Курманаевский район: Рыба, валенки и нефть

Наш корр.

Большинство деревень района можно рассмотреть сразу, если следовать на юг по трассе Бугульма - Уральск. Необычные названия деревень говорят о своеобразии этого края - Лабазы, Кутуши, Кандауровка.

По всей территории Курманаевского района раскинуты основные месторождения нефти и газа, поэтому жители района особо трепетно относятся к сохранению природы родной земли. Ежегодно на территории проводятся массовые акции о посадке и сохранению лесных насаждений. В мае 2017 года проведена акция «Живи, родник!» по благоустройству и сохранению родников района.

Вместе с жителями и предприниматели района сегодня нацелены на сохранение экологии, потому и производят экологические товары и продукты питания. Настоящим брендом района стала рыба - карп, а именно, ее разведение на производственном уровне от малька до взрослой особи весом до 500-900 гр. и более. Производством карпа занимается предприятие АО "Куйбышева".

Своими вкусовыми качествами славятся пироги и хлеба Е.Аксеновой из с. Ромашкино и В. Утеповой (с. Михайловка). Не забыта в районе техника изготовления экологичной зимней обуви – валенок (ИП Сергей Владимирович Большаков, с. Шабаловка). Расшитые и с аппликациями пользуются огромной популярностью.

Особой гордостью района является подворье крестьянского хозяйства Пахомова Сергея Васильевича, так, на его территории высажено около 700 яблонь, более 250 из которых уже дают свой урожай. В 2016 году фермер высадил 250 пирамидальных тополей. Вся территория украшена клумбами цветов.

Природные особенности района создают благоприятные условия для ведения охотничьего хозяйства. В районе созданы два охотничьих хозяйства «Октан»( Генеральный директор Козин Иван Николаевич) и «Заря» (Директор: Потапов Виталий Николаевич). Важнейшее условие развития охотничьего хозяйства на площади 125,8 тыс. га - сохранение ресурсного потенциала и генофонда видов охотничьих ресурсов: лоси, косули, кабаны, барсуки, лисы, зайцы, корсаки, сурки, бобры, норки, куницы, ондатры и более 70 видов птиц. Каждый из этих видов требует специфических подходов и методов управления их популяциями, сохранения мест их среды обитания. В конце 2017 года будет разрешена охота на зайца и лису.

Степной Курманаевский район — уникальная частица родного Оренбуржья. Богатый природными ресурсами и добрыми, талантливыми людьми, которые готовы сделать эту землю красивой и благодатной.

Автор: Руслан Чукеев