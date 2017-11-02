Саракташский район: Вкладывая в экономику, вкладываем в людей!

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Строить больше, строить лучше

Стоит отметить, что в последнее время изменилась структура инвестиций: выросла доля собственных средств и кредитов банков до 85 процентов, а доля бюджетных снизилась до 20 процентов.

По-настоящему прорывным стал 2016 год. Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Саракташского района составил 1397,5 млн. руб. или 148,7 процента к уровню предыдущего года. Такой большой рост объясняется тем, что большие средства вложены на реконструкцию существующих и строительство дополнительных инженерных коммуникаций в селе Чёрный Отрог, автодорогу Саракташ - Бурунча - Новомихайловка, строительство многоквартирных жилых домов, школы.

Отдельного упоминания заслуживает грандиозный проект создания в районе историко-мемориального музея им. В.С. Черномырдина. Его строительство завершается и скоро в районе начнет действовать Центр образования и историко-мемориальный музей В.С. Черномырдина, появится школа на 350 мест с двумя бассейнами и спортивным залом. Музей станет своеобразным многопрофильным комплексом, в котором разместятся не только экспозиции, но и детские досуговые центры, концертный зал, библиотека, кафе. Все проекты реализовываются за счёт Межрегионального общественного фонда В.С. Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса».

Примечательно, что иностранные делегаты региональной программы Всемирного фестиваля студентов и молодежи, побывали в уникальном мемориальном комплексе, посвященном российскому государственному деятелю Виктору Черномырдину. Несмотря на то, что официально музей ещё не открыт, для участников форума сделали исключение, показав уже готовые экспозиции.

Перспективные направления

Термин «большая стройка» с полным правом применим к Саракташскому району. И не только потому, что здесь много возводят жилья, школ, промышленных объектов.

В районе, помимо того, что отлично развита транспортно-логистическая инфраструктура, инвестиционная инфраструктура (газопроводы, водопроводы, электросети), располагаются месторождения разнообразных нерудных строительных материалов (песок, глина, известняк и пр.). Это позволяет обеспечить потребность по многим видам строительных материалов за счёт собственного производства.

Из суглинков Саракташского месторождения кирпичных глин возможно получение кирпича марки 150. Никитинское месторождение песчано-гравийной смеси поставляет песок-отсев и гравий-отсев. Известняки Южно-Кондуровского месторождения пригодны для получения извести.

Сырье месторождения гипса «Слудная гора» пригодно для получения строительного гипса и в качестве добавки в цемент.

Учитывая все вышеизложенное, весьма перспективными выглядят планы, по привлечению инвестора для строительства завода по производству строительных материалов.

Стоит упомянуть и другие интересные начинания. Так, ООО «Завод Коммунар» ведет переговоры с НПО «Вектор» (г. Москва) по вопросу совместного производства машиностроительной продукции.

Планируется реализация инвестиционного проекта «Литейное производство стальных отливок» на основе газифицируемых моделей. Общая сумма инвестиций составляет 105 млн. руб. Это собственные средства предприятия и кредиты банков. Реализация данного проекта предполагает создание 320 рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости населения.

В настоящее время в прединвестиционной стадии находится проект «Развитие мясного скотоводства». А опыт в этой сфере в Саракташском районе более чем солидный. Чего стоит только реализованный здесь проект, который был включен в реестр приоритетных проектов Оренбургской области. Речь идет о предприятии по убою и переработке крупного скота ООО «Оренбив». Ввод в эксплуатацию этого предприятия позволил решить проблему рынка сбыта говядины для сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств. Стоимость инвестиционного проекта составила 1,02 млрд. рублей.

И можно смело предполагать, что впереди Саракташский район ждут не менее масштабные и перспективные инвестпроекты.

Справка «ОН»

Куда пошли инвестиции

В сельское хозяйство вложено 147,6 млн. руб., или 14 процентов от общего объёма инвестиций;

Обрабатывающие производства – 334,0 млн. руб, или 31 процент (реконструкция цеха обвалки в ООО «Оренбив»);

Транспорт – 377,6 млн. руб., или 35 процентов (реконструкция автодороги Саракташ - Бурунча - Новомихайловка);

Образование - 92 млн. руб., это строительство школы в с. Чёрный Отрог и др.

Уральские горы начинаются в Саракташе

Музей Черномырдина, который откроется в год 80-летия Виктора Степановича, запустил ряд образовательных программ, а также активно разрабатывает туристические маршруты, которые активно поддерживает администрация района.

В основу первого маршрута положен бренд «Начало Уральских гор». Мало кто помнит, что самые известные горы страны, которые называют «становым хребтом» и «каменным поясом» России начинаются с пяти гор-холмов – Андреевских Шишек, расположенных на территории Саракташского района.

Это геологический, ландшафтный и ботанический памятник природы, считается одним из эзотерических чудес: путешественники приезжают сюда, чтобы ощутить особую энергетику места. Это один из самых живописных природных ансамблей Оренбуржья.

В основу второго маршрута положена характеристика, данная когда-то Саракташскому району сотрудниками Института степи – «Природный перекресток Оренбуржья». Эти места поражают редкостным разнообразием – здесь есть все: степи, леса, холмы, горы, реки, озера… Такой особенностью территория обязана нескольким факторам – здесь проходит главный ландшафтный рубеж края, стык Русской равнины и Уральских гор, и здесь пролегает граница между лесостепью и степью.

Еще одно место, где можно получить мозаику впечатлений, Урочище Каменное. Степи здесь стыкуются с холмогорьем, поднимается гора с природной скульптурой из красноцветов. Озеро у подножия заполнено слабоминеральной водой, поскольку на его берегу бьют три родника – пресный, соленый и минеральный, издревле почитающиеся целебными у разных народов. Расположен природный ансамбль очень удобно, нужно только немного благоустроить территорию и создать минимальную инфраструктуру для комфортного пребывания гостей.

Не стоит забывать про еще один фактор – только один геологический период в мире имеет российское название «Пермский». Внутри пермского периода ученые выделяют два яруса: Сакмарский и Ассельский, названные по рекам Сакмара и Ассель, протекающим по территории Саракташского района. Это указывает на удивительную геологию местных земель.

Не менее значимо историческое и культурное наследие территории. Все это позволяет совершить ряд увлекательнейших путешествий по маршруту «Культура и природа», а также «Культура и оздоровление».

Автор: Евгения Топорова, фото пресс-службы администрации МО Саракташский район