Наш корр.

Есть мнение, что Россия - страна крупных компаний, а насколько актуально развитие малого бизнеса для Оренбургской области, какова его роль в экономике региона?

Малый и средний бизнес играет большую роль в развитии региона. Доля произведенной продукции в общем объеме валового регионального продукта 15%.В Оренбуржье работает более 20 тысяч малых предприятий, 200 средних предприятий и более 46 тысяч индивидуальных предпринимателей, на которых работает 146,8 тыс. человек. Инвестиций в основном капитале - 18 млрд. рублей. Выручка от реализации товаров, работ, услуг - 400 млрд. рублей. Поступления по налогам на совокупный налог - 2,8 млрд. рублей. Какие у вас ожидания от работы форума?

Во-первых, соглашения, которые будут подписаны в ходе форума, должны восприниматься не как желаемое, а уже как действительность, и эти проекты продолжили свое развитие. Второе - упрощение визовых моментов говорит о будущей активизации сотрудничества. В том числе и наши предприниматели смогут активно идти в страны Центральной Азии. И это тоже надо учитывать. Сегодня мы не просим денег за границей. Проблема другая - уметь работать. Если, к примеру, взять отрасль международных транзитных грузоперевозок, то надо уметь работать с иностранными партнерами, знать законодательство других стран, документооборот, логистику. Совместных направлений для работы очень много. Мы открыты для иностранного бизнеса. Пока евразийский бизнес присматривается и неуверенно идет к нам, но эта временная ситуация.

В Оренбуржье есть хорошие перспективы для совместной работы. Уже сейчас есть понимание, в том числе и со стороны международных финансовых организаций, что бизнес не может развиваться только в одной отдельно взятой стране. Но для этого надо подготовить специалистов для совместной работы, как на уровне организаций по поддержке предпринимательства, так и на уровне власти. Нужно понимать какие направления целесообразно развивать, в чем можно конкурировать.



Форумы открывают большие перспективы для сотрудничества между предпринимателями, а также способствуют формированию конструктивных отношений между бизнесом и властью. А какой следующий шаг?



Думаю, в скором времени будет еще много контрактов, несколько совместных предприятий и новые направления деятельности. Мы будем работать над тем, чтобы государство помогало развитию бизнеса. Все наши совместные проекты со странами евразийской интеграции позитивно скажутся на сотрудничестве и развитии внешнеэкономической деятельности нашей области.



Справка ОН:

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" создана 18 сентября 2002 года. Основная цель - содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в РФ, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

Автор: Руслан Чукеев