«Точки роста достижимы»

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Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест – один из главных социальных показателей для страны. Это рост экономики, бизнеса и увеличение зарплат. В майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» даны четкие целевые ориентиры в сфере социально-экономического развития: к 2020 году в России должно быть двадцать пять миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Об этом и будут говорить на конференции в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», инициатором которой является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов.
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На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», будет работать инвестиционная площадка для представителей малого и среднего бизнеса. О том, какие вызовы и задачи сейчас стоят перед предпринимателями, какая поддержка нужна, - рассказал руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА России", Олег Бочкарев.
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В Саракташском районе инвестиционная политика всегда была приоритетным направлением в работе органов власти. Отсюда и результат. Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района, за 11 лет составил 10,3 млрд. рублей. И в районе приложат все силы, чтобы приток инвестиций возрастал.
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Илекский район – один из ярких представителей аграрных муниципалитетов Оренбуржья. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет без малого почти 300 тыс. га. Пашня занимает 71 процент территории. Земледельцы района активно занимаются производством зерновых культур, подсолнечника, плодов и овощей. Особое внимание уделяют выращиванию кормовых культур. Иначе, как успешно развивать животноводство, главную сырьевую базу для пищевой промышленности. Именно поэтому администрация района делает ставку на инвестпроекты, связанные в первую очередь с переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Можно сказать, что в истории Переволоцкого района, как в зеркале, отразилась история нашей страны. Здесь полыхала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Именно сюда приехал А.С. Пушкин собирать материал для «Капитанской дочки». Чуть ли не каждое поселение в районе связано с именами выдающихся сынов России. Это и село Татищево, названное в честь основателя Оренбурга Василия Никитича Татищева, в Рычковке - родовое имение знаменитого географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова, первого историка Южного Урала. Уже в новой и новейшей истории Переволоцкая земля стала родиной трех Героев Советского союза и двух Героев России. Но, рассказа достойна не только история района. Не менее интересна и его созидательное настоящее.
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В пятерку финалистов конкурса инвестпроектов муниципальных образований, который пройдет в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», Сорочинский городской округ вошел по праву. Это результат продуманной инвестиционной политики, эффективных управленческих решений, а главное – созидательного труда сорочинцев, которые испокон века любили свою землю и умели на ней работать.
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Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных международных связей регионов. Именно на их уровне, порой, можно преодолеть проблемы, решить которые затруднительно или пока невозможно на государственном уровне. Оренбуржье – приграничный регион. Да какой – самая протяженная линия границы с Казахстаном. О том, как видят перспективы развития приграничного сотрудничества в областном центре, мы решили поговорить с Главой Оренбурга Евгением Араповым.
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Накануне открытия VII Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» мы решили вспомнить некоторые страницы его истории. Но не с помощью сухих цифр, а с помощью наших экспертов, непосредственных участников исторических событий. И это не высокие слова. Каждый из форумов становился определенной вехой, а принятые на нем решения определяли дальнейший вектор развития экономики нашего края, причем, на годы вперед.
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«Точки роста достижимы»
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Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест – один из главных социальных показателей для страны. Это рост экономики, бизнеса и увеличение зарплат. В майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» даны четкие целевые ориентиры в сфере социально-экономического развития: к 2020 году в России должно быть двадцать пять миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Об этом и будут говорить на конференции в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», инициатором которой является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов.
- На что будет уделено внимание в повестке предстоящей конференции?
- Основной целью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ. Будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики. Будем говорить о проблемах, которые сдерживают рост, ведь у Оренбуржья в этом направлении большой потенциал.
Если посмотреть на Приволжский федеральный округ, то безусловными лидерами являются субъекты, где областные центры города-миллионники. У нас другая специфика, но на фоне промышленных гигантов мы смотримся не плохо.
- На конференции вы будете говорить о «Стратегии роста», которую анонсировал в этом году бизнес-омбудсмен Борис Титов. Если можно коротко об этой стратегии?
- Потенциал у российской экономики есть – это ценовая конкурентоспособность наших производителей, нагруженные промышленные мощности и большой внутренний рынок. Эта стратегия разработана Столыпинским клубом и предполагает рост российской экономики в три основных этапа: восстановление экономического роста до 2019 года, выход на высокие темпы и качество экономического роста до 2025 года, и устойчивое развитие до 2035 года. Авторы стратегии утверждают, через восемь лет, при условии, что будут созданы необходимые предпосылки, возможен рост реальной средней заработной платы на 50 процентов (сейчас средняя зарплата составляет 36,7 тысячи рублей, а 19,8 млн. человек получают доход ниже прожиточного минимума), реальная пенсия вырастет на 56 процентов (сейчас 12,1 тыс. руб.), около 10 млн. человек смогут получить новую высокооплачиваемую работу, ставки ипотечных кредитов снизятся до 3,5 процента (сейчас 12 - 13 процентов), доля рабочих мест, созданных в секторе малого и среднего предпринимательства, превысит 45 процентов (сейчас 26 процентов).
Стратегия роста не предполагает повышения пенсионного возраста, по крайней мере, до тех пор, пока средняя продолжительность жизни в РФ не достигнет 75 лет. Авторы считают ошибочными утверждения о грядущем дефиците рабочей силы. На самом деле, в России из-за неэффективной занятости во всех сферах деятельности скрывается резерв около 10 млн. человек.
Еще один важный элемент стратегии – это замораживание монопольных тарифов и последующее исключение из них так называемой инвестиционной составляющей. Тарифы для конечных потребителей электроэнергии могут быть снижены в среднем на 27,8 процента только за счет сетевой составляющей.
Концепцию «Столыпинского клуба» многие наблюдатели считают наиболее реалистичной и наиболее "народной". Стратегия не предполагает резких изменений и не требует от населения пережидать период тяжелых реформ. Напротив, позитивные результаты для граждан, такие как рост малого бизнеса, улучшение делового климата, увеличение количества рабочих мест, соответственно, повышение качества жизни, появятся уже в краткосрочной перспективе.
В России можно добиться таких же быстрых позитивных результатов, как это было во времена Петра Столыпина.
Справка ОН
Пётр Аркадьевич Столыпин – премьер-министр Российской империи (8 июля 1906 — 5 сентября 1911). Цель его реформ: превращение России эволюционным путем в современную, развитую, сильную, капиталистическую державу. Основными ее этапами стали: аграрная реформа, реформа судопроизводства, реформа местного самоуправления в западных губерниях России.
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