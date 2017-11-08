Планов громадье

Наш корр.

Один из них касается первого заседания Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан. С братской республикой мы не только добрые соседи и верные друзья, но и настоящие деловые партнеры.

Кайрат Бекенов, заместитель акима Актюбинской области, сопредседатель Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан:

«Хочу привести только одну цифру, которая показывает, как динамично развиваются отношения Оренбуржья и Актюбинской области. За восемь месяцев нынешнего года наш товарооборот составил свыше 176 миллионов долларов. В прошлогодний аналогичный период, сумма составила 56 миллионов. Только вдумайтесь, товарооборот между нашими территориями вырос в три раза! Это зримый результат работы, которую ведут главы наших регионов, губернатор Оренбургской области и аким Актюбинской области. И сегодня мы создали Межрегиональную рабочую группу, которая развивает все те направления, которые были обозначены на самом высоком уровне. И я думаю, что озвученная цифра нашего товарооборота в следующем году будет только увеличена. Поскольку те проекты, которые мы обсуждали в ходе первого заседания нашей Межрегиональной группы, конструктивный настрой наших предприятий дают все предпосылки к этому».

Сергей Балыкин, первый вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области, сопредседатель Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан:

«С Актюбинской областью у нас крепкие связи. Это и взаимовыгодное сотрудничество, касающееся продукции нефтегазового комплекса, «Уральской стали», продовольственные товары и многое, многое другое. И сегодняшняя встреча показала, что спектр нашего взаимодействия будет только расширяться. Это и аграрный комплекс, дорожное строительство, создание логистических центров, информационное сотрудничество. Кстати, развитие получает еще одно направление. Весной мы проводили совместные учения по взаимодействию наших территорий по предотвращению степных пожаров, других стихийных бедствий. Естественно на повестке дня и сохранение экосистемы реки Урал. Мы уже проводили в этом году на Ириклинском водохранилище совещание Бассейнового совета наших территорий. На следующий год аналогичная встреча пройдет в Актюбинской области, причем наши казахские партнеры просили, чтобы пригласили для участия те территории, которые поставляют воду в Урал. Так что кворум будет весьма расширен.

Олег Кривенко