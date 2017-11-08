Планов громадье

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Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», прошедшей в июне нынешнего года, жительница вагон-городка из Нягани, города в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала президенту России: «Трудно поверить, но эти вагончики, которые в советское время возводили для рабочих в качестве временного жилья, сейчас не какие-нибудь гаражи или лачуги – это дома, где люди семьями живут постоянно». Оренбурженка из микрорайона Южный уверена, что она и её соседи находятся в похожей ситуации.
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Анатолий Колиниченко из тех, о ком можно сказать без малейшей доли пафоса – человек дела. Его трудовому стажу пошёл уже 62-й год. Первая часть биографии – строительная. Вторая – отдана партийной и хозяйственной работе. Третья – преподавательской деятельности и науке. И он до сих пор, что называется, в строю: является советником генерального директора научно-технического центра «Промбезопасность - Оренбург» и преподаёт в Оренбургском государственном университете. Он автор научной разработки способа защиты конструктивных систем при сверхнормативных динамических нагрузках взрывного характера, применяемого на объектах специального назначения. 30 октября ему исполнилось 80 лет.
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Константин и Елена Хитровы – необыкновенно красивая пара. Но красота не единственное их достоинство. Они умны, деятельны и предприимчивы. Результат их предпринимательской деятельности – группа компаний «ЛИК», созданная ими и успешно развивающаяся. «ЛИК» - это два универсама «Люксембург», кафе «Моя семья», Центр туризма и активного отдыха «Родные просторы» и автономная некоммерческая организация «Равноапостольные Константин и Елена»
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Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест – один из главных социальных показателей для страны. Это рост экономики, бизнеса и увеличение зарплат. В майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» даны четкие целевые ориентиры в сфере социально-экономического развития: к 2020 году в России должно быть двадцать пять миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Об этом и будут говорить на конференции в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», инициатором которой является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов.
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На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», будет работать инвестиционная площадка для представителей малого и среднего бизнеса. О том, какие вызовы и задачи сейчас стоят перед предпринимателями, какая поддержка нужна, - рассказал руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА России", Олег Бочкарев.
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Планов громадье
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VII международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» показал, что вектор развития, выбранный областью не просто верный, но действительно эффективный. Взаимовыгодное сотрудничество, многие основы которого были заложены именно на нашем международном форуме, дает ощутимые результаты.
Один из них касается первого заседания Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан. С братской республикой мы не только добрые соседи и верные друзья, но и настоящие деловые партнеры.
Кайрат Бекенов, заместитель акима Актюбинской области, сопредседатель Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан:
«Хочу привести только одну цифру, которая показывает, как динамично развиваются отношения Оренбуржья и Актюбинской области. За восемь месяцев нынешнего года наш товарооборот составил свыше 176 миллионов долларов. В прошлогодний аналогичный период, сумма составила 56 миллионов. Только вдумайтесь, товарооборот между нашими территориями вырос в три раза! Это зримый результат работы, которую ведут главы наших регионов, губернатор Оренбургской области и аким Актюбинской области. И сегодня мы создали Межрегиональную рабочую группу, которая развивает все те направления, которые были обозначены на самом высоком уровне. И я думаю, что озвученная цифра нашего товарооборота в следующем году будет только увеличена. Поскольку те проекты, которые мы обсуждали в ходе первого заседания нашей Межрегиональной группы, конструктивный настрой наших предприятий дают все предпосылки к этому».
Сергей Балыкин, первый вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области, сопредседатель Межрегиональной рабочей группы по координации действий исполнительных органов государственной власти Оренбургской области РФ и Актюбинской области Республики Казахстан:
«С Актюбинской областью у нас крепкие связи. Это и взаимовыгодное сотрудничество, касающееся продукции нефтегазового комплекса, «Уральской стали», продовольственные товары и многое, многое другое. И сегодняшняя встреча показала, что спектр нашего взаимодействия будет только расширяться. Это и аграрный комплекс, дорожное строительство, создание логистических центров, информационное сотрудничество. Кстати, развитие получает еще одно направление. Весной мы проводили совместные учения по взаимодействию наших территорий по предотвращению степных пожаров, других стихийных бедствий. Естественно на повестке дня и сохранение экосистемы реки Урал. Мы уже проводили в этом году на Ириклинском водохранилище совещание Бассейнового совета наших территорий. На следующий год аналогичная встреча пройдет в Актюбинской области, причем наши казахские партнеры просили, чтобы пригласили для участия те территории, которые поставляют воду в Урал. Так что кворум будет весьма расширен.
Олег Кривенко
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