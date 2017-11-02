«Точки роста достижимы»

Наш корр.

- На что будет уделено внимание в повестке предстоящей конференции?

- Основной целью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ. Будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики. Будем говорить о проблемах, которые сдерживают рост, ведь у Оренбуржья в этом направлении большой потенциал.

Если посмотреть на Приволжский федеральный округ, то безусловными лидерами являются субъекты, где областные центры города-миллионники. У нас другая специфика, но на фоне промышленных гигантов мы смотримся не плохо.

- На конференции вы будете говорить о «Стратегии роста», которую анонсировал в этом году бизнес-омбудсмен Борис Титов. Если можно коротко об этой стратегии?

- Потенциал у российской экономики есть – это ценовая конкурентоспособность наших производителей, нагруженные промышленные мощности и большой внутренний рынок. Эта стратегия разработана Столыпинским клубом и предполагает рост российской экономики в три основных этапа: восстановление экономического роста до 2019 года, выход на высокие темпы и качество экономического роста до 2025 года, и устойчивое развитие до 2035 года. Авторы стратегии утверждают, через восемь лет, при условии, что будут созданы необходимые предпосылки, возможен рост реальной средней заработной платы на 50 процентов (сейчас средняя зарплата составляет 36,7 тысячи рублей, а 19,8 млн. человек получают доход ниже прожиточного минимума), реальная пенсия вырастет на 56 процентов (сейчас 12,1 тыс. руб.), около 10 млн. человек смогут получить новую высокооплачиваемую работу, ставки ипотечных кредитов снизятся до 3,5 процента (сейчас 12 - 13 процентов), доля рабочих мест, созданных в секторе малого и среднего предпринимательства, превысит 45 процентов (сейчас 26 процентов).

Стратегия роста не предполагает повышения пенсионного возраста, по крайней мере, до тех пор, пока средняя продолжительность жизни в РФ не достигнет 75 лет. Авторы считают ошибочными утверждения о грядущем дефиците рабочей силы. На самом деле, в России из-за неэффективной занятости во всех сферах деятельности скрывается резерв около 10 млн. человек.

Еще один важный элемент стратегии – это замораживание монопольных тарифов и последующее исключение из них так называемой инвестиционной составляющей. Тарифы для конечных потребителей электроэнергии могут быть снижены в среднем на 27,8 процента только за счет сетевой составляющей.

Концепцию «Столыпинского клуба» многие наблюдатели считают наиболее реалистичной и наиболее "народной". Стратегия не предполагает резких изменений и не требует от населения пережидать период тяжелых реформ. Напротив, позитивные результаты для граждан, такие как рост малого бизнеса, улучшение делового климата, увеличение количества рабочих мест, соответственно, повышение качества жизни, появятся уже в краткосрочной перспективе.

В России можно добиться таких же быстрых позитивных результатов, как это было во времена Петра Столыпина.

Справка ОН

Пётр Аркадьевич Столыпин – премьер-министр Российской империи (8 июля 1906 — 5 сентября 1911). Цель его реформ: превращение России эволюционным путем в современную, развитую, сильную, капиталистическую державу. Основными ее этапами стали: аграрная реформа, реформа судопроизводства, реформа местного самоуправления в западных губерниях России.