Курманаевский район: Рыба, валенки и нефть

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В Саракташском районе инвестиционная политика всегда была приоритетным направлением в работе органов власти. Отсюда и результат. Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района, за 11 лет составил 10,3 млрд. рублей. И в районе приложат все силы, чтобы приток инвестиций возрастал.
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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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Сильные стороны столицы Восточного Оренбуржья – это наличие большого количества предприятий. Здесь развита транспортная и инженерная инфраструктура, в наличии производственные площадки и доступность сырьевой базы. Холодильники «Орск» и орская тушенка известны далеко за пределами нашего региона. Впрочем, и сегодня география сотрудничества города на востоке области выходит далеко за пределы Евразии.
|C начала года в Оренбуржье зарегистрировано 31 происшествие на воде. 26 из них закончились трагически.
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Курманаевский район: Рыба, валенки и нефть
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Степь, благоухающая разнотравьем весной, выгоревшая и поблёкшая от зноя летом, бурая осенью, занесённая снегом зимой – это всё Курманаевский район, степной, богатый хлебом.
Большинство деревень района можно рассмотреть сразу, если следовать на юг по трассе Бугульма - Уральск. Необычные названия деревень говорят о своеобразии этого края - Лабазы, Кутуши, Кандауровка.
По всей территории Курманаевского района раскинуты основные месторождения нефти и газа, поэтому жители района особо трепетно относятся к сохранению природы родной земли. Ежегодно на территории проводятся массовые акции о посадке и сохранению лесных насаждений. В мае 2017 года проведена акция «Живи, родник!» по благоустройству и сохранению родников района.
Вместе с жителями и предприниматели района сегодня нацелены на сохранение экологии, потому и производят экологические товары и продукты питания. Настоящим брендом района стала рыба - карп, а именно, ее разведение на производственном уровне от малька до взрослой особи весом до 500-900 гр. и более. Производством карпа занимается предприятие АО "Куйбышева".
Своими вкусовыми качествами славятся пироги и хлеба Е.Аксеновой из с. Ромашкино и В. Утеповой (с. Михайловка). Не забыта в районе техника изготовления экологичной зимней обуви – валенок (ИП Сергей Владимирович Большаков, с. Шабаловка). Расшитые и с аппликациями пользуются огромной популярностью.
Особой гордостью района является подворье крестьянского хозяйства Пахомова Сергея Васильевича, так, на его территории высажено около 700 яблонь, более 250 из которых уже дают свой урожай. В 2016 году фермер высадил 250 пирамидальных тополей. Вся территория украшена клумбами цветов.
Природные особенности района создают благоприятные условия для ведения охотничьего хозяйства. В районе созданы два охотничьих хозяйства «Октан»( Генеральный директор Козин Иван Николаевич) и «Заря» (Директор: Потапов Виталий Николаевич). Важнейшее условие развития охотничьего хозяйства на площади 125,8 тыс. га - сохранение ресурсного потенциала и генофонда видов охотничьих ресурсов: лоси, косули, кабаны, барсуки, лисы, зайцы, корсаки, сурки, бобры, норки, куницы, ондатры и более 70 видов птиц. Каждый из этих видов требует специфических подходов и методов управления их популяциями, сохранения мест их среды обитания. В конце 2017 года будет разрешена охота на зайца и лису.
Степной Курманаевский район — уникальная частица родного Оренбуржья. Богатый природными ресурсами и добрыми, талантливыми людьми, которые готовы сделать эту землю красивой и благодатной.
Автор: Руслан Чукеев
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