А7Агро», дают возможность экономического роста муниципального образования, развитию производства, а также, что, крайне важно, позволяют создавать новые рабочие места.

Кстати, следует отметить и такой отрадный факт, что реализация своих инвестиционных проектов в сложных экономических условиях, позволяет многим действующим местным предприятиям расширять, модернизировать, реконструировать и серьезно перевооружать существующие производства.

Так, например, ООО «Мир» в настоящее время проводит реконструкцию бывшего хлебокомбината. Уже в этом году будет не только возобновлена выпечка хлеба, но и открыты производства новых видов пищевой продукции. Считаю это достойным примером. Так что можно с полным правом сказать, социальная значимость данных проектов колоссальна для нашего района».

Есть куда расти

Впрочем, несмотря на то, что аграрный сектор был и остается приоритетным направлением развития в районе справедливо считают, только им точки роста не исчерпываются. Одно из направлений, которое сегодня можно активно развивать – строительный бизнес. Для этого в Илекском районе есть все необходимые ресурсы: богатые запасы кирпичных глин и песчано-гравийных смесей.

Однако Илекская земля это не только житница и кладовая полезных ископаемых. Район, не только самый распаханный, но и самый лесистый в степной зоне области. Здесь обитают лоси, косули, кабаны, куницы, бобры, гнездятся филины и орланы-белохвосты. Уникальна и история края. Именно здесь находится знаменитый Филипповский курганный могильник, памятник раннесарматской культуры, вошедший в анналы культуры мировой. Немало в местных окрестностях и других природных и архитектурных памятников, которые способствуют развитию внутреннего туризма. Кстати, именно инвестпроект по созданию собственного бренда района и развитию внутреннего туризма, позволил району выйти в финал конкурса, итоги которого подведут на VII Международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии».

Кстати, возвращаясь к евразийской теме, нельзя не упомянуть о предложении Владимира Карпенко, касающемся эффективного использования больших возможностей, которое открывает соседство с приграничным Казахстаном. По мнению главы, Илекский район мог бы стать отличной площадкой для строительства распределительного центра, организации здесь международного транспортно-логистического узла. Этому способствует географическое положение района, который граничит на западе с Ташлинским районом, на востоке с Оренбургским и Соль-Илецким районами, на севере с Новосергиевским и Переволоцким, на юге - с Западно-Казахстанской областью республики Казахстан.

Добрые соседи, верные друзья

Вообще, соседство с Казахстаном, для илекчан особая тема. С братской республикой их связывают по-настоящему добрососедские взаимоотношения, причем, касаются они не только взаимовыгодных экономических связей, но и культурных проектов.

Кстати, настоящей визитной карточкой Илекского района стал ежегодный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост России». На праздник съезжается свыше 3 тыс. гостей из разных регионов нашей страны, в том числе Крыма и соседней республики Казахстан. И всегда получают самый теплый и радушный прием илекчан, которые и работать умеют, и широкий праздник устроить для друзей.

Поэтому так искренни слова Владимира Карпенко, которые он адресует землякам.

«Я люблю свою землю, своих односельчан и очень хочу, чтобы наша многонациональная земля стала богатой, развитой, а наши земляки – счастливыми. Ради этого стоит трудиться и проводить масштабные праздники, строить планы и реализовывать даже самые смелые и амбициозные проекты!»