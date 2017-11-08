Чиста как слеза

Наш корр.

Качество превыше всего

Экспозиция «Оренбург Водоканала» на выставке международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» была стильной и лаконичной. Что совершенно справедливо. Ведь можно очень много говорить о достижениях, но гораздо эффективней на одном небольшом примере показать результат этой работы. Одним из таких примеров стал диспенсер, в котором стояла бутыль, украшенная не яркими наклейками, которые мы привыкли видеть в магазинах со скромной надписью «Ново-Сакмарский водозабор». Вот так, просто и со вкусом, предприятие показало, что за качество воды, которое оно поставляет в дома оренбуржцев, ручается головой. Желающих убедиться в этом среди посетителей выставки было немало. Среди них был и первый вице-губернатор области Сергей Балыкин.

Сергей Балыкин, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области:

«Оренбург Водоканал» давно доказал, что качеству поставляемой воды, качеству своих услуг предприятие уделяет самое большое внимание. Об этом шла речь и на первом общественном совете, участие в котором приняли члены Правительства области, представители администрации Оренбурга, предприятия, занимающиеся вопросами ЖКХ. Мы хотим в ближайшее время провести большое совещание, куда пригласим всех глав муниципальных образований, которые хотят эффективно работать. Планируется проведение мастер-классов, которые познакомят с технологиями, обеспечивающими высокое качество воды, и всем спектром услуг, поставляемых «Оренбург Водоканалом».

Кстати, говоря о модернизации системы водоснабжения, главный инженер ООО «Оренбург Водоканал» Виталий Воробьев привел такие цифры:

«Инвестиции в модернизацию водопроводно-коммунального хозяйства города с 2003 года составили 2,13 млрд рублей. Эффект от этих масштабных работ, я считаю, достигнут значительный. Снижен уровень аварийности на 60 процентов, потери на сетях на 23 процента, потребление электроэнергии на 43 процента. И за этими цифрами решение нашей главной задачи – бесперебойное снабжение оренбуржцев водой, причем, водой качественной. И за это качество мы отвечаем. Могу честно сказать, у нас на предприятии не пользуются бутилированной водой. Все сотрудники «Оренбург Водоканала» используют воду из-под крана. И качество воды подтверждают не только данные круглосуточного мониторинга, который осуществляет наша лаборатория на всех этапах, от водозабора до потребителя. Об этом говорят и результаты регулярных плановых и внеплановых проверок, которые проводит Роспотребнадзор. Качество поставляемой нами воды соответствует всем современным требованиям и эту воду можно спокойно пить из-под крана. А с вводом Южно-Уральского водозабора подход к качеству поставляемой воды выйдет еще на более высокий уровень. Новые методы очистки позволят на длительный период, порядка пятидесяти лет, решить задачу обеспечения жителей Оренбурга качественной питьевой водой. Используемые на новом водозаборе технологии позволят даже при сильном загрязнении Урала, поставлять в город чистую и безопасную воду».

Справка «ОН»

Сегодня в эксплуатации ООО «Оренбург Водоканал» находятся:

- 1603 километра водопроводных сетей;

- 875 километров канализационных сетей;

- 84 насосных станции;

- 249 скважин.

«Супер Флора» или ноу-хау по-оренбургски

Кстати, говоря о современнейших системах очистки, применяемых на предприятии, Виталий Сергеевич, не мог не рассказать о ноу-хау оренбургского водоканала.

«Наша последняя разработка, которую мы представили на выставке международного форума, это вклад предприятия в оздоровление экологической обстановки в регионе. Органическое удобрение «Супер Флора» стало результатом перехода предприятия на безотходный цикл производства. На финишной стадии очистки сточных вод полученный остаток проходит ряд технологических операций, после которых получается качественное и экологически чистое удобрение, обогащенное соединениями азота и фосфора. «Супер Флору» можно использовать как удобрение в лесных питомниках, при рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО, при работах по озеленению города. Кстати, действие удобрения проверили и на личном опыте. Наши сотрудники использовали его, когда высаживали клумбы. И скажу, что там, где использовалась «Супер Флора» результат порадовал. Все растет и цветет гораздо лучше, чем на клумбах, где использовались обычные удобрения.

Так что наша разработка позволила уйти от привычного сжигания отходов. Мы перестали уничтожать биологически ценный продукт. Зачем это делать, если можно использовать его вторично.

Свет в конце тоннеля

Говоря о большой и, как видим, разноплановой работе, которую проводит «Оренбург Водоканал», не могли мы обойти и аспект, который этой работе мешает. Речь о тех самых долгах за потребленные услуги. Но, по мнению Дмитрия Стрельцова, заместителя генерального директора ООО «Оренбург Водоканал» по развитию, даже эту застарелую проблему можно, если и не решить окончательно, но изменить к лучшему.

«Не секрет, что большинство жителей и Оренбурга, и области оплачивают потребленные услуги в полном объеме. Но объем средств, которые граждане оплачивают управляющим компаниям, далеко не всегда стопроцентно поступает к ресурсникам. Большинство УК честно исполняют свои обязательства, но есть среди них и недобросовестные.

Однако появилась возможность решить и эту проблему через законопроект, который исключит из расчетов с ресурсоснабжающими организациями управляющие организации. То есть абонент будет напрямую оплачивать потребленные услуги непосредственно поставщику. Это решение обсуждалось достаточно долго и в профессиональном сообществе, и в органах законодательной и исполнительной власти. В результате было принято такое консолидированное решение. Уверен, что эта мера поможет снизить задолженность, поскольку у нас появятся более понятные и простые способы сбора средств за оказанные услуги, появится инструмент непосредственного взаимодействия с потребителем коммунальных услуг. Не с посредником, а именно с потребителем. Управляющие компании уйдут от не совсем свойственных им задач по сбору коммунальных платежей и больше внимания уделят своим непосредственным обязанностям».

Автор - Олег Кривенко, фото Михаила Локотунина