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Птица невысокого полёта
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Ноябрьский герой календаря «Заповедное Оренбуржье», посвящённого Году экологии в России, глухарь. «Портрет» этой птицы выполнен фотографом-анималистом Сергеем Ждановым, проиллюстрировавшим это издание.
Занятная птица – глухарь. Летает тяжело и шумно. Без изящества, прямо скажем. И весьма экономно расходуя жизненную энергию. Без особой надобности не преодолевает далекие дистанции и не поднимается слишком высоко. Ну, разве что до середины – нет, не Днепра, а дерева средней высоты. Но если надо переместиться на значительное расстояние, то этот трактор с крыльями может воспарить и высоко над лесом. В общем, подняться над суетой. Может, всё дело в происхождении? Ведь глухари относятся к отряду курообразных. А про кур, сами знаете, что говорят: курица – не птица…
Да и название это пернатое имеет отнюдь не поэтичное – глухарь. Зато любить умеет без оглядки, бросаясь в омут с головой. Ведь имя своё глухарь потому и получил, что токуя в брачный период, утрачивает бдительность, чем и пользуются охотники. Если вы окажетесь в лесу в период токования глухарей, то вполне можете услышать их любовные песнопения. Ведь звуки, издаваемые косачами, слышны больше чем за километр. Главное условие активного токования – хорошая весенняя погода. Эта птица, как, впрочем, и её куриная родня, не любят дождливые ветреные дни. А вот ясное тихое утро – самое то. Как ни удивительно, но романтическое настроение весьма стимулируют ночные заморозки.
«Глухари на токовище бьются грудью до крови, не на шутку расходились – быть бы живу…», - поётся в популярной в народе песне Александра Розенбаума.
Вот как это происходит. На место сбора – токовище, которое глухари редко меняют (эта основательная птица любит постоянство) первыми слетаются самцы. Рассаживаются по ветвям и начинают петь свои серенады для прекрасных дам. Через некоторое время на «призывный звон гитары» слетаются самки. Вот тут-то и начинается борьба. Схватки бывают очень серьезными, даже жестокими. Это у Хемингуэя победитель не получает ничего, а у глухарей победитель получает право спаривания с самкой. Пара покидает ристалище, устраиваясь в самых глухих и непролазных лесных чащах. Выполнив брачный долг, самец приступает к линьке, а забота о потомстве полностью ложится на слабую половину. Самка глухаря замечательная мать. Она никогда не оставит своё потомство, даже если придётся погибнуть. Известны случаи, когда она устремлялась прямо в руки врага, закрывая собой птенцов. Гнездятся глухари под деревом, вблизи дорог или тропинок, не слишком удаляясь от токовища. Потому выводок нередко подвергается истреблению. Есть у малышей одна удивительная особенность: их не чуют охотничьи собаки. Птенцы растут быстро: через месяц после рождения они уже перебираются из гнёзд на деревья и начинают самостоятельную жизнь. Выводки распадаются в конце лета. Да и семей-то как таковых глухари не заводят. Они заводят гаремы, потому что полигамны. В их серале насчитывается до 8-10 цыпочек-глухарок.
Глухарь не из тех, кто одержим охотой к перемене мест, они предпочитают вести оседлый образ жизни. Впрочем, иногда совершают сезонные перемещения из леса в долину и обратно. Это бывает, как правило, в сильные морозы. Глухари любят одиночество, сбиваться в стаи не для них. Время их бодрствования – утро и вечер. Днём они отдыхают на деревьях. В зимнюю стужу, когда столбик термометра опускается до критической отметки, глухарь может спрятаться от мороза в снег. И проводит под снежным одеялом два дня кряду, не высовывая носа.
И всё-таки глухарь не так прост, как кажется. Это очень осторожная птица, обладающая идеальным слухом и зрением птица. Поэтому охотиться на него не очень просто. Он может вести себя очень агрессивно. Были случаи, когда глухарь нападал на собаку.
Как это часто бывает в природе, самцы глухаря отличаются от самок. Не только размерами, но и окрасом оперения. У самцов окрас богаче и благороднее, что ли. Природа не пожалела для них темно-синих, серых с металлическим оттенков красок. Ещё и брови разукрасила красной краской. А самок сделала пёстренькими. Но эти рыжие пеструшки получились на редкость симпатичными. Понятно, почему за этих красоток глухари на токовище бьются грудью до крови.
Фото Сергея Жданова
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