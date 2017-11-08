Мозговой штурм: как русские с казахами шоколад с заборами роднили

Наш корр.

600 заявок на участие в конкурсе подали предприниматели только Оренбургской области. Параллельно соседи в Актюбинской области развернули свою площадку. В итоге в финал вышли две оренбургские команды и две - казахские. Обе желали получить солидный гранд. Местные предприниматели рассчитывали на обещанные победителю 10 миллионов рублей. А их коллегам из Казахстана аким Актюбинской области обещал 55 миллионов тенге за победу. Кстати, в этом году, задача конкурса усложнилась. Учитывая то, что впервые участие решили принять наши приграничные соседи, перед финалистами поставили условие – создать партнёрство и придумать совместный, международный бизнес-проект.

И по итогам голосования жюри, главный приз – 10 миллионов рублей и 55 миллионов тенге получила сборная Оренбург-Казахстан: компания «Забор-56» (Оренбург) и кондитерская «Ваниль» (Казахстан).

Прямая речь

Сергей Апарин, вице-президент, управляющий операционным офисом «Оренбургский» в г. Оренбурге, Филиала «Самарский» в г. Самара ОАО «АЛЬФА-БАНК», наставник российской команды:

- У нас, наверное, была самая трудная задача – соединить забор с шоколадом. Причём сделать это за один вечер. Сначала мы были в растерянности. Мне кажется, мы оказались в неравных условиях, по сравнению со второй сборной. И у нас был такой мозговой штурм, что мне потом всю ночь снились шоколадные заборы.

Ержан Нургалиев, руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей «Атамекен» (Казахстан):

- Мы в Казахстане тоже предлагали идею такого конкурса. Но немного в другом формате, но тоже в виде такого реалити-шоу. Мы хотели показать, что бизнес можно открывать с нуля. Но нас не поддержали. И я считаю, что это хорошо, что нас не поддержали. Потому что сегодня мы увидели, как это должно быть.

Александр Куниловский, депутат законодательного собрания Оренбургской области, председатель комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти:

- Проект «Бизнес-класс» показал свою настоятельность и содержательность. Я бы не назвал это поддержкой малого бизнеса. Потому что десять миллионов получает один. Всего лишь. А соревнуются – сотни. Считаю, что этот проект является пропагандой и популяризацией малого бизнеса. Он показывает, что невзирая на то, чем люди занимаются, молодые люди могут добиться успеха.

Наталья Русинова, фото автора