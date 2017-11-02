История одного микрорайона

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Из Болгарии – в Оренбург

Осенью 1975 года в Оренбург из Болгарии прибыли первые специалисты, участвующие в строительстве газопровода «Союз», а также жилых домов, школ и больниц для газовиков. Руководителей поселили в домах на улице Алтайской, рабочих разместили в общежитии на проспекте Гагарина. Выросли в Оренбурге и жилые городки строителей.

Оренбурженка Ольга М., школьные годы которой прошли в Южном, рассказывает: «В середине-конце 80-х годов в микрорайон приехало много строителей из Болгарии. Некоторые рабочие приезжали с жёнами и детьми.

Помню, как быстро появились их дома. Мне было тогда лет пятнадцать, и я была очень далека от строительства. Но я видела, как долго возводили дом наши соседи. Мы с подругой Таней спрашивали у её отца, дяди Коли, про развернувшуюся в микрорайоне стройку. Он сказал, что это щитовые дома, поэтому и строят их так быстро.

Всего за два-три месяца появился целый посёлок строителей, который мы, местные жители, прозвали болгарским городком».

Болгарские специалисты работали в Оренбурге до начала 90-х годов. Их дети учились в оренбургских школах и ВУЗах. А ещё в Оренбуржье играли яркие болгаро-советские свадьбы.

Новые жильцы старого дома

Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Болгарские строители, внеся заметный вклад в создание облика города, вернулись на родину, а в их домики, казалось бы, временные, перебрались оренбуржцы.

В двухкомнатную квартиру, расположенную в рассчитанном на пять семей одноэтажном доме на улице Заречной, бывший сотрудник полиции Татьяна К. переехала в 2004 году. Признаётся, что будь у неё выбор, поселилась бы в другом месте. Но выбора не было: «одна с двумя маленькими детьми на руках, денег не хватало, а жить где-то надо было».

Татьяна показывает технический паспорт на квартиру, выданный Областным центром инвентаризации и оценки недвижимости в ноябре 2004 года: «Наименование собственника: город Оренбург», «Год постройки: 1989», «Процент износа: 54 процента».

«Материал стен дома: шиферная плита, отеплённая стекловатой», значится в документе. А ведь шиферные листы больше знакомы строителям в качестве материала для отделки. Как выяснилось позже, у здания деревянная несущая конструкция. Строение утеплено стекловатой, обшито картоном и шифером.

Оренбурженка ведёт на задний двор, привычно обходя совсем не эстетично проложенные трубы отопления. Сетует на потрескавшийся фасад здания, сомневается в прочности его фундамента. Рассказывает, что во время дождей придомовую территорию затапливает.

Потом показывает один из соседских домов, облупившийся угол которого обнажает рвущуюся наружу стекловату. Татьяна не исключает, что скоро за ремонт придётся взяться и ей.

Приглашает в квартиру. Делится: «Дом, что называется, «играет». Стены расходятся и трещат. При перепадах температур такой треск стоит!».

Есть что рассказать и соседям Татьяны.

Любовь Владимировна перебралась за Урал из исторической части города.

– На Заречную нашу семью в 2002 году переселили из старого дома на улице Чичерина, – рассказывает она. – Мы четыре года отказывались. Но когда в доме отключили воду и свет, перекрыли канализацию, решились на переезд.

Оказавшись на новом месте, оренбуржцы принялись за решение уже знакомых бытовых вопросов.

Любовь Владимировна, стоя на пороге своей квартиры, кивает на отверстие в стене, которое она прикрыла картонкой. Рассказывает, что часто приходится обращаться в муниципальную приёмную: «Звоним по телефону 30-40-40. То сухие ветки нужно обрезать, то лавочку перед домом поставить, то трубы отопления починить».

В нынешнем декабре, делится Любовь Владимировна, взорвалась труба отопления, что, впрочем, не стало для неё сюрпризом – такое бывало. И, возможно, будет снова. Однако тогда хозяйке пришлось поволноваться сильнее, чем обычно: когда в доме хлестал кипяток и «всё было в инее», она лежала в больнице.

Кто-то из соседей по улице, живущих в таких же одноэтажных зданиях, облицовывает фасад кирпичом. Любовь Владимировна, чтобы скрасить скромность своего жилища, выращивает около дома розы. В квартиру Татьяны уют привносят несколько кошек, подобранных ею на улице и пригретых.

Домики хорошо послужили своим строителям, но время бараков уже прошло, уверены оренбурженки. Для того, чтобы выяснить, пригодно ли здание для проживания, рассказывают соседки, им нужно пригласить специальную комиссию. И оплатить её работу.

– Почти все жильцы нашего дома – пенсионеры, – говорит Татьяна. – Чтобы заплатить комиссии, каждой квартире придётся внести тысяч по десять. Для нас это большие деньги.

А ещё Татьяна не перестаёт надеяться на получение положенной ей, как бывшему сотруднику полиции, субсидии на приобретение жилья. Но это уже совсем другая история.

Из воспоминаний Вячеслава Петровича Белякова:

– В бытность вторым секретарём Ленинского райкома КПСС мне посчастливилось работать членом областного штаба на строительстве Оренбургского газохимического комплекса: отвечать за обустройство и ввод в строй его объектов. Возглавлял штабы по строительству жилых городков строителей, объектов соцкультбыта для газовиков. (…)

К концу 1977 года болгарская строительная группа состояла из тысячи ста человек. Ударными сменами они готовились отметить столетие освобождения Болгарии от османского ига. Закончили строительство 144-квартирных домов на улице Чкалова и в Северном жилом районе, строили 96-квартирный дом на улице Володарского, завершили строительство столовой на проспекте Гагарина. (…)

С 1980 по 1990 год болгары ежегодно вводили в среднем по 40 тысяч квадратных метров жилья.

До начала девяностых годов болгарские строители участвовали в строительстве нового Оренбурга, облик которого украсили построенные ими поликлиника и терапевтический корпус областной клинической больницы, девятиэтажные жилые дома на улице Чкалова, проспекте Гагарина, в южной и северной частях города, 4 школы, каждая на 1176 мест: в 23-м и 24-м микрорайонах, на улицах Туркестанской и в Дзержинском районе. Участвовали они в строительстве Дворца культуры и спорта «Газовик» и оренбургского аэропорта.

Глава «Бок о бок с болгарскими строителями» в книге «Оренбург – всем азиатским странам и землям ключ и врата».

Из истории советско-болгарской дружбы

Оренбургское казачье войско участвовало в Освободительной войне, в сражениях под Плевной, принёсших России победу, а Болгарии – независимость.

Валентина Гогокина, фото автора и Геннадия Быкова