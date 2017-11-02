Шарлыкский район: Край героев и родников

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Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест – один из главных социальных показателей для страны. Это рост экономики, бизнеса и увеличение зарплат. В майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» даны четкие целевые ориентиры в сфере социально-экономического развития: к 2020 году в России должно быть двадцать пять миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Об этом и будут говорить на конференции в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», инициатором которой является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов.
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На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», будет работать инвестиционная площадка для представителей малого и среднего бизнеса. О том, какие вызовы и задачи сейчас стоят перед предпринимателями, какая поддержка нужна, - рассказал руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА России", Олег Бочкарев.
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В Саракташском районе инвестиционная политика всегда была приоритетным направлением в работе органов власти. Отсюда и результат. Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района, за 11 лет составил 10,3 млрд. рублей. И в районе приложат все силы, чтобы приток инвестиций возрастал.
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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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Шарлыкский район: Край героев и родников
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Оренбуржье богато талантливыми, трудолюбивыми и целеустремлёнными людьми. Каждый уголок области по-своему красив и удивителен. Шарлыкский район известен как край героев и родников. Это гостеприимный и щедрый уголок, которым жители дорожат и гордятся.
Из поколения в поколение
Шарлыкский район славится не только своими достижениями и красотой природы. Главное его богатство – люди – талантливые, скромные, неутомимые труженики, чьим трудом и стараниями создаётся всё самое лучшее и самое доброе. Шарлычане бережно хранят и передают из поколения в поколение исторические, нравственно-духовные ценности, национальные и культурные традиции мудрых предков. Ведь единственное богатство, которому не грозит инфляция – это духовные корни, уходящие в глубокое прошлое. И чтобы умело распорядиться этим богатством, необходимо хорошо знать его. Тогда всё лучшее, доброе, чистое, что было и есть в жизни, можно поставить на службу людям.
Есть, куда расти
Как говорится, культура культурой, но нельзя забывать и о материальном благе людей. И в решении этих вопросов руководство района тоже не дремлет. Ведь социально-экономические показатели и их рост – первостепенная задача. И чтобы это обеспечить, основной упор делается на развитие действующих производств.
Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство и промышленность (в том числе перерабатывающая). Шарлыкский район – это территория, на которой возможно размещение новых промышленных предприятий и иных производств. Наличие коммуникаций, трудовых ресурсов, свободных незастроенных земель, незадействованных площадей, имеющихся в районе, способствует этому.
Сегодня в Шарлыкском районе успешно работают предприятия. Одни выпускают хлеб и хлебобулочные изделия. Другие производят колбасу. Третьи – молочную продукцию. Кто-то трудится на обработке древесины и производстве изделий из дерева. Есть и те, кто занимается издательской деятельностью. Основными производителями промышленной продукции в районе являются ОАО «Шарлыкский Агроснаб», промышленные цеха сельхозпредприятий, ГУП Оренбургской области «Шарлыкский лесхоз».
Главной задачей местных органов власти – создать условия для повышения качества жизни населения. А это и пропаганда здорового образа жизни среди всех групп населения. В районе особое внимание уделяют развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом, с учетом расширения количества спортивных объектов.Не последнее место занимает формирование системы, обеспечивающей реальную доступность квалифицированной медицинской помощи. Конечно же – повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать не только потребностям населения, но и современным требованиям.
Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидируемыми социальными услугами. Обеспечение индивидуального подхода к решению проблем отдельных категорий населения на основе адресной поддержки, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества. Развитие сельского хозяйства в районе, в первую очередь, происходит за счет повышения производительности труда на основе высокопроизводительной техники и высокопродуктивного скота. Ни одно жизненно важное направление не оставлено без внимания.
Потенциал
В 2016 году объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг организациями обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям Шарлыкского района составил 8,5 миллионов рублей, в том числе производство пищевых продуктов – 600 тысяч рублей.
Индекс промышленного производства Шарлыкского района в 2016 году составил 102,0 процента к уровню 2015 года.
В 2016 году сельхозтоваропроизводителями произведено продукции сельского хозяйства на сумму 2 миллиарда 150 миллионов 200 тысяч рублей, что составило 83,4 процента к 2015 году в сопоставимых ценах. Доля валовой продукции растениеводства составляет - 65,3 процента или 1 миллиард 403 миллиона 700 тысяч рублей, продукции животноводства – 34,7 процента или 746 миллионов 500 тысяч рублей.
Александр Ампилогов, глава Шарлыкского района: - Социальное благополучие населения, высокоэффективное сельскохозяйственное и промышленное производство, качественное образование и здравоохранение, уютные и благоустроенные населённые пункты – вот наиболее важные приоритеты нашей деятельности. Сегодня, мы с радостью приветствуем всех, кто готов к совместному сотрудничеству на благо Шарлыкского района, всех кто желает строить с нами добрые и деловые отношения. В прошлом году здесь, в селе Казанка, открыли музейно-культурный центр трудовой славы Оренбуржья имени Героя Социалистического труда Прокофия Нектова. И сегодня этот центр стал одним из основных пунктов в туристических маршрутах.Бережно шарлычане хранят и природные ценности. 259 родников, имеющихся на территории района, находятся под заботой жителей. Организации и предприятия, работающие здесь, также занимаются благоустройством родников. Оборудуются детские и спортивные площадки, зоны отдыха для туристов и местных жителей.С не меньшей заботой люди здесь заботятся и друг о друге. Многое делается в районе для того, чтобы сельчане и их гости чувствовали себя комфортно. Большое внимание уделяется благоустройству района в целом. Районный центр летом украшается цветами, и с каждым годом их становится больше. Здесь облагораживаются парки, ремонтируются дороги и многое другое.
Справка «ОН»
Шарлыкский район образован 30 мая 1924 года. Расположен в северной части Оренбургской области, граничит на севере и востоке с Башкортостаном, на юге с Октябрьским, на западе с Пономарёвским и Александровским районами. Протяжённость границ составляет 345,2 км., площадь – 2,9 тыс. кв. км. Административный центр – село Шарлык.
На территории района нет железных дорог, но через него проходит дорога федерального значения «Оренбург-Казань», связывающая Оренбург с северо-западными районами области и далее с Татарстаном, также дорога территориального значения Шарлык-Новосергиевка. Ближайшая железнодорожная станция – Оренбург, расстояние – 148 км.
Здесь имеются два месторождения нефти: Родниковское, расположено на половине расстояния между селами Ратчино и Новомусино; Преображенское, на территории Слоновского сельсовета.
Автор: Наталья Русинова
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