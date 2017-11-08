«Форум развивается, как и наше сотрудничество»

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Не менее тесные контакты у Оренбуржья и с Республикой Беларусь. Как отметил руководитель белорусской делегации, сопредседатель Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Оренбургской областью, председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик, нет той сферы, в которой у нас не были налажены контакты.
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Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», прошедшей в июне нынешнего года, жительница вагон-городка из Нягани, города в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала президенту России: «Трудно поверить, но эти вагончики, которые в советское время возводили для рабочих в качестве временного жилья, сейчас не какие-нибудь гаражи или лачуги – это дома, где люди семьями живут постоянно». Оренбурженка из микрорайона Южный уверена, что она и её соседи находятся в похожей ситуации.
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Анатолий Колиниченко из тех, о ком можно сказать без малейшей доли пафоса – человек дела. Его трудовому стажу пошёл уже 62-й год. Первая часть биографии – строительная. Вторая – отдана партийной и хозяйственной работе. Третья – преподавательской деятельности и науке. И он до сих пор, что называется, в строю: является советником генерального директора научно-технического центра «Промбезопасность - Оренбург» и преподаёт в Оренбургском государственном университете. Он автор научной разработки способа защиты конструктивных систем при сверхнормативных динамических нагрузках взрывного характера, применяемого на объектах специального назначения. 30 октября ему исполнилось 80 лет.
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Константин и Елена Хитровы – необыкновенно красивая пара. Но красота не единственное их достоинство. Они умны, деятельны и предприимчивы. Результат их предпринимательской деятельности – группа компаний «ЛИК», созданная ими и успешно развивающаяся. «ЛИК» - это два универсама «Люксембург», кафе «Моя семья», Центр туризма и активного отдыха «Родные просторы» и автономная некоммерческая организация «Равноапостольные Константин и Елена»
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«Форум развивается, как и наше сотрудничество»
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Не менее тесные контакты у Оренбуржья и с Республикой Беларусь. Как отметил руководитель белорусской делегации, сопредседатель Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Оренбургской областью, председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик, нет той сферы, в которой у нас не были налажены контакты.
«Подписанное на нынешнем форуме соглашение между Оренбургской областью и Республикой Беларусь расширит и наше сотрудничество, которое, к слову сказать, и до этого радовало своими объемами и показателями. За последние три года мы в восемь с половиной раз увеличили наш товарооборот! Оренбуржье поставляет в Республику Беларусь практически все. Начиная с нефтепродуктов, металлов, у вас есть очень серьезные ресурсы земельных и неземельных материалов. Поэтому сотрудничество очень широкое, если называть перечень всего, что нас интересует - это сотни наименований.
Учитывая, какими большими темпами растет экспорт оренбургской стороны, нам, белорусской стороне, даже стоит подтянуться.
Сфера наших интересов не ограничивается только торговлей, речь идет о совместных предприятиях. В Бузулуке уже действует сборочное производство Минского тракторного завода, на очереди создание аналогичного производства «Гомсельмаша», это уже комбайны, потребность в которых у Оренбургской области велика. Кроме того, Гомельская область, которая, кстати, является побратимом Оренбургской области, намерена создать у вас совместное производство по выпуску оборудования для молочно-товарных ферм. Учитывая, насколько развито у вас животноводство, это очень перспективное направление. Активно действует совместное производство уже на территории Белоруссии «Оренбургских минералов» и нашего цеметного завода. Мы пока выпускаем шифер, но здесь есть серьезные перспективы развития и расширения ассортимента продукции. В дальнейших планах подобные совместные производства и с «Экономмашем», нашим очень серьезным частным предприятием «Амкодор», выпускающего технику, которая очень интересна предприятиям ЖКХ, в том числе дорожную технику. Достаточно амбициозные планы рассматриваются и по развитию электробусного движения в городах Оренбург и Новотроицк, с созданием инфраструктуры для их эксплуатации. Кстати, сегодня в составе нашей делегации много проектировщиков, которые готовы оказать помощь и в проектировании, и в строительстве многих объектов.
Ну, и конечно, по-прежнему, активно развивается наше взаимодействие в сфере культуры и образования. Кстати, у нас в планах помочь в оснащении научно-производственных центров Оренбургского государственного аграрного университета образцами новых моделей сельскохозяйственной техники и оборудования, производимых, как белорусскими предприятиями, так и совместными предприятиями Оренбургской области.
Вообще площадка евразийского международного форума дает широкие возможности, как для расширения имеющихся связей, так и обретения новых. Мы на форуме уже третий раз и считаем участие в нем очень полезным».
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