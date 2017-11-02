«Сегодня мы не просим денег за границей»

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Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест – один из главных социальных показателей для страны. Это рост экономики, бизнеса и увеличение зарплат. В майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» даны четкие целевые ориентиры в сфере социально-экономического развития: к 2020 году в России должно быть двадцать пять миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Об этом и будут говорить на конференции в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», инициатором которой является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов.
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На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», будет работать инвестиционная площадка для представителей малого и среднего бизнеса. О том, какие вызовы и задачи сейчас стоят перед предпринимателями, какая поддержка нужна, - рассказал руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА России", Олег Бочкарев.
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В Саракташском районе инвестиционная политика всегда была приоритетным направлением в работе органов власти. Отсюда и результат. Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района, за 11 лет составил 10,3 млрд. рублей. И в районе приложат все силы, чтобы приток инвестиций возрастал.
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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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«Сегодня мы не просим денег за границей»
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На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», будет работать инвестиционная площадка для представителей малого и среднего бизнеса. О том, какие вызовы и задачи сейчас стоят перед предпринимателями, какая поддержка нужна, - рассказал руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА России", Олег Бочкарев.
Есть мнение, что Россия - страна крупных компаний, а насколько актуально развитие малого бизнеса для Оренбургской области, какова его роль в экономике региона?
Малый и средний бизнес играет большую роль в развитии региона. Доля произведенной продукции в общем объеме валового регионального продукта 15%.В Оренбуржье работает более 20 тысяч малых предприятий, 200 средних предприятий и более 46 тысяч индивидуальных предпринимателей, на которых работает 146,8 тыс. человек. Инвестиций в основном капитале - 18 млрд. рублей. Выручка от реализации товаров, работ, услуг - 400 млрд. рублей. Поступления по налогам на совокупный налог - 2,8 млрд. рублей. Какие у вас ожидания от работы форума?
Во-первых, соглашения, которые будут подписаны в ходе форума, должны восприниматься не как желаемое, а уже как действительность, и эти проекты продолжили свое развитие. Второе - упрощение визовых моментов говорит о будущей активизации сотрудничества. В том числе и наши предприниматели смогут активно идти в страны Центральной Азии. И это тоже надо учитывать. Сегодня мы не просим денег за границей. Проблема другая - уметь работать. Если, к примеру, взять отрасль международных транзитных грузоперевозок, то надо уметь работать с иностранными партнерами, знать законодательство других стран, документооборот, логистику. Совместных направлений для работы очень много. Мы открыты для иностранного бизнеса. Пока евразийский бизнес присматривается и неуверенно идет к нам, но эта временная ситуация.
В Оренбуржье есть хорошие перспективы для совместной работы. Уже сейчас есть понимание, в том числе и со стороны международных финансовых организаций, что бизнес не может развиваться только в одной отдельно взятой стране. Но для этого надо подготовить специалистов для совместной работы, как на уровне организаций по поддержке предпринимательства, так и на уровне власти. Нужно понимать какие направления целесообразно развивать, в чем можно конкурировать.
Форумы открывают большие перспективы для сотрудничества между предпринимателями, а также способствуют формированию конструктивных отношений между бизнесом и властью. А какой следующий шаг?
Думаю, в скором времени будет еще много контрактов, несколько совместных предприятий и новые направления деятельности. Мы будем работать над тем, чтобы государство помогало развитию бизнеса. Все наши совместные проекты со странами евразийской интеграции позитивно скажутся на сотрудничестве и развитии внешнеэкономической деятельности нашей области.
Справка ОН:
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" создана 18 сентября 2002 года. Основная цель - содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в РФ, обеспечивающих эффективное развитие экономики.
Автор: Руслан Чукеев
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