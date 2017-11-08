|
Любой из нас, открыв дома водопроводный кран, нисколько не удивляется, что из него льется вода, причем, не абы какая, а свежая и чистая. И мы не задумываемся, что за этими простыми действиями стоит сложная и напряженная работа большого коллектива, который вот уже почти пятнадцать лет делает все, чтобы в наших домах всегда была чистая вода.
|
Не менее тесные контакты у Оренбуржья и с Республикой Беларусь. Как отметил руководитель белорусской делегации, сопредседатель Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Оренбургской областью, председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик, нет той сферы, в которой у нас не были налажены контакты.
|
Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», прошедшей в июне нынешнего года, жительница вагон-городка из Нягани, города в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала президенту России: «Трудно поверить, но эти вагончики, которые в советское время возводили для рабочих в качестве временного жилья, сейчас не какие-нибудь гаражи или лачуги – это дома, где люди семьями живут постоянно». Оренбурженка из микрорайона Южный уверена, что она и её соседи находятся в похожей ситуации.
|
Мозговой штурм: как русские с казахами шоколад с заборами роднили
|
Впервые в истории сотрудничества с Казахстаном, а именно между Оренбуржьем и Актюбинской областью, родился совместный бизнес-проект. Он же и стал победителем в конкурсе «Бизнес-класс» на форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».
600 заявок на участие в конкурсе подали предприниматели только Оренбургской области. Параллельно соседи в Актюбинской области развернули свою площадку. В итоге в финал вышли две оренбургские команды и две - казахские. Обе желали получить солидный гранд. Местные предприниматели рассчитывали на обещанные победителю 10 миллионов рублей. А их коллегам из Казахстана аким Актюбинской области обещал 55 миллионов тенге за победу. Кстати, в этом году, задача конкурса усложнилась. Учитывая то, что впервые участие решили принять наши приграничные соседи, перед финалистами поставили условие – создать партнёрство и придумать совместный, международный бизнес-проект.
И по итогам голосования жюри, главный приз – 10 миллионов рублей и 55 миллионов тенге получила сборная Оренбург-Казахстан: компания «Забор-56» (Оренбург) и кондитерская «Ваниль» (Казахстан).
Прямая речь
Сергей Апарин, вице-президент, управляющий операционным офисом «Оренбургский» в г. Оренбурге, Филиала «Самарский» в г. Самара ОАО «АЛЬФА-БАНК», наставник российской команды:
- У нас, наверное, была самая трудная задача – соединить забор с шоколадом. Причём сделать это за один вечер. Сначала мы были в растерянности. Мне кажется, мы оказались в неравных условиях, по сравнению со второй сборной. И у нас был такой мозговой штурм, что мне потом всю ночь снились шоколадные заборы.
Ержан Нургалиев, руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей «Атамекен» (Казахстан):
- Мы в Казахстане тоже предлагали идею такого конкурса. Но немного в другом формате, но тоже в виде такого реалити-шоу. Мы хотели показать, что бизнес можно открывать с нуля. Но нас не поддержали. И я считаю, что это хорошо, что нас не поддержали. Потому что сегодня мы увидели, как это должно быть.
Александр Куниловский, депутат законодательного собрания Оренбургской области, председатель комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти:
- Проект «Бизнес-класс» показал свою настоятельность и содержательность. Я бы не назвал это поддержкой малого бизнеса. Потому что десять миллионов получает один. Всего лишь. А соревнуются – сотни. Считаю, что этот проект является пропагандой и популяризацией малого бизнеса. Он показывает, что невзирая на то, чем люди занимаются, молодые люди могут добиться успеха.
Наталья Русинова, фото автора
|Счетчик
|Народный телефон
|
Вы жалуетесь, мы разбираемся