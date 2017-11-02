Шарлыкский район: Край героев и родников

Наш корр.

Из поколения в поколение

Шарлыкский район славится не только своими достижениями и красотой природы. Главное его богатство – люди – талантливые, скромные, неутомимые труженики, чьим трудом и стараниями создаётся всё самое лучшее и самое доброе. Шарлычане бережно хранят и передают из поколения в поколение исторические, нравственно-духовные ценности, национальные и культурные традиции мудрых предков. Ведь единственное богатство, которому не грозит инфляция – это духовные корни, уходящие в глубокое прошлое. И чтобы умело распорядиться этим богатством, необходимо хорошо знать его. Тогда всё лучшее, доброе, чистое, что было и есть в жизни, можно поставить на службу людям.

Есть, куда расти

Как говорится, культура культурой, но нельзя забывать и о материальном благе людей. И в решении этих вопросов руководство района тоже не дремлет. Ведь социально-экономические показатели и их рост – первостепенная задача. И чтобы это обеспечить, основной упор делается на развитие действующих производств.

Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство и промышленность (в том числе перерабатывающая). Шарлыкский район – это территория, на которой возможно размещение новых промышленных предприятий и иных производств. Наличие коммуникаций, трудовых ресурсов, свободных незастроенных земель, незадействованных площадей, имеющихся в районе, способствует этому.

Сегодня в Шарлыкском районе успешно работают предприятия. Одни выпускают хлеб и хлебобулочные изделия. Другие производят колбасу. Третьи – молочную продукцию. Кто-то трудится на обработке древесины и производстве изделий из дерева. Есть и те, кто занимается издательской деятельностью. Основными производителями промышленной продукции в районе являются ОАО «Шарлыкский Агроснаб», промышленные цеха сельхозпредприятий, ГУП Оренбургской области «Шарлыкский лесхоз».

Главной задачей местных органов власти – создать условия для повышения качества жизни населения. А это и пропаганда здорового образа жизни среди всех групп населения. В районе особое внимание уделяют развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом, с учетом расширения количества спортивных объектов.Не последнее место занимает формирование системы, обеспечивающей реальную доступность квалифицированной медицинской помощи. Конечно же – повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать не только потребностям населения, но и современным требованиям.

Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидируемыми социальными услугами. Обеспечение индивидуального подхода к решению проблем отдельных категорий населения на основе адресной поддержки, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества. Развитие сельского хозяйства в районе, в первую очередь, происходит за счет повышения производительности труда на основе высокопроизводительной техники и высокопродуктивного скота. Ни одно жизненно важное направление не оставлено без внимания.

Потенциал

В 2016 году объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг организациями обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям Шарлыкского района составил 8,5 миллионов рублей, в том числе производство пищевых продуктов – 600 тысяч рублей.

Индекс промышленного производства Шарлыкского района в 2016 году составил 102,0 процента к уровню 2015 года.

В 2016 году сельхозтоваропроизводителями произведено продукции сельского хозяйства на сумму 2 миллиарда 150 миллионов 200 тысяч рублей, что составило 83,4 процента к 2015 году в сопоставимых ценах. Доля валовой продукции растениеводства составляет - 65,3 процента или 1 миллиард 403 миллиона 700 тысяч рублей, продукции животноводства – 34,7 процента или 746 миллионов 500 тысяч рублей.





Александр Ампилогов, глава Шарлыкского района: - Социальное благополучие населения, высокоэффективное сельскохозяйственное и промышленное производство, качественное образование и здравоохранение, уютные и благоустроенные населённые пункты – вот наиболее важные приоритеты нашей деятельности. Сегодня, мы с радостью приветствуем всех, кто готов к совместному сотрудничеству на благо Шарлыкского района, всех кто желает строить с нами добрые и деловые отношения. В прошлом году здесь, в селе Казанка, открыли музейно-культурный центр трудовой славы Оренбуржья имени Героя Социалистического труда Прокофия Нектова. И сегодня этот центр стал одним из основных пунктов в туристических маршрутах.Бережно шарлычане хранят и природные ценности. 259 родников, имеющихся на территории района, находятся под заботой жителей. Организации и предприятия, работающие здесь, также занимаются благоустройством родников. Оборудуются детские и спортивные площадки, зоны отдыха для туристов и местных жителей.С не меньшей заботой люди здесь заботятся и друг о друге. Многое делается в районе для того, чтобы сельчане и их гости чувствовали себя комфортно. Большое внимание уделяется благоустройству района в целом. Районный центр летом украшается цветами, и с каждым годом их становится больше. Здесь облагораживаются парки, ремонтируются дороги и многое другое.



Справка «ОН»

Шарлыкский район образован 30 мая 1924 года. Расположен в северной части Оренбургской области, граничит на севере и востоке с Башкортостаном, на юге с Октябрьским, на западе с Пономарёвским и Александровским районами. Протяжённость границ составляет 345,2 км., площадь – 2,9 тыс. кв. км. Административный центр – село Шарлык.

На территории района нет железных дорог, но через него проходит дорога федерального значения «Оренбург-Казань», связывающая Оренбург с северо-западными районами области и далее с Татарстаном, также дорога территориального значения Шарлык-Новосергиевка. Ближайшая железнодорожная станция – Оренбург, расстояние – 148 км.

Здесь имеются два месторождения нефти: Родниковское, расположено на половине расстояния между селами Ратчино и Новомусино; Преображенское, на территории Слоновского сельсовета.

Автор: Наталья Русинова